Exterminio: Danny Boyle de ‘Trainspotting’ trabaja en una nueva película ambientada 28 años después

Danny Boyle y Alex Garland planean una nueva trilogía de Exterminio

¡Prepárense para correr! A más de dos décadas desde su lanzamiento original, Exterminio (28 Days Later, 2002) tiene en marcha una tercera entrega. Según un reciente informe de The Hollywood Reporter, el director ganador del Oscar, Danny Boyle (Trainspotting) y el guionista Alex Garland unieron esfuerzos para llevar adelante una nueva película, provisionalmente titulada 28 Years Later (28 años después, en español).

Estrenada dos años antes que el remake de El amanecer de los muertos (Dawn of the Dead, 2004) de Zack Snyder, Exterminio fue una de las primeras películas mainstream en presentar a los zombies, como seres rápidos, mortales y aterradores. La cinta contó con un joven Cillian Murphy (Oppenheimer) en el papel de un hombre que despierta de un coma y se encuentra con que una sociedad devastada, con la ciudad de Londres invadida por humanos infectados por un misterioso virus. A esta producción le siguió una secuela titulada en su idioma original como 28 Weeks Later (Exterminio 2 en Hispanoamérica) estrenada en 2007, aunque Boyle y Garland sólo participaron como productores ejecutivos.

Una secuela de Exterminio se estrenó en 2007 bajo la producción de Danny Boyle

De acuerdo con THR, el director y el guionista tienen previsto presentar el nuevo concepto ambientado 28 años después de Exterminio esta semana a los estudios, servicios de streaming y distribuidoras. Además, se indica que Boyle dirigirá la primera película, mientras que con Garland tienen preparada la hoja de ruta para una potencial nueva trilogía.

Entre los títulos más conocidos de Danny Boyle no solo se encuentran Trainspotting y Exterminio, sino también La Playa con Leonardo DiCaprio, 127 horas y ¿Quién quiere ser millonario?, película por la que ganó el Oscar en 2008.