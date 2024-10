Entrevistamos a Ariel del Mastro, director de Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable

Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable | 12 y 13 de diciembre en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria, con la participación de Diego Topa y Laurita Fernández como anfitriones del show

Con fin de año a la vuelta de la esquina, no falta mucho para comenzar las celebraciones navideñas. Por primera vez en Buenos Aires, Disney traerá a nuestro suelo su espectáculo Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable, que contará con la participación de Mickey Mouse, princesas de Disney, bandas en vivo y la conducción de Diego Topa y Laurita Fernández.

Para palpitar el evento, que se llevará a cabo del 12 al 15 de diciembre en Ciudad Universitaria, pudimos charlar con Ariel del Mastro, director del show. Del Mastro nos contó cómo es trabajar con Disney en este tipo de espectáculo, qué podemos esperar de una celebración navideña de esta talla, y mucho más.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

El espectáculo “DISNEY CELEBRA: UNA NAVIDAD INOLVIDABLE” llegará por primera vez a Buenos Aires los días 12 y 13 de diciembre en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria, con la participación de Diego Topa y Laurita Fernández como anfitriones del show, dirigido por Ariel Del Mastro, a quien pudimos entrevistar.

—Bueno, gracias por este ratito para hablar con nosotros. Bueno, en primer lugar, felicitaciones, ¿no? Se viene “Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable”. Es la primera vez que llega a Buenos Aires, así que… Quería preguntarte cómo fue, un poquito, el proceso para llegar a donde estamos ahora.

Ariel del Mastro: —Un proceso, bueno, primero conocer el proyecto, las dimensiones del proyecto. Porque es la primera vez que se hace en Latinoamérica, incluso. O en el mundo, pero por lo menos en Latinoamérica es la primera vez que se hace un show tan grande. Entonces fue como, entender las características de lo que queríamos contar. Y una de las premisas que Disney tenía era que fuese un show como inmersivo, que la gente estuviese cerca de los personajes… De los actores, de los cantantes, entonces ese fue como el primer disparador. Por eso hicimos ese escenario envolvente en el cual hay una pasarela enorme que mide más de 100 metros. En la cual los personajes, los cantantes, los actores y los bailarines pueden transitar y generar como la empatía de estar cerca de ellos.

—Bien, ¿cómo es el show? Sé que va a haber un montón de personajes icónicos de Disney. ¿Cómo fue la selección de estos personajes? ¿Qué me podés contar detrás de esto?

Ariel del Mastro: —No, la selección fue… Sobre todo las propiedades, que después las íbamos a interpretar. Está “Bella y Bestia”, tienen que venir los personajes de Bella y Bestia. Entonces fue como, primero elegir como el setlist, ¿no? Como, qué canciones íbamos a hacer. Hicimos una primera aproximación con algunas canciones, algunas nos dijeron que sí, otras que no, por el flowing, por lo que dura el show. Porque no podía durar más de tanto tiempo, porque no tiene sentido meter dos propiedades de las mismas características. Entonces en base a eso, así se definen después los personajes que vienen. Más allá de los cinco personajes principales que están, que no tienen que ver con los de las películas propiamente dichas, ¿no?

—Obvio, y con respecto a las canciones, ¿cuáles son algunas de las que vamos a tener? Dijiste “Bella y Bestia”, que sí. Me pareció que “Libre Soy” también va a ser una de las que va a estar.

Ariel del Mastro: —”Libre Soy” también va a estar, va a estar la canción de “La Sirenita”, va a estar la de “Hércules”... “El Rey León”, y muchos otros tantos más.

—Perfecto. Y bueno, y me pregunto... Siempre, o sea, yo para Latinoamérica, ¿cómo es el tema de las adaptaciones o de las traducciones? ¿Se usan las canciones que son las originales, digamos, en cuanto al doblaje que nosotros conocemos? ¿Cómo se manejan en ese sentido?

Ariel del Mastro: —Se usan canciones en lenguaje neutro, porque son las que en las películas la gente ya tiene reconocidas. Así que usamos las versiones que la gente ya conoce, para que las pueda cantar o bailar. Son las canciones conocidas, al ser como un concierto, porque un poco la idea, después no se bajó como línea, pero la idea es como… Que era tu primer recital, porque como van niños chiquitos, es la primera vez que es al aire libre, es en un contexto… Con una banda de rock tocando. Lo que sí hicimos fue modificar todos los temas y arreglarlos de nuevo, para que sea más pop el concepto. Son las mismas melodías, pero arregladas con otros instrumentos. Y la idea es como que los niños y los padres también sientan como que van a un recital. Está puesto en el contexto recital. Para separarse de otras cosas que Disney hace de sus películas, esto está más en el concepto de un recital. Por eso hay una pantalla de 500 metros, que debe haber sido de las más grandes que se han utilizado en la Argentina, seguro. Con pantallas laterales, un sonido envolvente, hay como la concepción de que estás yendo a un recital.

—Me encanta, además esto de que puedan disfrutar los chicos grandes, toda la familia.

Ariel del Mastro: —Esa es un poco la idea. Desde los videos que tengan como una cosa más “clipezca”, a la música que sea más parecida a lo que solemos escuchar hoy. Esa fue la idea, como, acercar al público a otro concepto, ¿no? Un recital al aire libre, que sea como para los niños, la primera vez que van a un recital de rock, pop o lo que fuese.

—Perfecto, está viendo que para aquellas personas también que necesiten reducir estímulos sensoriales, va a haber alguna opción disponible, ¿verdad?

Ariel del Mastro: —Es así, va a haber unos espacios para esas personas.

—Bien, perfecto. Quiero hablar un poco de los conductores, de los hosts, de la selección detrás de Topa y de Laurita. Van a ser ellos, ¿verdad? ¿Cómo fue la elección, digamos, de ellos dos para ser los anfitriones de este espectáculo?

Ariel del Mastro: —Bueno, se pensó en mucha gente, y después se fue creando, como… parejas, duplas que fuesen empáticas. Y ahí es donde Topa y Laurita eran una pareja empática. Topa porque es un emblema de Disney, y Laurita porque le da un poco más de modernidad y presencia más popular. Entonces, ese fue como, el mix para juntarlos.

—Bien. Y esto obviamente es, “Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable”, ¿no? ¿Dónde va a estar todo lo que va a tener que ver con la impronta navideña? Yo me estoy imaginando árboles de Navidad, me estoy imaginando nieve, si bien nosotros, bueno, justamente no es algo muy nuestro para nada. Pero bueno, uno medio que la asocia con la nieve, la Navidad.

Ariel del Mastro: —Estamos saliendo del… Estereotipo de la nieve, porque es un verano. Imagínate al aire libre, 8 de la noche… Los personajes, yo los visto… Si los visto como para la nieve, me matan. Mueren ahí mismo. Entonces… Estamos saliendo de ese… Porque nosotros estamos acá, y estamos festejando la Navidad acá. Lo que sí va a ver es un encendido de un árbol, nunca visto... Parece reiterativo, “nunca haz visto la pantalla, nunca visto...” pero este árbol lo estamos trayendo del exterior. Es un árbol que no te puedo contar mucho, pero… Es un árbol enorme, mide más de 20 y pico de metros, es decir, como un edificio de 7 u 8 pisos. Y tiene unas características que cuando la gente las vea… Esperemos sean impresionantes.

—Bien, perfecto. O sea, me imagino que luces vamos a tener. Colores… Luces...

Ariel del Mastro: —Un montón, eso vas a tener un montón. Eso no va a faltar.

—Bueno, y quiero saber, ya para empezar a cerrar, Ariel, ¿qué significa para vos este espectáculo? Alguien que tiene una trayectoria tan, tan larga como vos, y tan rica en lo que es musicales, ¿no?

Ariel del Mastro: —Sí, musicales o shows en vivo también, como los de Tini y Emilia. Para mí significa un desafío, siempre es un desafío porque… Hay que contar a través de los personajes, hay que crear empatía con los chicos, que no estén muy lejos, digamos, todas esas cosas que ya te conté, fueron resueltas. Ahora hay que hacer que sea dinámico, ¿no? Que podamos meter una canción detrás de otra y sea dinámico para que no sea largo, y que en esas superficies tan largas tengamos una dinámica como que la gente entra y vos no te das cuenta, y no estás esperando para una canción u otra… Porque, yo odio los espectáculos en los que hay oscuros. Con lo cual, tratamos de ensamblar todo para que tenga una dinámica que una cosa va detrás de otra. Y siempre es un desafío trabajar para Disney, porque siempre ponen la vara muy alta, entonces siempre estamos como ahí… Luchando… Por una cosa que nos gusta a nosotros y que a ellos les puede parecer que está fuera de contexto. Entonces estamos siempre como tratando de cumplir la expectativa… Pero para lo que son los contratos es para generar contenido nuevo también, ¿no?

—Bien, me interesa eso, ¿cómo es el ida y vuelta en general? O, ¿cómo fue, digamos, durante todo el proceso para llegar hasta hoy el ida y vuelta con Disney en ese sentido? ¿Eran reuniones? ¿Cómo iba...? Para tener una imagen visual, digamos, de cómo eran esas charlas.

Ariel del Mastro: —Montones de reuniones… Montones de reuniones, las que te imagines, no: más de esas. Y hay como mucho nivel de aprobación, digamos, nosotros, por ejemplo, un vestuario, para dar un ejemplo… De las cosas que no son… Porque no estamos recreando las películas, las estamos evocando, entonces… Tienen que ser parecidas, pero no pueden ser exactamente como en la película, porque no tenemos a veces a los personajes. Entonces presentamos los bocetos, los bocetos… Latinoamérica los revisa, ven que estén en contexto, ven que reflejen o no la película, depende cuál sea la característica de lo que vamos a hacer. Nos hacen una devolución, si hubiese que hacerla, los cambiamos, y después eso va a Estados Unidos. Estados Unidos da la aprobación final, vuelve para acá, modificamos los bocetos, se los volvemos a mandar, y cuando todo el equipo… local, que es el equipo artístico de Disney, es el de acá… Pero se lo presenta a Estados Unidos para que esté en contexto con todas las licencias. Y después de eso, recién ahí se empieza a realizar.

—Bien, ¿y con el casting funciona de una manera parecida? O sea, ¿ellos también tienen que dar una aprobación final? ¿Cómo es el tema de las audiciones en cuanto a los personajes icónicos? Me refiero, una Bella… Una Sirenita.

Ariel del Mastro: —Tienen que dar la aprobación… Depende si están vestidos como el personaje, tienen que tener un “physique du rôle”, unas características y una altura. Ahora, en el caso de La Sirenita, por ejemplo, que no estamos recreando la peli, ahí es más libre.

—Ah, mirá, qué interesante. Y bueno, y ahora sí, para cerrar, ¿qué es lo que esperás que el público se lleve con este show, con este espectáculo?

Ariel del Mastro: —Espero que logren emocionarse, digamos, porque si no hay emoción, no existen los espectáculos, por lo menos así lo concibo yo. Así que espero que se emocionen, porque… Enorme va a ser: fuegos artificiales, el árbol ese que mencioné va a ser mágico… Un montón de artistas, las pasarelas, muchísimas luces… Pero como apelar a la emoción, ¿no? Entonces estamos tratando como que, más allá del virtuosismo técnico, que hay un montón… Podamos apelar a la emoción. Ese es el gran desafío.

—Ese es el punto, perfecto. Entonces tenemos el doce y el trece de diciembre, es en el Campo Deportes de Ciudad Universitaria.

Ariel del Mastro: —Sí, es doce, trece, catorce y quince.

—Bien, ahí está, doce, trece, catorce y quince de diciembre, muchas gracias.

Ariel del Mastro: —Es una experiencia que empieza antes, empieza un rato antes, empieza creo… A las 6 de la tarde, abren las puertas, chequeémoslo con las chicas también, pero a las 6 de la tarde abren las puertas, y a las 8 empieza el pre-show, con lo cual… Todo este tiempo extra está hecho porque hay un montón de activaciones. Activaciones, digamos, están un montón de marcas, hay food trucks. Hay un montón de cosas para hacer antes. Por eso está bueno que vayan antes, porque es muy divertido, porque va a haber cosas sorpresas, va a haber películas que se presenten… Entonces la… El show, por decirlo de alguna manera, empieza mucho antes. Yo recomendaría que vayan antes porque hay comida rica, va a haber personajes, digo, va a haber un montón de experiencia previa que estamos trabajando también en conjunto con el show, que sería importante que estén.

—Excelente, entonces tenemos ya toda toda esta información. Muchísimas gracias, Ariel, por tu tiempo, y bueno, nos vemos entonces el doce, en “Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable”.