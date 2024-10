Darkest Dungeon II anuncia la expansión ‘Inhuman Bondage’ con el regreso de “La Abominación”

«Torturado y solitario, este hombre es más peligroso de lo que parece». El segundo DLC de pago de Darkest Dungeon II, Inhuman Bondage, se lanzará en Epic Games Store y Steam a finales de este año. Sumerge tu diligencia en las largamente olvidadas Catacumbas bajo el Reino y enfréntate a una corrosiva y rezumante amenaza. Descubre poderosos objetos en esta nueva minirregión y accede a la Abominación, un nuevo y temible héroe jugable con una mecánica de combate única.

Red Hook Studios ha revelado oficialmente Inhuman Bondage, el nuevo contenido descargable para Darkest Dungeon II. Aunque aún no tiene fecha de lanzamiento, ya se ha confirmado que la principal incorporación de este DLC es La Abominación, un personaje que regresa desde el primer Darkest Dungeon. También se incluirá Las Catacumbas, una mini región subterránea que nos ofrece un desafío de “alto riesgo y alta recompensa”.

La Abominación viene acompañada de objetos exclusivos, abalorios, paletas de colores, kits de armas y una historia de origen completamente doblada, que incluirá enfrentamientos en secuencias de flashback. El contenido también ampliará el universo de Darkest Dungeon II con una nueva facción de enemigos, que habita en la nueva región jugable.

Darkest Dungeon II | Desarrollador: Red Hook Studios | Editor: Red Hook Studios

Las Catacumbas, este peligroso nuevo entorno, nos pondrá a prueba con enemigos difíciles y nuevas recompensas que le añaden variedad, tanto al modo Confesiones como al nuevo modo Kingdoms, que según Red Hook Studios, llegará a finales de año como parte de una gran actualización gratuita.

Este DLC se lanzará junto a la primera parte de la actualización The Hunger of the Beast Clan, un update temático para el futuro modo Kingdoms. En esta nueva experiencia, tendremos que defender nuestro Reino de incursiones de facciones enemigas, deteniendo amenazas que nos destruirán si no son abatidas a tiempo.

Darkest Dungeon II está disponible en PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch. Además de estos anuncios, Red Hook Studios ya se encuentra trabajando en nuevo contenido para seguir expandiendo el universo de este aclamado roguelike.