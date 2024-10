Tomb Raider IV-VI Remastered: el nuevo recopilatorio que celebra los 28 años de la saga

Tomb Raider IV-VI Remastered incluye Tomb Raider: The Last Revelation (1999), Tomb Raider: Chronicles (2000) y Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003), cada uno remasterizado con efectos visuales mejorados que dan nueva vida a entornos, personajes y artefactos, con la opción de alternar entre gráficos clásicos y modernos sobre la marcha.

La icónica saga Tomb Raider, protagonizada por la intrépida arqueóloga Lara Croft, celebra su 28° aniversario este octubre con un sorpresivo anuncio. La llegada de otro gran trabajo de remasterización en Tomb Raider IV-VI Remastered, una colección que incluye los títulos The Last Revelation (1999), Chronicles (2000) y The Angel of Darkness (2003). Este lanzamiento viene de la mano de Aspyr y Crystal Dynamics, y estará disponible en febrero.

La saga, que ha vendido más de 100 millones de unidades en todo el mundo, sigue siendo una de las franquicias más influyentes de la industria. Este exitoso récord se le puede atribuir tanto a la lealtad de sus seguidores como al trabajo de los desarrolladores y artistas que han mantenido viva la historia de Lara Croft durante casi tres décadas.

Tomb Raider IV-VI Remastered | Desarrollador: Aspyr, Crystal Dynamics | Editor: Aspyr

Como sucedió con el recopilatorio anterior, este remaster ofrecerá gráficos renovados que modernizan entornos, personajes y objetos, permitiendo alternar entre los gráficos originales y los actualizados en cualquier momento. Podremos optar por los controles originales estilo tanque, o un esquema más fluido inspirado en las entregas recientes.

La colección incluye más de 150 trofeos, un modo foto ampliado y la opción de mostrar la barra de vida de los jefes, lo que aporta un enfoque un poco más estratégico a los encuentros. Todo esto busca ofrecer una experiencia nostálgica, pero modernizada, para las nuevas generaciones.

Tomb Raider IV-VI Remastered | Desarrollador: Aspyr, Crystal Dynamics | Editor: Aspyr

Además de la remasterización, Tomb Raider ha expandido su presencia fuera de los videojuegos. Lara Croft acaba de debutar en Netflix con la serie Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, que continúa la historia de los juegos recientes de Crystal Dynamics.

Tomb Raider IV-VI Remastered se lanzará el próximo 14 de febrero de 2025 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC.