Sea of Stars recibirá la actualización gratuita Dawn of Equinox el 12 de noviembre

Sea of Stars, de Sabotage Studio.

Sabotage Studio ha anunciado Dawn of Equinox, una nueva actualización para Sea of Stars que estará disponible el 12 de noviembre. Este nuevo parche de contenido promete mejorar la experiencia del juego al introducir algunas de las características más solicitadas por la comunidad. Una de las principales novedades es la incorporación de un modo cooperativo local, donde hasta tres jugadores podrán disfrutar de la aventura juntos.

Además del modo cooperativo, la actualización también trae un prólogo renovado que reorganiza la narrativa inicial del juego, eliminando los flashbacks y añadiendo un nuevo combate para las versiones jóvenes de los protagonistas. Se ha añadido también una nueva escena cinemática, llamada “Caminos sobre el agua”, que profundiza en momentos clave de la historia, dándole mayor peso emocional a la trama.

Sea of Stars, de Sabotage Studio.

Dawn of Equinox también mejorará la jugabilidad al introducir los “Mistery Locks”, que agregarán un nuevo desafío al combate, exigiendonos descubrir formas de romper los hechizos de los enemigos. Otras mejoras incluyen ajustes en la dificultad, un modo especial para speedrunners y mejoras de calidad de vida en toda la campaña.

Sabotage Studio también tiene planeado lanzar el DLC Throes of the Watchmaker en 2025, expandiendo aún más este fantástico universo. Recordemos que podemos encontrar Sea of Stars en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.