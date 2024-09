Elevation: la película de ciencia ficción con Anthony Mackie y Morena Baccarin presenta su primer adelanto

Ambientada en las Rocky Mountains postapocalípticas, un padre soltero y dos mujeres se aventuran desde la seguridad de sus hogares a enfrentarse a criaturas monstruosas para salvar la vida de un niño.

En los últimos años, el género de ciencia ficción postapocalíptica ha dado lugar a grandes franquicias que se han convertido en éxitos rotundos. En el ámbito de las series, encontramos The Last of Us, que narra la conmovedora historia de Joel y Ellie, quienes deben sobrevivir en un mundo devastado por una epidemia de hongos que transforma a los humanos en criaturas peligrosas. También está Fallout, que sigue a un selecto grupo de personas privilegiadas que se encuentran en búnkeres, resguardados de las devastadoras consecuencias de una guerra nuclear. En el mundo del cine, la franquicia Un lugar en silencio (A Quiet Place) destaca por su innovador enfoque del horror y la supervivencia, consta de dos películas, una precuela y un videojuego en camino. Este universo se centra en un mundo donde el silencio es crucial para sobrevivir, ya que criaturas cazan a quienes emiten sonido. Ahora, un nuevo largometraje se suma a este listado: Elevation.

Elevation ha lanzado su primer tráiler, acompañado de una intrigante sinopsis oficial: “Elevation se desarrolla en unas Montañas Rocosas postapocalípticas, donde un padre soltero y dos mujeres se aventuran desde la seguridad de sus hogares para enfrentarse a criaturas monstruosas para salvar la vida de un niño.” Este adelanto sugiere una intensa lucha por la supervivencia, donde los personajes deben superar no solo los peligros externos, sino también sus propios miedos y limitaciones en un mundo devastado.

El tráiler, presentado por la productora Vertical (En esa dirección), comienza con la frase impactante: “cuando cruces esa línea te estarán esperando”. Este inicio establece un tono de peligro inminente. A medida que avanza el adelanto, el protagonista deja atrás una vida relativamente tranquila para adentrarse en el caos en busca de un remedio. Con escenas de acción que incluyen tiroteos y desafíos en entornos difíciles, como oscuras minas y otros lugares amenazantes, la película promete una experiencia cinematográfica emocionante, mostrando un primer vistazo a las criaturas que acechan a los protagonistas.

Captura del tráiler oficial de Elevation

En cuanto al elenco de Elevation, el papel protagónico estará a cargo de Anthony Mackie, conocido por su actuación en el universo de Marvel Studios. Mackie ha ganado reconocimiento por interpretar a Sam Wilson, quien asume la identidad del Capitán América en los recientes proyectos de la franquicia. Además, el 13 de febrero de 2025, protagonizará Capitán América: un nuevo mundo (Captain America: Brave New World), un thriller político que abordará los nuevos retos que enfrenta en su nueva posición, tras los eventos que rodearon a Steve Rogers en Avengers: Endgame. Junto a Mackie, el reparto se completa con Morena Baccarin (El día del fin del mundo, Deadpool & Wolverine) y Maddie Hasson (Maligno, We Summon the Darkness).

Si bien no sabemos si Elevation llegará a los cines de Latinoamérica, la película se estrenará en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre de 2024.