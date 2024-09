Norman Reedus más allá de The Walking Dead: exploramos sus papeles más importantes en el cine

Andrew Lincoln y Norman Reedus

Norman Reedus es mundialmente conocido por su icónico papel como Daryl Dixon en The Walking Dead, la popular serie basada en los cómics de Robert Kirkman. Desde su debut en 2010, Reedus ha capturado la atención del público con su interpretación de un cazador solitario en un mundo apocalíptico, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la serie que también cuenta con las actuaciones de Andrew Lincoln (Realmente amor), Melissa McBride (The Mist), Danai Gurira (Black Panther) y Jeffrey Dean Morgan (Supernatural).

Aparte de su icónico papel en The Walking Dead, Reedus ha diversificado su carrera participando en una variedad de proyectos exitosos. Uno de los más destacados es su trabajo como Sam Porter Bridges en el innovador videojuego Death Stranding, creado por el aclamado Hideo Kojima. Sin embargo, en esta oportunidad, nos centraremos en el cine y exploraremos algunas de las películas más notables en las que ha participado Norman Reedus.

Norman Reedus en El quinto infierno (The Boondock Saints)

Captura del tráiler oficial de The Boondock Saints

En primer lugar, tenemos a Norman Reedus en El quinto infierno (The Boondock Saints), una película lanzada en 1999 y dirigida por Troy Duffy (La casa de huéspedes). La historia sigue a los hermanos MacManus, interpretados por Reedus y Sean Patrick Flanery (Nefarious), quienes se convierten en vigilantes en su búsqueda de justicia en un entorno peligroso. Motivados por un sentido de justicia, los hermanos se embarcan en una cruzada para eliminar a criminales, lo que los convierte en un fenómeno mediático y en un objetivo para la ley. La película combina acción, humor negro y una fuerte crítica social, lo que le ha valido un estatus de culto a lo largo de los años.

El elenco de El quinto infierno también incluye a actores notables como Willem Dafoe (El faro, Pelotón, Pobres criaturas), quien interpreta al agente de la ley Paul Smecker, y Billy Connolly (Nuestro último verano en Escocia, Valiente), en el papel de su padre. La dinámica entre los personajes y el estilo visual distintivo de Duffy hicieron de esta película un referente del cine de acción independiente. Además, su éxito condujo a una secuela, The Boondock Saints II: All Saints Day, lanzada en 2009, en la que Reedus retoma su papel como Connor MacManus, continuando la historia de los hermanos y su lucha contra el crimen en un tono similar al de la primera entrega.

Norman Reedus en Blade 2

Captura del tráiler oficial de Blade 2

En segundo lugar, tenemos el rol secundario del actor en Blade 2, la película estrenada en 2002 y dirigida por Guillermo del Toro (El laberinto del fauno, La forma del agua). Esta secuela continúa la historia de Blade, un cazador de vampiros que, tras la misteriosa desaparición de su mentor, Abraham Whistler, busca pistas en Praga. En esta entrega, Blade se ve obligado a formar una alianza poco confiable con el Consejo de Vampiros para enfrentar a los Reapers, una nueva y peligrosa especie que se alimenta de vampiros. Esta dinámica añade una capa de tensión a la narrativa, ya que Blade debe trabajar junto a quienes normalmente considera enemigos.

El elenco de Blade 2 está liderado por Wesley Snipes (El demoledor) en el papel de Blade, junto a un destacado reparto que incluye a Ron Perlman (Hellboy) y Leonor Varela (Cleopatra). En este contexto, Reedus interpreta a Scud, un joven miembro del equipo de cazadores, cuya astucia y humor aportan un equilibrio a la intensa atmósfera de la película. Su actuación, junto con la dirección de del Guillermo del Toro, contribuye a consolidar Blade 2 como un referente en el cine de superhéroes.

Norman Reedus en El club de los vándalos (Bikeriders)

Imagen de 'Bikeriders. La ley del asfalto'

Continuamos con la participación de Reedus en El club de los vándalos (Bikeriders), un drama estrenado en 2024 bajo la dirección de Jeff Nichols (El matrimonio Loving, El niño y el fugitivo). La película, inspirada en el fotolibro de Danny Lyon, nos transporta a finales de los años sesenta, donde seguimos la vida de un club de motociclistas llamado Vandals. La historia se centra en la vida de Kathy, una mujer que se encuentra en el centro de un mundo lleno de libertad y riesgos, mientras relata la transformación del club desde sus días de forasteros hasta convertirse en una comunidad unida por la pasión por las motocicletas y su fuerte vínculo con su líder, Johnny.

El elenco de El club de los vándalos está repleto de talentosos actores que brindan profundidad a la narrativa. Junto a Reedus, los espectadores podrán disfrutar de las actuaciones de Jodie Comer (Killing Eve), Austin Butler (Elvis), Tom Hardy (Venom, Mad Max: Furia en el camino), Michael Shannon (Animales nocturnos), Mike Faist (Desafiantes), Boyd Holbrook (The Predator) y Damon Herriman (Secret City). Cada uno de estos personajes ofrece una perspectiva única sobre la vida dentro del club, mostrando tanto la camaradería como los desafíos que surgen en su camino.

Norman Reedus en Triple 9

Captura del tráiler oficial de Triple 9

En último lugar, exploramos Triple 9, un thriller policial dirigido por John Hillcoat, conocido por su trabajo en La carretera (The Road - 2009). La trama gira en torno a un grupo de criminales que planean un audaz atraco mientras intentan desviar la atención de las autoridades mediante la creación de una falsa emergencia, un “triple nueve”, que activa la respuesta de los policías. Este juego de engaños y traiciones sumerge a los espectadores en un mundo de alta tensión donde la lealtad y la moralidad se ponen a prueba en cada decisión.

Junto a Norman Reedus, el elenco de Triple 9 reúne a un destacado grupo de actores que elevan la narrativa a un nuevo nivel. Figuras como Casey Affleck (Manchester junto al mar), Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud), Anthony Mackie (Captain America: Brave New World), Aaron Paul (Breaking Bad), Clifton Collins Jr (Capote), Teresa Palmer (Cuando las luces se apagan), Michael K. Williams (The Night Of), Gal Gadot (La mujer maravilla), Woody Harrelson (True Detective) y Kate Winslet (Titanic).