El juego del calamar: Netflix compartió un nuevo Teaser Tráiler de la esperada segunda temporada

Tres años después de ganar el juego del calamar, el jugador 456 decide no ir a Estados Unidos y regresa con un nuevo propósito en mente. Gi‑hun se sumerge una vez más en el misterioso juego de supervivencia, comenzando otro desafío de vida o muerte con nuevos participantes que compiten por el premio de 45 600 millones de wones. El director Hwang Dong‑hyuk —quien hizo historia en la edición n.º 74 de los Primetime Emmy® al ser el primer asiático en ganar el premio a mejor dirección de una serie dramática— se encarga una vez más del guion, la dirección y la producción de la serie. Lee Jung‑jae, Lee Byung‑hun, Wi Ha‑jun y Gong Yoo retoman sus papeles de la temporada 1 y, para completar el grupo de personajes de la nueva temporada, se suman al elenco Im Si‑wan, Kang Ha‑neul, Park Gyuyoung, Lee Jin‑uk, Park Sung‑hoon, Yang Dong‑kun, Kang Ae‑sim, Lee David, Choi Seung‑hyun, Roh Jae‑won, Jo Yuri y Won Ji‑an.

En las últimas horas, tuvo lugar la Geeked Week, el evento anual de Netflix donde se revelan novedades exclusivas sobre sus principales producciones, tanto de cine, series, como videojuegos. Entre los anuncios más destacados, se encuentran el primer avance de El Eternauta, la confirmación de Devil May Cry, Lo que hay adentro (It’s What’s Inside), y No te muevas (Don’t Move), entre otros. No obstante, en esta ocasión nos enfocaremos en uno de los adelantos más esperados: el nuevo avance de El juego del calamar, una de las series más exitosas de la plataforma.

En el año 2021, El juego del calamar (Squid Game) llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en un fenómeno global, llevando al entretenimiento coreano a lo más alto del mundo. La serie, creada por Hwang Dong-hyuk (Silenced), nos presentaba la historia de personas endeudadas que arriesgaban sus vidas en juegos infantiles con consecuencias mortales para ganar una gran suma de dinero. Su brutalidad y crítica social captaron la atención de millones de espectadores, quienes quedaron intrigados por la resolución de la trama.

Ahora, la serie está cerca de regresar con su segunda temporada y recientemente se presentó un Teaser Tráiler que promete más suspenso y acción. La nueva entrega seguirá a Gi-hun, el Jugador 456, quien está decidido a encontrar a las personas detrás del juego y poner fin a su cruel deporte. En el avance, vemos la paranoia de nuestro protagonista y su deseo de venganza, mientras se revelan nuevas víctimas del siniestro grupo criminal y un nuevo juego mortal se pone en marcha.

Captura del tráiler oficial de El juego del calamar

Según su sinopsis oficial: “Utilizando su fortuna para financiar su búsqueda, Gi-hun comienza por el lugar más obvio: buscar al hombre con traje elegante que juega ddakji en el metro. Pero cuando sus esfuerzos finalmente dan resultados, el camino para derribar la organización resulta ser más mortal de lo que imaginaba: para acabar con el juego, debe volver a entrar en él”.

Lee Jung-jae (The Acolyte) no será solo el único que regresa al show, sino que también volveremos a ver a Lee Byung-Hun (Sobrevivientes después del terremoto), Gong Yoo (Estación Zombie) y Wi Ha-joon (Medianoche). Además, se sumarán Im Si-wan (Emergencia en el aire), Park Gyu-young (Sweet Home), Kang Ha-Neul (Cuando la Camelia florece), Park Sung-Hoon (La gloria), Yang Dong-Geun (Moving), Kang Ae-sim (Secret Love), Lee Jin-wook (Dulce Hogar) y Choi Seung-hyun (Secret Message).

El juego del calamar se estrenará el 26 de diciembre en Netflix. Mientras tanto, la tercera y última entrega llegará en algún momento del 2025.