Netflix ficha a Charlie Hunnam como Ed Gein para la tercera temporada de ‘Monstruo’

Aunque todavía faltan unas horas para que Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez (Monsters: The Lyle and Erik Menendez) haga su debut por la pantalla de Netflix, sus creadores ya se encuentran trabajando en lo que será el siguiente capítulo de la antología criminal. Durante un acto promocional por el lanzamiento de la nueva entrega en Los Ángeles, el creador Ryan Murphy anunció que Charlie Hunnam será el nuevo protagonista de la serie y que dará vida a Ed Gein.

Hunnam es más conocido por su papel de Jax Teller en la serie Sons of Anarchy, como también por su participación en el tanque cinematográfico de Guillermo del Toro, Pacific Rim. Recientemente, el intérprete también colaboró con Netflix para Rebel Moon, la epopeya espacial de Zack Snyder para el servicio de streaming.

Debido a sus atroces crímenes, Ed Gein es considerado uno de los asesinos seriales más emblemáticos del siglo pasado. Nacido en 1906 en La Crosse, Wisconsin, Gein creció en un hogar estricto bajo el dominio de su dominante madre, Augusta. Ella le habría inculcado un profundo miedo y desconfianza hacia las mujeres, lo que, combinado con una educación aislada, contribuyó a su inestabilidad psicológica. Tras la muerte de sus padres, Ed se volvió cada vez más retraído. Posteriormente, se descubrió que profanaba tumbas y cometía asesinatos.

Serial killer Ed Gein is escorted from the Wisconsin State Crime Laboratory to the county jail after confessing to two murders.

Sus actividades se descubrieron en 1957 tras la desaparición de Bernice Worden, cuyo cadáver se encontró más tarde en su granja de Wisconsin. Los investigadores se encontraron con una casa de los horrores, repleta de restos humanos que Gein había exhumado de tumbas locales. Había fabricado diversos objetos con la piel y los huesos de los cadáveres, como pantallas de lámparas, ropa y máscaras.

Los actos retorcidos de Gein tuvieron un gran impacto en la cultura popular e inspiraron a varios asesinos icónicos del cine, como es el caso del Norman Bates de Psicosis (1960), Leatherface de La matanza de Texas (The Texas Chain Saw Massacre, 1974) y Buffalo Bill de El silencio de los inocentes (The Silence of the Lambs, 1991).

Dahmer - Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer (Créditos: Netflix)

La primera temporada de la serie criminal creada por Ryan Murphy e Ian Brennan se estrenó el 21 de septiembre de 2022 bajo el título Dahmer - Monstruo La historia de Jeffrey Dahmer. Aunque inicialmente se planteó como una serie limitada, Netflix la convirtió en un show antológico. Como sugieren sus títulos, la primera temporada exploró la historia del asesino en serie Jeffrey Dahmer, interpretado por Evan Peters. La nueva entrega que llegará a la plataforma el 19 de septiembre se centrará en Lyle y Erik Menéndez, hermanos que mataron a sus padres.

Por el momento, se desconoce una ventana de estreno para la tercera temporada protagonizada por Charlie Hunnam.