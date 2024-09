Monstruos: el nuevo capítulo de la antología criminal centrada en Lyle y Erik Menéndez llega a Netflix

Tras el éxito de «DAHMER», llega «Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez», la nueva entrega de la serie antológica «Monstruos» de Ryan Murphy e Ian Brennan, que muestra el caso real de dos hermanos que en 1996 fueron sentenciados por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menendez. Aunque la fiscalía sostenía que el móvil del crimen era heredar la fortuna de la familia, los hermanos afirmaban —y siguen haciéndolo hasta hoy mientras cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional— que sus acciones fueron la consecuencia de toda una vida de miedo por los abusos físicos, emocionales y sexuales. La serie está protagonizada por Javier Bardem («José Menendez»), Chloë Sevigny («Kitty Menendez»), Cooper Koch («Erik Menendez»), Nicholas Alexander Chavez («Lyle Menendez»), Nathan Lane («Dominick Dunne») y Ari Graynor («Leslie Abramson»).

Los creadores de la miniserie que abordó la historia de Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy e Ian Brennan, regresan a la pantalla de Netflix con un nuevo capítulo de su antología criminal. Esta entrega titulada Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez (Monsters: The Lyle and Erik Menendez), promete abordar el crimen doble que conmocionó a Estados Unidos y que puso a sus protagonistas tras las rejas de por vida.

Historia, reparto, tráiler y más, hoy en Malditos Nerds repasamos todo lo que se sabe sobre esta esperada producción.

Netflix profundiza en un famoso caso mediático de la vida real

Miniserie "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez" (Netflix)

El caso de los hermanos Menéndez fue un fenómeno mediático que logró captar la atención de Estados Unidos. Corría el año 1989, José y Kitty Menéndez estaban sentados en el salón de su casa de Beverly Hills cuando sus dos hijos, Lyle y Erik, entraron por la puerta escopeta en mano, asesinandolos. Al principio, la policía no culpó del crimen a los hermanos, ya que parecían tener coartadas irrefutables, pero con el paso de los meses, las fuerzas del orden empezaron a darse cuenta de que la pareja gastaba bastante dinero.

Con esto y otras pruebas que fueron apareciendo, los hermanos Menéndez fueron juzgados y finalmente condenados por el asesinato de sus padres en 1996. Sin embargo, la historia aguarda muchos más reveses, ya que ambos hermanos siguen aferrándose a su inocencia entre rejas, dado que su defensa se apoyó en gran medida en las afirmaciones de que estos habían sufrido abusos físicos, emocionales y sexuales por parte de sus padres durante años.

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, tiene previsto no solo explorar los detalles del crimen, sino también el contexto familiar y los factores que llevó a la dupla a cometer el horrendo acto criminal.

¿Quién forma parte de Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez?

Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez (Netflix)

Nicholas Alexander Chavez (Grotesquerie) y Cooper Koch (Swallowed), dan vida los protagonistas, Lyle y Erik Menendez. Javier Bardem (Dune: Segunda parte) interpretará al padre de los chicos, José Menéndez, mientras que Chloë Sevigny (Los muchachos no lloran) se meterá en el papel de la madre de los dos, Kitty Menéndez.

El reparto se completa con Nathan Lane (Only Murders in the Building), Ari Graynor (The Disaster Artist), Leslie Grossman (American Horror Story), Dallas Roberts (The L Word), Paul Adelstein (Private Practice), Jason Butler Harner (Ozark), Michael Gladis (Mad Men), Drew Powell (Gotham) y Charlie Hall (The Sex Lives of College Girls).

Lo que nos dejó el primer tráiler de Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

Miniserie "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez" (Netflix)

El tráiler de Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez revela un sombrío retrato de los hermanos, mostrando cómo su vida de lujo y aparente perfección escondía un potencial trasfondo de abuso y violencia por parte de sus padres. A través de escenas impactantes, se explora el camino que los llevó a asesinar a José y Mary Louise “Kitty” Menéndez en agosto de 1989.

“Erik y yo matamos juntos a nuestros padres. Yo diría que eso nos convierte en personas muy unidas”, menciona el personaje de Lyle durante una sesión de terapia. “Pensé que deshacerme de ellos me iba a hacer sentir mejor, pero tengo todas estas pesadillas”, agrega el de Erik.

El avance también presenta a Nathan Lane, como el periodista a cargo de la investigación que expuso sus dudas sobre el móvil del parricidio: “No asesinas a tus padres de esa manera. Literalmente desfigurándolos. Eso no se trata de dinero. Se trata de algo más profundo y oscuro”.

¿Cuándo llegará a la pantalla de Netflix el nuevo capítulo de la antología de Ryan Murphy?

Miniserie "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez" (Netflix)

Tras una espera de casi dos años desde la entrega centrada en Dahmer, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, hará su debut el 19 de septiembre, fecha en que estarán disponibles sus nueve episodios.