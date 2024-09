Hermanos: lo que sabemos sobre la película con Peter Dinklage y Josh Brolin que llegará a Prime Video

La familia es una condena de por vida. Josh Brolin, Peter Dinklage, Taylour Paige, M. Emmet Walsh, Jennifer Landon, con Brendan Fraser y Glenn Close protagonizan Brothers. 17 de octubre, solo en Amazon Prime.

En 1988, Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito dieron vida a dos mellizos no idénticos en Gemelos (Twins), la divertida comedia de culto dirigida por Ivan Reitman. Dos décadas y media más tarde, Max Barbakow y Macon Blair buscan recuperar algo de esa energía con Hermanos (Brothers) una película protagonizada por Josh Brolin y Peter Dinklage que toma como punto de partida la misma premisa, pero redobla la apuesta en materia de humor y acción.

Reparto, argumento, adelanto y fecha de estreno, hoy en Malditos Nerds repasamos todo lo que sabemos sobre esta producción que se sumará al catálogo de Prime Video en el mes de octubre.

¿De qué va Hermanos?

Hermanos (Brothers, 2024) - Créditos: Prime Video

Según lo revelado por Prime Video, Hermanos cuenta la historia de un criminal reformado (Josh Brolin) cuyo intento por encarrilarse se trunca cuando se reúne con su hermano gemelo (Peter Dinklage). A pesar de sus diferencias, estos aceptarán embarcarse en un último golpe, mientras intentan reparar una relación familiar rota. Como lo muestra el tráiler compartido recientemente por la plataforma, a esta fórmula también se le suma la madre de ambos (Glenn Close), quien se unirá al viaje despertando viejas heridas y desatando el caos a su alrededor.

Hermanos fue descrita por sus creadores como “Gemelos, pero con un toque moderno”. Según su director, esta también busca mantener algo de equilibrio entre el humor absurdo y la acción, con un enfoque profundo sobre las relaciones humanas. Además de Brolin, Dinklage y Close, el reparto de la película se completa con los ganadores del Oscar, Marisa Tomei y Brendan Fraser.

¿Quiénes están detrás de Hermanos, la nueva comedia de Prime Video?

Hermanos (Brothers) - Créditos: Prime VIdeo

El guion de Hermanos está basado en una historia de Etan Cohen (no confundir con Ethan Coen) y fue desarrollado por Macon Blair. Este último, conocido por su particular sentido del humor, dirigió a Peter Dinklage en el reboot de El Vengador Tóxico (The Toxic Avenger), aún sin estrenar.

En la dirección de este proyecto se encuentra Max Barbakow, conocido principalmente por Palm Springs (2020), una comedia romántica con bucles temporales que resultó ser un éxito crítico. La ópera prima de Barbakow, que contó con los protagónicos de Andy Samberg y Cristin Milioti, ganó tres premios en la ceremonia inaugural de los Critics’ Choice Super Awards y fue nominada en los Golden Globe Awards de 2020 como mejor película en la categoría comedia. Hermanos será su segundo largometraje, tras trabajar en múltiples cortos y comerciales.

Josh Brolin y Peter Dinklage: ¿del UCM al mundo criminal?

Hermanos (Brothers, 2024) - Créditos: Prime Video

Josh Brolin lleva más de 38 años activo en Hollywood, participando en decenas de películas que van desde Los Goonies (1985) y Sin lugar para los débiles (2007) a Deadpool 2 (2018). En cuanto a Peter Dinklage, el intérprete es principalmente conocido por su participación en la serie de HBO, Game of Thrones. En los últimos años, también formó parte de Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian (2008) y X-Men: días del futuro pasado (2014).

Curiosamente, Brolin y Dinklage ya compartieron cartel en Vengadores: Infinity War (2018), aunque estos nunca se cruzaron. Brolin interpretó a Thanos, el villano de esa entrega, mientras que Dinklage tuvo un breve papel como el falsificador de armas Eitri, el Rey Enano.

¿Cuándo se estrena Hermanos?

Hermanos (Brothers, 2024) - Créditos: Prime Video

En Estados Unidos, Hermanos tendrá un estreno limitado en salas de cine el 10 de octubre de este año. Una semana después, la película estará disponible para el resto del mundo a través de Prime Video, concretamente el 17 de octubre.