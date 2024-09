El showrunner de ‘Alien: Earth’ adelanta la llegada de un nuevo tipo de xenomorfo

Cuando una misteriosa nave espacial se estrella en la Tierra, una joven (Sydney Chandler) y un grupo de soldados tácticos hacen un fatídico descubrimiento que los pone cara a cara con la mayor amenaza del planeta en la esperada serie de televisión de FX Alien: Earth del creador Noah Hawley. La serie original de FX Alien: Earth llegará en 2025, solo en Hulu.

No hay dudas que la franquicia de Alien está atravesando un momento de gran popularidad como consecuencia del reciente lanzamiento de Alien: Romulus, la última entrega de la saga. Afortunadamente para los aficionados, esta no será ni la única ni la última producción ambientada en el universo de los xenomorfos ya que FX tiene sus propios planes con Alien: Earth, una próxima serie que será lanzada a través de Hulu el año próximo.

Además de tratarse del primer título del universo Alien para la pantalla chica, la particularidad de este proyecto es que, como lo indica su título, será una historia de la franquicia ambientada en la Tierra. Sus eventos se situarán unos treinta años antes de los acontecimientos de Alien, el clásico de Ridley Scott de 1979, y unos pocos antes de Prometeo.

En una reciente entrevista en el marco de los Premios Emmy 2024, el showrunner Noah Hawley se mostró muy emocionado por este proyecto y adelantó que su serie presentará un nuevo tipo de criatura. “Hay algo en ver un Xenomorfo en los parajes salvajes de la Tierra con tus propios ojos. Es realmente escalofriante pensar que se mueve aquí entre nosotros, y por eso no puedo decirte en qué circunstancias lo verás, pero lo verás... y cerrarás la puerta con llave esa noche”, mencionó el creativo.

Alien: Earth | Official Teaser (Créditos: FX Networdks / Hulu)

“Lo más divertido para mí fue involucrarme de verdad con la criatura, aportar algunas de mis propias ideas al diseño sin tocar la silueta, porque es sacrosanta. Pero algunos de los elementos que conocemos, sea cual sea el huésped, influyen en la criatura final. Sólo quería jugar un poco para que diera tanto miedo como debía”, finalizó Hawley.

Los comentarios del showrunner de Alien: Earth sugieren que veremos a un facehugger adherirse a un huésped no humano. Cabe recordar que no se trata de la primera vez que esto ocurre, ya que Alien 3 introdujo al híbrido conocido como “devorador de perros”. Por otra parte, aunque la mayor parte de la franquicia Alien se desarrolla en el espacio, los xenomorfos ya han aparecido en la Tierra, en las dos películas de Alien vs. Depredador, aunque algunos no las consideran parte del canon.

Alien: Earth estará protagonizada por Sydney Chandler (Don’t Worry Darling), Timothy Olyphant (The Mandalorian) y Kit Young (Shadow and Bone). Recientemente, se confirmó que la serie ya se encuentra en etapa de posproducción y que será lanzada en 2025. Como ya ocurrió con otras producciones de FX y Hulu, se espera que la serie llegue a países de Latinoamérica a través de Disney+.