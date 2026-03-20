Ubisoft despide a 105 desarrolladores y finaliza la producción de juegos en Red Storm Entertainment

The Division Heartland, de Ubisoft.

La emblemática Red Storm Entertainment, reconocida por iniciar la franquicia de videojuegos de Tom Clancy y desarrollar títulos exitosos como Rainbow Six y Ghost Recon, dejará de crear videojuegos tras casi treinta años de actividad. Ubisoft, su empresa matriz, decidió despedir a 105 desarrolladores y asignar al estudio funciones exclusivas de soporte tecnológico, esto en el contexto de una reestructuración internacional que ha implicado también la cancelación de proyectos y el cierre de oficinas.

Impacto en trabajadores y en la industria del videojuego

La medida tomada por Ubisoft respecto a Red Storm Entertainment fue comunicada internamente el jueves 19 de marzo de 2026, generando sorpresa en el sector de los videojuegos. El cierre de las actividades principales del estudio significa el despido de todos los desarrolladores, quienes contribuyeron a la creación de algunos de los títulos más influyentes en el género de juegos tácticos militares. Al menos 105 profesionales pierden su empleo de forma inmediata, y el funcionamiento del estudio quedará limitado a ser un centro global de soporte técnico y del motor gráfico Snowdrop, propiedad de Ubisoft.

Esta decisión se enmarca en un proceso de ajustes internacionales por parte de Ubisoft, que ha intensificado sus esfuerzos para reducir costos fijos. Las medidas no sólo alteran el futuro laboral de numerosos empleados, sino que también ponen en duda la estabilidad en el sector del videojuego, especialmente en una empresa tan grande como Ubisoft. En los dos últimos años, Ubisoft anunció la cancelación de seis juegos, el aplazamiento de otros siete y el cierre de dos estudios.

De la creación de franquicias reconocidas al soporte tecnológico

Red Storm Entertainment, fundada en 1996 por el escritor Tom Clancy, fue pionera en convertir sus novelas en formatos interactivos, lo que dio origen a juegos destacados como Rainbow Six y Ghost Recon. Desde que Ubisoft la adquirió en el año 2000, el estudio jugó un papel esencial en la expansión del universo Tom Clancy y fue responsable de desarrollos como Ghost Recon: Advanced Warfighter, además de incursionar en la realidad virtual con producciones como Werewolves Within, Star Trek: Bridge Crew y Assassin’s Creed Nexus VR.

En la última década, Red Storm centró sus esfuerzos casi exclusivamente en proyectos de realidad virtual y en apoyar a otras divisiones de Ubisoft, en particular con títulos como Far Cry y Tom Clancy’s The Division. Sin embargo, su último gran proyecto, The Division Heartland, fue cancelado en 2024, dejando al estudio sin nuevos desarrollos propios. Al mismo tiempo, otras filiales de Ubisoft como Massive Entertainment y Ubisoft Montreal asumieron el control de las principales franquicias de Tom Clancy.

Ahora, Red Storm concentrará sus tareas en funciones de tecnología de la información y soporte del motor gráfico Snowdrop, lo que supone una ruptura definitiva con su papel original como motor creativo de la industria del videojuego.

The Division Heartland, de Ubisoft.

Recortes, reducción de mercados y repercusiones sociales

La reestructuración de Red Storm Entertainment forma parte de un plan global de recorte de gastos de Ubisoft, que pretende ahorrar 200 millones de euros adicionales en los próximos dos años. Como parte de estos ajustes, la compañía ha eliminado hasta 200 puestos en su sede de París, lo que representa el 18 por ciento de su personal. Además, los despidos también se han dado en estudios de Toronto, y la empresa ha cerrado oficinas como Ubisoft Halifax y Ubisoft Estocolmo.

De acuerdo con declaraciones internas y reportes, Ubisoft argumenta que el mercado de juegos triple A, es cada vez más exigente y selectivo, y la competencia en el género de disparos ha forzado la necesidad de un reinicio organizacional importante, con una nueva segmentación de sus equipos creativos bajo el modelo de casas creativas independientes.

El resultado de estos cambios ha sido el despido de cientos de empleados y una transformación profunda para estudios con trayectorias tan prolongadas como Red Storm Entertainment. Para los jugadores y desarrolladores afectados, esta situación plantea dudas sobre la sostenibilidad de grandes equipos en una industria tan cambiante y sobre el futuro de las franquicias emblemáticas asociadas a Tom Clancy y Ubisoft.