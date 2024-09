Astro Bot: otros juegos de plataformas para disfrutar si te gustó la experiencia de Team Asobi

Astro Bot, de Team Asobi.

Astro Bot está resultando una de las grandes sorpresas del año en cuanto a videojuegos respecta. No solo porque fue anunciado solo un puñado de meses antes de su lanzamiento, sino también porque no es tan habitual que PlayStation apueste a este tipo de experiencias y porque Team Asobi realizó un videojuego tan pulido que es de manera unánime, de lo mejor del año.

Astro Bot es un caso único y estamos muy contentos de que exista. Sin embargo, si pudiste disfrutar de esta excelente experiencia y quieres conocer algunos otros grandes juegos que tengan la misma esencia, en esta nota te traemos otros cinco videojuegos de plataformas en 3D para disfrutar.

Sackboy: A Big Adventure, de Sumo Digital.

Sackboy: A Big Adventure

La lista inicia con el predecesor de Astro Bot y un título que pasó bastante desapercibido en la cartera de experiencias que ofreció Sony. Si bien está disponible también en PlayStation 4, fue de los primeros lanzamientos de esta generación junto al Spiderman de Miles Morales en 2021.

Quienes hayan jugado Astro Bot se encontrarán con una experiencia muy cercana. Antes de apostar al robot, estoy seguro de que Sony ya tenía esta intención de retomar el camino de “tener una mascota” y Sackboy había sido su primera elección. Es un gran juego de plataformas con una ridícula cantidad de contenido así que es una buena opción si estás buscando algo que dure muchas horas para completarlo al 100%.

Super Mario Odyssey, de Nintendo.

Super Mario Odyssey

Quizás el mejor videojuego de plataformas en 3D que se haya realizado jamás. Es la última experiencia que nos dio el fontanero y una de las más grandes que hemos visto. Nos alegra comparar a Astro Bot con este juego porque eso solo puede significar cosas buenas para el robot de PlayStation.

Lamentablemente, es una experiencia exclusiva de Nintendo Switch, así que solamente podrás acceder si eres poseedor de una de las consolas de La Gran N. Sin embargo, si eres fanático del género o quedaste encantado con Astro Bot, me animo a decir que es la única experiencia lo suficiente buena como para jugar y seguir sorprendiendote después de este titulo.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time, de Toys for Bob.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Cuando la industria de los videojuegos estaba en su mayor momento de crecimiento y revelación y pasó del nicho a la masividad, dos personajes caracterizaron una guerra por ser las mejores mascotas con los mejores juegos, y ambos eran del género plataformas: Mario para Nintendo y Sonic para Sega.

Solo un personaje pudo colarse en esa disputa y, en su momento, fue la mascota de PlayStation: Crash Bandicoot. Paradójicamente hoy siendo una propiedad de Xbox por el acuerdo de Activision Blizzard King, Crash Bandicoot 4: It’s About Time (2020) significó el regreso de este personaje a todas las plataformas de la mejor manera, en una experiencia que no solo es ambiciosa sino muy desafiante. Muy recomendable no solo si se quiere seguir por este camino sino también si buscamos algo más difícil en este rubro.

Psychonauts 2, de Double Fine.

Psychonauts 2

Nos vamos directamente a la vereda de enfrente con un título que solo podrás disfrutar como parte del ecosistema Xbox, tanto en consola como en PC. Psychonauts 2 es el experimento psicodélico de las mentes de Double Fine, estudio de Tim Schaffer, histórico desarrollador y cocreador de Monkey Island.

Cuenta con la participación de Jack Black y es un viaje completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, no solo en este género sino también en videojuegos en general. Una experiencia única sumamente recomendable para quienes disfruten de los plataformeros en 3D y una de las más accesibles ya que solo basta con tener una suscripción de Game Pass para disfrutarlo.

Ratchet & Clank: Rift Apart, de Insomniac Games.

Ratchet and Clank: Rift Apart

Ratchet and Clank es una de las franquicias supervivientes a la desidia de PlayStation con sus grandes IPs. Junto a God of War, desde PlayStation 2 que estamos viviendo sus aventuras que nos han dado grandes momentos a los amantes de los plataformas en 3D. Ratchet and Clank: Rift Apart es, sin duda alguna, la experiencia definitiva de estos personajes que mezclan el hiperrealismo al que apunta PlayStation con casi todos sus juegos y este género tan carismático y caricaturesco.

Una aventura que, a su vez, sirve de demostración del poder de la PlayStation 5 y nos da grandes ejemplos de cómo el DualSense se puede aplicar o cómo la velocidad del SSD de la PlayStation 5 nos permite saltar de un lugar a otro completamente diferente en cuestión de segundos. Si bien es una experiencia bastante alejada a la que ofrece Astro Bot, es altamente recomendable y uno de los puntos que no puedes dejar pasar si sos dueño de una PlayStation 5.

Astro’s Playroom, de Team Asobi.

Bonus Track: Astro’s Playroom

No podíamos dejar afuera a esta experiencia de la lista. Solo basta con tener una PlayStation 5 para acceder a esta demo técnica que es tan buena que permitió a Team Asobi desarrollar Astro Bot.

Tiene todos los mismos condimentos del juego y un montón de referencias al ecosistema de PlayStation. Si bien se puede sentir una “reducción” jugarlo después de haber disfrutado el título de este año, no puedo dejar de recomendarlo para todos aquellos que no lo hayan jugado aún o que se sientan en la necesidad de seguir disfrutando de este pequeño gran universo.