Emmy 2024: ‘Shōgun’, ‘El oso’ y ‘Bebé reno’ se destacan como las grandes ganadoras de la ceremonia

(Captura de video)

El 15 de septiembre se llevó a cabo la 76.ª edición de los Premios Emmy, un evento que honra la excelencia en la televisión, reconociendo tanto a las estrellas frente a la cámara como a los técnicos y creativos detrás de ella. Esta ceremonia se realizó apenas ocho meses después de la de 2023, que fue pospuesta debido a la huelga de guionistas y actores. Las nominaciones abarcaron desde el 1 de junio de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024, lo que permitió que las producciones más sobresalientes de un año desafiante recibieran su merecido reconocimiento.

En esta ocasión, vamos a repasar a los principales ganadores y los momentos más destacados de la ceremonia, que fue conducida por los comediantes Eugene Levy (Una intrusa en la familia) y Dan Levy (Schitt’s Creek).

Las grandes ganadoras de la noche: Shōgun, El Oso y Hacks

Anna Sawai, winner the Outstanding Lead Actress in a Drama Series award and Hiroyuki Sanada, Outstanding Lead Actor in a Drama Series for "Shogun", which was awarded with the Emmy for Outstanding Drama Series, pose at the 76th Primetime Emmy Awards in Los Angeles, California, U.S., September 15, 2024. REUTERS/Mike Blake

Sin lugar a dudas, Shōgun fue una de las grandes triunfadoras de la noche, consolidándose como la serie que arrasó en los Premios Emmy 2024. La serie de FX, disponible en Disney+ en Latinoamérica, se ambienta en el Japón del siglo XVII, y su narrativa cautivó tanto a la audiencia como a la crítica. A lo largo de sus 10 episodios, nos transporta a un período tumultuoso en el que el descubrimiento de un barco europeo abandonado desata una serie de eventos que amenazan con alterar el equilibrio de poder en la región. La serie combina intriga, drama y una rica ambientación histórica, lo que contribuyó a su éxito en la ceremonia.

Con un impresionante total de 18 premios de 26 nominaciones, Shōgun estableció un nuevo récord como la serie con más premios Emmy en una sola temporada. Entre sus galardones se encuentran el premio a Mejor drama, Mejor actor principal para Hiroyuki Sanada (47 Ronin, El último samurái, John Wick 4), y Mejor actriz para Anna Sawai (Monarch: el legado de los monstruos). Además, Frederick EO Toye (Fallout) fue reconocido por su dirección excepcional. La serie también se destacó en varias categorías técnicas, reflejando su excelencia en todos los aspectos de la producción.

Otra serie que brilló en la ceremonia fue El Oso (The Bear), también de FX y disponible en Disney+. Esta producción rompió su propio récord al ganar 11 premios en la categoría de comedia, superando los 10 trofeos obtenidos el año anterior. La serie, que narra la vida de Carmy, un chef de renombre que se hace cargo del caótico restaurante de su hermano, recibió múltiples reconocimientos. Entre los premios más destacados se encuentra el de Mejor dirección de una serie de comedia, otorgado a Christopher Storer por su trabajo en “Fishes”, el icónico episodio de la cena familiar navideña. Además, el elenco también fue celebrado: Jeremy Allen White y Ebon Moss-Bachrach (The Fantastic Four: First Steps) ganaron como Mejor actor principal y Mejor actor de reparto en una comedia, respectivamente. La co-protagonista, Liza Colón-Zayas (Amigos Imaginarios), recibió su primer Emmy como Mejor actriz de reparto por su rol de la cocinera Tina.

Liza Colon-Zayas posa con el premio a Actriz de Reparto Sobresaliente en una Serie de Comedia por «The Bear» en la 76ª edición de los Primetime Emmy Awards en Los Ángeles, California, Estados Unidos, 15 de septiembre de 2024. REUTERS/Mike Blake

En este repaso, también debemos destacar la sorprendente victoria de Hacks. Esta serie, creada por Lucia Aniello (Time Traveling Bong), Paul W. Downs (Broad City) y Jen Statsky (The Good Place), que debutó en Max el 13 de mayo de 2021, se destacó por su desempeño en los Premios Emmy. Hacks se llevó a casa varios de los premios más codiciados de la noche. Jean Smart (Mare of Easttown) recibió el galardón a Mejor actriz de comedia, superando a la favorita Ayo Edebiri de El Oso por su papel de Sydney. Además, la serie ganó el premio a Mejor comedia, destacándose entre otras nominadas como El Oso, Abbott Elementary, Curb Your Enthusiasm y Only Murders in the Building, entre otros.

Bebé reno: la miniserie de Netflix que conquistó la ceremonia

En la reciente ceremonia de premios, Bebé reno (Baby Reindeer) emergió como una de las grandes sorpresas de la noche. A pesar de una promoción limitada, la serie logró captar la atención de los espectadores y posicionarse como una de las más importantes en la historia de Netflix. Con 11 nominaciones, este proyecto se llevó a casa seis premios, incluyendo el codiciado galardón a Mejor miniserie o antología, reafirmando su impacto en la plataforma y la calidad de su contenido.

(Captura de video)

Richard Gadd, el creador de la serie, brilló en la ceremonia al recibir el premio a Mejor actor principal en una Miniserie, además del reconocimiento a Mejor guion para una miniserie. Por otra parte, Jessica Gunning, quien interpreta a Martha, destacó al ganar el premio a Mejor actriz de reparto, subrayando la profundidad y el impacto de su papel en la trama.

Bebé reno está basada en hechos reales y narra la experiencia personal de Richard Gadd enfrentando el acoso de una mujer llamada Martha. La serie explora de manera sincera y poderosa los desafíos emocionales y psicológicos de vivir bajo la amenaza constante de una acosadora.