Shōgun: repasamos los proyectos de Hiroyuki Sanada y Anna Sawai antes de la exitosa serie

Eita Okuno as Saeki Nobutatsu, Anna Sawai as Toda Mariko, Hiromoto Ida as Kiyama Ukon Sadanaga. CR: Katie Yu/FX

La serie Shōgun, presentada por FX y disponible en Disney+ para Latinoamérica, ha logrado destacarse como una de las principales producciones televisivas del año. Este nuevo enfoque de la novela homónima de James Clavell, que también inspiró la célebre serie de 1980 protagonizada por Richard Chamberlain (El pájaro espino), ofrece una interpretación renovada del Japón feudal.

Ambientada en el Japón del siglo XVII, justo en el umbral de una inminente guerra civil, Shōgun inicia su trama con el descubrimiento de un misterioso barco europeo abandonado en un pequeño pueblo pesquero. El piloto inglés, John Blackthorne, llega con secretos que tienen el potencial de alterar el equilibrio de poder en la región. Su llegada es vista como una oportunidad por el señor Yoshii Toranaga, quien se propone aprovechar la situación para fortalecer su posición y desafiar a sus enemigos.

La recepción de Shōgun ha sido positiva tanto entre espectadores como críticos, consolidándose como la serie más nominada en la última edición de los premios Emmy. Con un total de 26 nominaciones, la serie ha ganado 18 premios, incluyendo Mejor Drama y Mejor Dirección para Frederick E.O. Toye (Fallout, The Boys), rompiendo récords de premiación en una sola temporada. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos en los protagonistas Hiroyuki Sanada y Anna Sawai, quienes se llevaron los galardones a Mejor Actor Principal de Drama y Mejor Actriz Principal de Drama, respectivamente. A continuación, exploraremos otras producciones en las que ambos actores han demostrado su talento, revisando algunos de sus papeles más notables antes de este aclamado proyecto.

Hiroyuki Sanada en títulos como ‘El ocaso del samurai’ y ‘47 Ronin’

El último samurái

Hiroyuki Sanada, el líder del reparto en Shōgun al interpretar a Lord Yoshii Toranaga, es una verdadera leyenda del cine japonés con una carrera que abarca más de cuatro décadas. A sus 63 años, Sanada ha dejado una huella imborrable en la industria cinematográfica con su impresionante habilidad en artes marciales y su versatilidad como actor. Si bien la trayectoria del actor es inabarcable en este artículo, entre sus proyectos más relevantes se encuentra El último samurái (The Last Samurai - 2003), en el que compartió pantalla con Tom Cruise (Top Gun: Maverick) y ofreció una actuación memorable como el noble samurái Ujio. Además, su participación en John Wick 4, donde encarna a Shimazu Koji, el gerente del Hotel Continental de Osaka, le permitió colaborar nuevamente con Keanu Reeves (The Matrix), consolidando su estatus como uno de los actores más destacados en el cine de acción contemporáneo.

En El ocaso del samurai (The Twilight Samurai - 2002), Sanada demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos con gran profundidad emocional, aportando una dignidad sutil al papel del samurái Seibei Iguchi. Su actuación le valió elogios por su habilidad para capturar la esencia de un hombre atrapado entre el deber y la desesperación personal. Asimismo, en 47 Ronin (2013), Sanada asumió el papel de Oishi, uno de los líderes de los ronin que buscan vengar la muerte de su señor. Este papel no solo destacó sus habilidades en artes marciales, sino también su capacidad para interpretar un personaje de gran integridad y liderazgo. A través de estos papeles, Sanada ha demostrado una amplia gama de habilidades y una dedicación profunda a su arte, consolidándose como una figura indispensable en el cine de samuráis y más allá.

Anna Sawai en ‘Monarch: el legado de los monstruos’ y ‘Pachinko’

Monarch: el legado de los monstruos | Apple TV+ (Imágenes promocionales)

Seguimos con Anna Sawai, la actriz japonesa de 32 años que ha estado conquistando la industria del entretenimiento con varios papeles notables antes de asumir el rol de Lady Mariko en Shōgun. Reconocida por su participación en Ninja Assassin (2009) y Rápidos y Furiosos 9 (F9 - 2021), bajo la dirección de Justin Lin (Star Trek Beyond), Sawai ha demostrado su habilidad para abordar una variedad de géneros, desde el cine de acción hasta las grandes producciones de taquilla.

Entre sus papeles más relevantes, destaca su participación en Monarch: el legado de los monstruos (2023), una serie que amplía el universo de los famosos kaiju. En esta producción, Sawai interpreta a Cate Randa, una ex maestra de escuela y sobreviviente de la Batalla de San Francisco, conocida como G-Day, quien viaja a Japón para resolver asuntos familiares. Además, su papel en Pachinko (2022), basado en la aclamada novela de Min Jin Lee, la mostró en un contexto completamente diferente, manejando un drama épico que abarca varias generaciones y compartiendo elenco con Kim Min-ha (El teléfono, Light Shop), Youn Yuh-jung (Minari), Soji Arai (Juntas hasta la muerte), y Lee Min-ho (When the Stars Gossip).