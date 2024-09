‘Shōgun’, ‘El oso’ y más: las series nominadas a los premios Emmy presentes en el catálogo de Disney+

El oso marca un récord histórico en la categoría comedia de los Emmy 2024

Este año, el catálogo de Disney+ es el lugar para encontrar algunas de las series que han logrado ubicarse como favoritas en los premios Emmy. Es que, a través de sus diferentes marcas y estudios, la compañía logró superar su propio récord con 183 nominaciones, ostentando algunos de los títulos con mayores reconocimientos.

Shōgun, El oso y Only Murders in the Building, son tres de las series que se posicionan como las grandes competidoras de este 2024, que juntas suman un total de 70 nominaciones. Además, la plataforma de streaming también aloja en su catálogo a Jim Henson: el hombre de las ideas, el documental más nominado del año, y producciones animadas aclamadas por la crítica como X-Men ‘97.

Hoy en Malditos Nerds repasamos los títulos destacados de Disney+ que se encuentran en competencia para los Emmy 2024.

Shōgun – 26 nominaciones

Shogun - Star Plus - Disney Plus

La adaptación de Shōgun, basada en la novela épica de James Clavell, fue una de las grandes sorpresas de este año. No solo lidera la lista de Disney+, sino que es la serie más nominada de esta edición los Emmy destacándose en un total de 26 categorías. Ambientada en el Japón feudal del siglo XVII, justo en el umbral de una inminente guerra civil, su trama sigue a John Blackthorne, un navegante inglés que llega a tierras japonesas viéndose envuelto en las intrigas políticas y culturales de un mundo desconocido para él. Con paisajes majestuosos y una recreación histórica impecable, cada episodio de Shōgun es un viaje inmersivo a una era de samuráis, traiciones y códigos de honor.

Entre las nominaciones destacadas se encuentran la de Mejor Serie Dramática, diseño de producción y vestuario, así como reconocimientos a las impresionantes actuaciones de su elenco, encabezado por Hiroyuki Sanada y Anna Sawai.

El oso (The Bear) – 23 nominaciones

Jeremy Allen White y Ayo Edebiri han sido nominados por sus interpretaciones en El oso

El oso es otro de los dramas que más ha resonado en la audiencia este año, obteniendo 23 nominaciones a los premios Emmy. La serie sigue la vida de Carmy Berzatto (interpretado por Jeremy Allen White), un joven chef de alta cocina que regresa a Chicago para hacerse cargo del restaurante familiar tras la muerte de su hermano.

La serie original de FX, presente en el catálogo de Disney+, fue aclamada por su enfoque realista y crudo, sobre las relaciones y el estrés que se vive en el mundo de la cocina profesional. Las nominaciones abarcan desde Mejor Serie Dramática hasta reconocimientos individuales para su elenco, destacando las interpretaciones de Jeremy Allen White y Ayo Edebiri.

El oso también estableció un nuevo récord en la categoría de comedia con 23 nominaciones en una misma edición, superando las 22 nominaciones que antes ostentaba la sitcom 30 Rock.

Only Murders in the Building – 21 nominaciones

Only Murders in the Building recibió un total de 21 nominaciones a los Emmy 2024

Detrás de Shōgun y El oso, se encuentra Only Murders in the Building que, para esta edición 2024, obtuvo un total de 21 nominaciones a los Emmy. La comedia de misterio, protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, sigue a tres residentes de un edificio en Nueva York que, obsesionados con los podcasts de crímenes reales, deciden investigar un asesinato que ocurre en esas instalaciones.

Los reconocimientos para Only Murders in the Building incluyen categorías como Mejor Serie de Comedia, así como nominaciones para el trabajo actoral de Martin y Short. Esto tampoco resulta una sorpresa ya que la química entre el trío protagonista es uno de los pilares que sostiene la serie que recientemente fue renovada para una quinta temporada.

Ahsoka, X-Men ‘97 y más nominados en Disney+

Rosario Dawson da vida a Ahsoka Tano en el universo live-action. (Créditos: Disney+)

Otros contenidos de Disney+ que obtuvieron nominaciones para la edición número 76 de los premios Emmy fueron la serie de Ahsoka, Loki, Echo y X-Men ‘97. Esta última se encuentra en competencia para la categoría de Mejor Programa de Animación.

A su vez, Jim Henson: el hombre de las ideas, consiguió ocho nominaciones, incluyendo las categorías mejor documental o programa de no ficción, convirtiéndose en el documental más nominado del año. El audiovisual estrenado en mayo pasado retrató la vida y obra del famoso titiritero, director, guionista y empresario estadounidense, conocido principalmente por ser el creador de Los Muppets.