True Detective, Hacks y más: las series nominadas a los premios Emmy presentes en el catálogo de Max

'El simpatizante' recibe una nominación por Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr.

Max continúa consolidándose como una de las plataformas líderes en contenido de alta calidad, y las nominaciones a los Premios Emmy de este año lo confirman. En su conjunto, el streamer y HBO obtuvieron un total de 91 nominaciones a través de 70 categorías, destacando un total de 28 títulos originales.

Entre policiales, drama y comedia, se encuentran las 19 nominaciones de True Detective: Tierra Nocturna (True Detective: Night Country), las 17 de Hacks y las 6 nominaciones de La edad dorada (The Gilded Age). Pero eso no es todo, ya que este año también hay reconocimientos para la veterana Curb Your Enthusiasm, como para las primeras entregas de El régimen (The Regime) y El simpatizante (The Sympathizer).

Desde el drama policial oscuro hasta la comedia mordaz, hoy en Malditos Nerds repasamos algunos de los títulos que ofrecen una muestra del nivel de producción y guion que se espera de la televisión moderna.

True Detective: Tierra Nocturna - 19 nominaciones

En esta imagen proporcionada por HBO, Kali Reis, derecha, y Jodie Foster en una escena de "True Detective: Night Country". (HBO vía AP)

La cuarta temporada de la serie antológica policial True Detective regresó con fuerza a las pantallas de HBO y Max. Esta entrega que llegó a su conclusión en febrero pasado no solo alcanzó un récord histórico para la serie, posicionándose como la más vista hasta la fecha, sino que fue reconocida con un total de 19 nominaciones a los Premios Emmy.

Protagonizada por Jodie Foster y Kalis Reis, True Detective: Tierra Nocturna se ambientó en un entorno gélido y siguió los pasos de dos detectives que se ven envueltas en una investigación retorcida cuando ocho hombres desaparecen en Alaska. Foster, en particular, fue elogiada por su interpretación de la detective Liz Danvers, un papel que marca su regreso triunfal a la televisión. La serie desarrollada por Issa López, además, se destacó por su brillante guion, su dirección y un reparto de alto perfil.

Hacks – 17 nominaciones

Jean Smart continúa su aclamado papel como Deborah Vance en "Hacks" junto a Hannah Einbinder. (Créditos: Max)

En su tercera temporada, Hacks continúa consolidándose como una de las comedias más ingeniosas del momento. La serie cuenta la historia de Deborah Vance (Jean Smart), una legendaria comediante de Las Vegas cuya carrera se encuentra en declive, y su relación con Ava (Hannah Einbinder), una joven guionista que intenta revitalizar el humor de Deborah mientras lidia con la diferencia generacional de su empleadora.

Con 17 nominaciones para los Premios Emmy, Hacks brilla en categorías clave como Mejor Actriz Principal en Comedia, donde Jean Smart continúa deslumbrando con un agudo sentido del humor. A su vez, la serie de Max también fue reconocida en categorías como dirección, guion y Mejor Actriz de Reparto para Einbinder.

La Edad Dorada - 6 nominaciones

La Edad Dorada obtiene 6 nominaciones a los premios Emmy (Créditos: HBO / Max)

Creada por Julian Fellowes (la misma mente detrás de Downton Abbey), La Edad Dorada nos transporta a la Nueva York de finales del siglo XIX, donde las antiguas familias aristocráticas y los nuevos ricos están en una lucha constante por el poder y el estatus social. Para esta edición de los Premios Emmy la serie ha sido nominada en 6 categorías, destacándose principalmente en vestuario, diseño de producción y dirección artística, lo cual no es sorpresa, dado su espléndido diseño de época que captura con lujo de detalles la opulencia de la alta sociedad neoyorquina.

Con un elenco encabezado por Christine Baranski y Cynthia Nixon, La Edad Dorada no solo logró impresionar por su estética, sino también por las intrincadas relaciones y tensiones sociales que aborda.

Curb Your Enthusiasm – 4 nominaciones

La serie creada por Larry David comenzó en HBO en el año 2000, desde entonces, ha mantenido un estatus de culto. (Créditos: HBO / Max)

A más de dos décadas de su debut por la pantalla de HBO, la comedia creada y protagonizada por Larry David sigue siendo un referente del género con su estilo irreverente e ingenioso. Curb Your Enthusiasm ha mantenido su esencia a lo largo de sus 11 temporadas, con David interpretándose a sí mismo en situaciones absurdas y cotidianas que siempre logran poner en evidencia lo peor (y lo mejor) de las interacciones humanas.

Con 4 nominaciones este año, la serie fue reconocida en las categorías de comedia por su guion y dirección. El humor de Curb Your Enthusiasm es tan único como el propio Larry David, y sigue siendo una serie que desafía las convenciones tradicionales del género.

De ‘Lakers: Tiempo de ganar’ a ‘El simpatizante’, otras series nominadas de HBO y Max

"Lakers: tiempo de ganar" fue cancelada tras su segunda temporada. (Créditos: HBO Max)

Otras producciones de HBO y Max que han sido consideradas para esta entrega de los galardones dorados son Lakers: Tiempo de ganar (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), el drama deportivo creado por Max Borenstein con un total de 5 nominaciones. La comedia de Danny McBride, Los Honestos Gemstones (The Righteous Gemstones), también obtuvo 3 nominaciones, mientras que El régimen y El simpatizante fueron reconocidas con una nominación cada una.

La edición número 76 de los Premios Emmy se realizará el domingo 15 de septiembre desde el Peacock Theather de Los Angeles. En países de Latinoamérica la transmisión en vivo podrá verse a través de TNT y Max, desde las 21 hrs (Arg).