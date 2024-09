Sony anuncia oficialmente la PlayStation 5 Pro, una nueva versión de su consola de generación actual

Con la consola PlayStation®5 Pro, los mejores creadores de juegos del mundo pueden mejorar sus juegos con funciones increíbles como el trazado de rayos avanzado, la claridad de imagen supernítida para tu televisor 4K y la alta velocidad de fotogramas.* Esto significa que podrás jugar a los juegos de PS5® con los efectos visuales más impresionantes jamás posibles en una consola PlayStation®, y con 2 TB de almacenamiento SSD incluidos, tus juegos favoritos estarán listos y esperándote para que saltes directamente a tu próxima aventura increíble.

A pesar de que la industria del gaming sea altamente secretiva, lo cierto es que existen algunas cosas que son más secreto a voces que cosas realmente confidenciales. Una de ellas era la existencia de la PlayStation 5 Pro, una versión mejorada de la consola de actual generación de Sony. Después del anuncio de ayer en el que se dio a conocer que el diseñador Mark Cerny realizaría una presentación técnica, finalmente se hizo oficial el anuncio que muchos esperaban: la PlayStation 5 Pro es existe, y se lanzará el

La presentación de Cerny, que duró unos nueve minutos y se centró exclusivamente en la consola sin anunciar ningún juego, brindó las especificaciones técnicas que explican cómo esta nueva PlayStation 5 Pro se diferencia de su predecesora. Esta versión de la consola trae consigo una GPU mejorada, un aumento de calidad del ray tracing, y una nueva tecnología, todo esto con el objetivo de simplificar la decisión entre los típicos modos de rendimiento y calidad que los juegos suelen presentar para consolidar los mejores gráficos posibles con el framerate más alto. Para demostrar estas nuevas mejoras técnicas, Cerny brindó un vistazo de varios juegos en la nueva PlayStation 5 Pro, como The Last of Us Part II, Ratchet & Clank: Rift Apart, Marvel’s Spider-Man 2 y más.

Incluso desde que se conoció la existencia de la presentación desde el día de ayer, este anuncio fue recibido de manera mixta por el público del mundo del gaming. Si bien existe un grupo de fanáticos que celebra la posibilidad de jugar sus títulos de PlayStation 5 en mayor resolución y potencialmente mejor framerate, también hay un sector que argumenta que Sony aún no justificó la necesidad de comprar una nueva consola debido a la falta de títulos exclusivos que ameriten este salto técnico.

Presentación oficial de PlayStation 5 Pro.

En el 2016, y durante la generación anterior de consolas, Sony había lanzado la PlayStation 4 Pro, la cual en aquel entonces se había sentido como una mejora notable de la consola base puesto que aquella máquina tenía dificultades para poder correr a la perfección los juegos más demandantes, cosa que aún no se ve con la PlayStation 5 actual. Además, es cierto que luego del reciente lanzamiento de Astro Bot, PlayStation carece de juegos exclusivos de alto perfil anunciados para lo que queda del año.

De todas formas, con la revelación de esta consola Sony es el primero de los tres grandes del gaming en presentar su próximo lanzamiento de hardware. Nintendo ya confirmó la existencia de una sucesora de su Nintendo Switch, pero la compañía aún no dio a conocer su nueva consola. Microsoft, por su parte, de momento no se ve rodeada de rumores sobre una mejora de su Xbox Series de la misma forma que sucedió con Sony y su PlayStation 5. Durante la generación anterior la compañía presentó una consola más potente, la Xbox One X, pero se desconoce si esta estrategia se repetirá en esta generación actual.

PlayStation 5 Pro tiene como fecha de lanzamiento el 7 de noviembre con un precio de $700 dólares. Cabe destacar que la consola será completamente digital, De momento, no hay información oficial sobre su lanzamiento en territorio latinoamericano ni su posible precio en la región, pero la consola también estará disponible en el mercado europeo y en Japón.