Gamescom 2024 - Fatshark y sus juegos de Warhammer 40K con ADN argentino

En Gamescom 2024, Fatshark acaparó la atención con actualizaciones de dos de sus títulos más populares: Warhammer: Vermintide 2 y Warhammer 40.000: Darktide. Ambos juegos, ambientados en el amplio e increíble universo de Warhammer, introdujeron importantes novedades. Por un lado, el plato fuerte fue el esperado modo Versus de Vermintide 2, que hizo su debut en beta abierta durante el evento. Por otro lado, Darktide, tras una recepción mixta de la prensa y los fanáticos, se redime con actualizaciones que cambian el balance, la progresión y el sistema de misiones.

Warhammer: Vermintide 2 es la secuela del aclamado Vermintide. Ha llegado el momento de retomar el feroz festival de matanzas cooperativo en primera persona, con una acción cuerpo a cuerpo visceral y revolucionaria, ambientada en el apocalíptico Fin de los Tiempos del mundo devastado por la guerra de Warhammer Fantasy Battles.

Vermintide 2, un digno sucesor de Left 4 Dead con un modo versus brutal

Vermintide 2, lanzado originalmente en 2018, ha conseguido fieles seguidores gracias a su intenso combate cuerpo a cuerpo en primera persona, su modo de juego cooperativo y la ambientación de fantasía oscura de Warhammer: Old World. Con los años, se volvió un juego de culto y goza de sus miles de jugadores activos en Steam, a más de cinco años de su lanzamiento original.

El modo de juego principal gira en torno a cuatro jugadores que luchan contra hordas de fuerzas Skaven y del Caos en un entorno brutal y lleno de gore. El multijugador cooperativo es tan bueno que ha sido comparado con Left 4 Dead 2, palabras mayores en el género. Ahora, con la introducción del modo Versus, Fatshark añade una dimensión completamente nueva a la experiencia: el esperadísimo modo PVP.

En el modo Versus, dos equipos de cuatro jugadores se alternan entre controlar a los heroicos Cinco de Ubersreik y a los nefastos Pactsworn, los enemigos alineados con los Skaven y el Caos contra los que los jugadores luchaban anteriormente en el modo cooperativo. Versus es un modo asimétrico, brutal y muy frenético, con la violencia que caracteriza a Vermintide, pero también sorprendentemente estratégico. Mientras que los héroes son más fuertes, más duraderos y tienen la tarea de completar los objetivos, los Pactsworn son implacables, reapareciendo tantas veces como sea necesario para frustrar el progreso de los héroes.

El ritmo vertiginoso de las partidas es constante, pero existe un equilibrio entre caos y estrategia. Los héroes tienen reapariciones limitadas, de modo que el equipo de héroes debe planificar con cuidado para sobrevivir en las rondas. Por el contrario, los jugadores de Pactsworn deben confiar en su velocidad y atacar sin pausa alguna. La acción no se detiene nunca y teniendo dos bandos tan diferenciados en modos de juego, Versus será una bocanada de aire fresco en Vermintide 2, que sigue conquistando a sus fans, pero hace mucho que no recibe un cambio radical como el que introduce este modo.

Recupera la ciudad de Tertium de las hordas de enemigos sanguinarios en este despiadado juego de disparos y acción salvaje. Warhammer 40,000: Darktide es la nueva experiencia cooperativa del galardonado equipo creador de la saga Vermintide. Mientras Tertium cae, los marginados se alzarán.

Warhammer 40,000: Darktide se redime tras un lanzamiento regular con su nuevo update

En la Gamescom 2024, Warhammer 40,000: Darktide causó sensación con el anuncio de su próxima actualización, Unlocked and Loaded, cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de septiembre de 2024. Se trata de mucho más que un parche: ofrecerá una revisión completa del sistema de progresión del juego, que ha sido un punto de discordia para muchos jugadores.

Antes de la nueva actualización, Darktide era lo que llamamos un juego “muy grindero”, es decir, pretendía que juguemos decenas o incluso cientos de horas para obtener un arma en particular. El sistema viejo implicaba bendiciones y ventajas aleatorias que solo se podían volver a activar una cantidad limitada de veces, dejaba a muchos jugadores frustrados cuando se quedaban con mejoras que no eran óptimas y no podían cambiar.

Con la nueva actualización, estas restricciones se eliminan por completo. Los jugadores podrán desbloquear y aplicar libremente bendiciones, ventajas y elementos cosméticos a través de un nuevo sistema de maestría que rastrea la experiencia obtenida con armas específicas. Como es de esperarse, además, Unlocked and Loaded trae una nueva misión y otras mejoras para cerrar con broche de oro.

El inesperado ADN argentino de los Warhammer de Fatshark

Además, mi experiencia con Fatshark tuvo un condimento especial: como desarrolladora de videojuegos, me emocionó mucho saber que el productor ejecutivo de Warhammer 40.000: Darktide, Juan Martínez, también es argentino. Fue una conexión inesperada.

Juan me contó que llegó a Suecia hace más de 10 años porque tiene familia allá, en Estocolmo, donde Fatshark tiene sede. Comenzó bien de abajo en Fatshark, como artista, hasta que terminó teniendo a cargo equipos de arte y, por último, llegó al puesto que tiene hoy: nada más y nada menos que productor ejecutivo. El liderazgo de Martínez en Fatshark, uno de los principales estudios del universo Warhammer, refleja la creciente presencia del talento argentino en la industria mundial del videojuego.

Ver a un compatriota al timón de un proyecto de tan alto perfil sin dudas es inspiración para la creciente industria argentina de videojuegos, que da éxitos todos los años, tanto a nivel videojuegos independientes, como a nivel de profesionales y estudios. Perfiles como el de Juan Martínez dando vueltas por el mundo hay muchísimos, por mencionar unos pocos, están Eduardo Vaisman (galardonado director de audio en Ubisoft) o Juan Linietsky (creador del exitoso motor Godot), que la rompe en la escena indie.