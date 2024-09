‘Citadel’, ‘Sr. y Sra. Smith’ y más: repasamos series de acción para ver en Prime Video

La nueva versión en formato serie de "Sr. y Sra. Smith" se centrará en dos agentes especializados que contraerán un matrimonio arreglado con el fin de llevar a cabo sus misiones. (Créditos: Prime Video)

Dentro de Prime Video, encontramos una amplia variedad de títulos relevantes, entre ellos Fallout, la serie que adapta la popular franquicia de videojuegos de Bethesda. Además, la plataforma también ha presentado grandes producciones como El señor de los anillos: los anillos de poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power), donde los seguidores pueden regresar a la mítica Tierra Media. A estos títulos se suman éxitos recientes como The Boys, con su particular enfoque en superhéroes, y El verano en que me enamoré (The Summer I Turned Pretty), que ha capturado la atención de un público más joven.

Sin embargo, en esta ocasión, nos enfocaremos en las series de acción ideales para los seguidores de secuencias frenéticas y grandes coreografías. Prime Video cuenta con una oferta sólida para quienes buscan adrenalina, con historias cargadas de combate y persecuciones espectaculares.

Citadel (Creada por Josh Appelbaum, Bryan Oh, David Weil)

En primer lugar, tenemos Citadel, un proyecto original de Prime Video lanzado en 2023. Creada por Josh Appelbaum (Misión imposible: protocolo fantasma), Bryan Oh (Falling Skies) y David Weil (Hunters), la serie presenta un thriller de espionaje que sigue la historia de una agencia de inteligencia global independiente, cuya misión es proteger la seguridad de todos los ciudadanos del mundo. Tras el colapso de la organización, dos agentes que habían perdido sus recuerdos deben unirse nuevamente para luchar contra una poderosa organización que amenaza la paz mundial.

El proyecto cuenta con la producción de los hermanos Russo, conocidos por su trabajo en el universo cinematográfico de Marvel, con títulos como Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Su experiencia en el manejo de grandes secuencias de acción y narrativas complejas se refleja en Citadel, que apuesta por un estilo visual dinámico y una trama cargada de intriga internacional.

En cuanto al elenco, la serie está protagonizada por Richard Madden (Game of Thrones, Guardaespaldas), Priyanka Chopra Jonas (Guardianes de la bahía), Stanley Tucci (Desde mi cielo, El diablo viste a la moda), Lesley Manville (El hilo fantasma), Ashleigh Cummings (The Beast Within) y Roland Møller (El caso de las almas inocentes). Los personajes que interpretan enfrentan no solo misiones peligrosas, sino también complejos dilemas personales, lo que permite que la trama avance mientras exploran las consecuencias del espionaje global.

Sr. y Sra. Smith - Mr. and Mrs. Smith (Creada por Donald Glover y Francesca Sloane)

La nueva versión en formato serie de "Sr. y Sra. Smith" se centrará en dos agentes especializados que contraerán un matrimonio arreglado con el fin de llevar a cabo sus misiones. (Créditos: Prime Video)

En segundo lugar, Sr. y Sra. Smith (Mr. & Mrs. Smith) llegó a Prime Video el pasado mes de febrero como una reimaginación de la película del mismo nombre liderada por Brad Pitt (Troya, El club de la pelea) y Angelina Jolie (Lara Croft: Tomb Raider). Creada por Donald Glover (Community, Atlanta) y Francesca Sloane (Twenty Cigarettes), la serie presenta a dos individuos que son reclutados por una agencia secreta para vivir como espías encubiertos, mientras fingen ser una pareja casada. Con un matrimonio arreglado, John y Jane Smith deben cumplir misiones peligrosas mientras se adaptan a una vida doméstica que es solo fachada.

Protagonizada por Donald Glover y Maya Erskine (Samurái de ojos azules), esta nueva versión de Sr. y Sra. Smith combina acción y espionaje con las dificultades cotidianas de mantener una relación bajo circunstancias poco convencionales. A lo largo de la serie, los personajes enfrentan misiones desafiantes, pero también desarrollan una conexión emocional genuina, lo que complica su situación y añade un nuevo giro a la clásica trama de espionaje.

Jack Ryan (Creada por Carlton Cuse y Graham Roland)

"Jack Ryan temporada 4 - Tráiler Oficial - Prime Video

En último lugar, Jack Ryan (también conocida como Jack Ryan, de Tom Clancy) se estrenó en 2018 como una serie de acción política. Basada en los personajes creados por Tom Clancy, la serie sigue la historia del analista de la CIA Jack Ryan mientras se ve inmerso en peligrosas misiones internacionales que lo llevan desde la oficina hasta el campo de batalla.

A lo largo de sus cuatro temporadas, Jack Ryan cuenta con la actuación de John Krasinski (The Office) en el papel protagónico. Krasinski, conocido por su trabajo como director en películas como Un lugar en silencio (A Quiet Place) y Amigos imaginarios (If- 2024), lleva al personaje de Ryan a una nueva generación de espectadores. Además, la serie incluye las actuaciones de Wendell Pierce (Suits), Abbie Cornish (Geo-tormenta), Mena Massoud (Aladdín), Victor Slezak (Un crimen de pasión) y Timothy Hutton (Gente Como Uno), quienes complementan las intrincadas tramas de espionaje y acción que marcan la serie.

La narrativa de Jack Ryan se enfoca en las tensiones políticas globales, los dilemas éticos del espionaje y la lucha contra el terrorismo, ofreciendo una perspectiva compleja y llena de acción que ha capturado la atención de los fans del género.