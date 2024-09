REVIEW | Astro Bot no es lo que queríamos, es lo que necesitábamos

Astro Bot, de Team Asobi.

Cuando la nueva generación recién estaba dando sus primeros pasos y la PlayStation 5 salía al mercado, hubo un pequeño juego que llamó la atención de todos los usuarios que pudieron adquirir la consola. Un videojuego que, originalmente, estaba pensado simplemente para ser una demo técnica que ayude a los usuarios a entender las bondades del DualSense y cómo eso podría impactar en un videojuego. Estamos hablando de Astro’s Playroom.

El pequeño robot nos cautivó a todos a fuerza de una propuesta simple pero concreta que en todo momento prioriza la diversión antes que cualquier otra cosa. Es curioso que Sony haya decidido que su demo técnica se fuera a plasmar en un videojuego de aventuras en plataformas 3D, ya que si bien no estamos acostumbrados a que hagan muchos títulos del estilo, fue uno de los géneros que hizo brillar a la primer PlayStation con nombres del calibre de Crash Bandicoot o Spyro The Dragon. En fin, es una suerte que esa demo técnica haya salido tan bien porque gracias a eso hoy tenemos la suerte de vivir el lanzamiento de Astro Bot.

Astro Bot, de Team Asobi.

Astro Bot es, de la mejor manera y en todo sentido, una gran expansión de lo que vivimos en Astro’s Playroom. La estructura base es muy similar: los Astro Bot son pequeños personajes que viven dentro de una PlayStation 5 (representada como una nave espacial en este universo). Al principio de la aventura, nos topamos con un malvado alienígena que no solo destruye nuestra nave si no que se roba partes corales de la misma haciendo que quedemos varados en un planeta desolado.

Por suerte para nosotros (y para el Astro Bot que manejamos como protagonista) tenemos aún el DualSense que oficia de una pequeña nave y eso nos ayuda a ir por diversos mundos de esta galaxia ficticia para recuperar una tras otra las partes de la nave que nos fueron arrebatadas y que así vuelva todo a la normalidad.

En ese contexto, la estructura jugable de Astro Bot no difiere mucho de los grandes títulos que hoy reinan en las plataformas en 3D, por ejemplo, Super Mario Odyssey. Tenemos varios mundos, cada uno de ellos con varios niveles y cada uno de esos niveles con un desafío en específico y un montón de coleccionables y secretos detrás. El ABC del género.

Astro Bot, de Team Asobi.

Lo que hace tan especial a Astro Bot y lo convierte en, a mi gusto, uno de los grandes juegos del año, es la excelencia con la que está tratado el juego. Muy en la línea de lo que hizo a PlayStation ser lo que es, todo está sumamente pulido. No hay tiempos de espera, no hay momentos de agobio, nada se repite por mucho tiempo y constantemente aparecen nuevas cosas que hacen que cada segundo en el mundo de Astro sea una pequeña dosis de adrenalina.

Habitualmente en este tipo de videojuegos, cada planeta tiene su estética y eso hace que nos enfrentemos a varios niveles similares. En este caso, cada nivel es único y el setting puede cambiar radicalmente de uno a otro. Podemos pasar de una playa a una jungla sin escalas o estar en un ecosistema completamente futurista para pasar a algo que apela a lo rústico. Todo está pensado para que continuamente nos encontremos en una situación que consideramos nueva.

Astro Bot, de Team Asobi.

Cada nivel tiene tres tipos de coleccionables: el rescate de Astro Bot, las piezas de rompecabezas y los portales. Los primeros son los necesarios para completar la aventura ya que cada mundo se va destrabando en base a qué tantos personajes rescatemos. Los rompecabezas, una vez coleccionados, desbloquean nuevas instalaciones para hacer uso en el planeta donde nos alojamos y los portales abren nuevos niveles especiales en una galaxia perdida. De esta manera, completar cada sección al 100% no sólo te ofrece la recompensa del coleccionista sino también de avanzar en distintas partes del título.

Esta intención de hacer que cada nivel sea específicamente una experiencia diferente se va potenciando, por un lado, gracias al excelente diseño de niveles con el cual se formó este título y que hace que siempre tengamos que resolver pequeños desafíos diferentes, y por otro lado por la misma mecánica que tenía Astro’s Playroom de darnos habilidades diferentes por nivel. Lo mejor de todo esto es que Astro Bot te ofrece que juegues como quieras: podés simplemente pasar el rato y divertirte y en ese caso es bastante lineal; pero también podés querer encontrar hasta el último secreto, entonces es necesario pensar qué hacer con cada habilidad y encontrar la forma de revelar todos los secretos. Estas habilidades van desde poder frenar el tiempo hasta convertirnos en globo y poder volar en momentos determinados.

Astro Bot, de Team Asobi.

Cada uno de los mundos se define en una batalla espectacular contra un jefe final que ofrece toda la grandilocuencia que un plataformero no suele tener en su menú común. Son batallas espectaculares contra grandes enemigos que requieren resolver una suerte de puzzles para poder ganarlas y, al hacerlo, siempre terminamos rescatando a un bot en particular que representa a algún personaje sumamente famoso del ecosistema PlayStation como Kratos de God of War o Aloy de Horizon Zero Dawn. Y con esto nos metemos en otro de los puntos más fuertes de Astro Bot: las referencias.

El nivel de homenaje que Astro Bot hace a PlayStation y sus usuarios es inmenso. Me arriesgo a decir que está al nivel de Super Smash Bros. y que hace tiempo no vemos algo tan meta y tan bien realizado. No son solo las franquicias de PlayStation, que es lo esperable, sino todo aquello que alguna vez tuvo éxito en la consola como Resident Evil o Street Fighter. El símbolo de guardado del juego es una Memory Card de la primera PlayStation. En un momento, del cual no se puede hablar porque sería un gran spoiler, se siente una epicidad al estilo “Avengers” con el ecosistema PlayStation que está tan bien logrado que es imposible no soltar unas cuantas sonrisas. Con Astro Bot, Sony logró armar un título unificador de la esencia PlayStation que hace tiempo no se veía en sus comunicaciones ni en sus juegos. Es un gusto para todos los que crecimos con sus consolas y ojalá sigan apoyando estas ideas que parecen radicales al lado del hiperrealismo “serio” al que apostó PlayStation en los últimos 10 años.

Astro Bot, de Team Asobi.

Lo técnico no es menor para nada y acompaña muy bien todo lo que venimos hablando. Si bien aún sigo pensando que Returnal fue el pico más alto del DualSense y su tecnología, toda lo bien que hizo como demo técnica Astro’s Playroom vuelve a suceder en esta ocasión y Astro Bot se posiciona tranquilamente en el top de juegos que más utilizan las distintas funciones del control. También hay un gran trabajo en camuflar los (pocos) tiempos que hay en pantallas de carga, dando la sensación de que estamos en una experiencia completamente continuada como ya lo supo hacer en su momento Ratchet & Clank: Rift Apart. A nivel audiovisual se ve increíble y, aunque la música en algún punto se ponga un poco repetitiva, no hay nada que reclamarle a la buena onda que ofrece el soundtrack en todo momento.

El punto de unión de todos los niveles es el planeta donde quedó varada nuestra nave y funciona como una pequeña central donde podemos ir a desbloquear cosas. Es divertido que en ese mismo lugar podemos hacer minijuegos para seguir rescatando bots y los mismos tienen una mecánica similar a Pikmin donde podemos habilitarlos solo si tenemos la suficiente cantidad de bots para hacer una acción específica como tender un puente entre todos o tirar de una soga. Astro Bot, como cualquier plataformero promedio, dura aproximadamente 8 horas en terminarse pero con la cantidad de contenido que hay en la central y en cada uno de los niveles si queremos completar al 100% la experiencia me animo a decir que hay más de 20 horas.

Incluso en el espacio entre niveles, donde tenemos que ir con nuestra nave para seleccionar cuál queremos jugar, van apareciendo diferentes asteroides o secuencias que desbloquean niveles secretos y hacen que sea dinámico hasta el tiempo de espera entre nivel y nivel. Tiene tanto contenido para todos los gustos que una de las referencias más explícitas son unos niveles que se desbloquean así y son “símbolos perdidos” que refieren a los botones del control: la equis, el cuadrado, el círculo y el triángulo. A diferencia del resto de los niveles, estos son una especie de desafío super complicado que no tiene checkpoint y cuya mayor diferenciación es que hay que pasarlos de una sola tirada. Plataformero para todos los gustos.

Astro Bot, de Team Asobi.

Como amante de los juegos de plataformas, Astro Bot es aún más de lo que esperaba. Tiene un tono simpático, muy en el estilo de los viejos videojuegos de LEGO, que hace que sea una experiencia familiar pero disfrutable para cualquier edad. Tiene la maestría de ser lo suficientemente simple como para que cualquiera pueda jugarlo pero ser lo suficientemente complejo para que quieras profundizar en él. Platinar Astro Bot no es un deseo, es una necesidad, porque el mismo juego está armado para que no dejes de divertirte ni un segundo hasta que veas todo al 100%.

Astro Bot es uno de los juegos del año y es una de las experiencias más completas y divertidas de este género. Que pueda competirle a un monstruo como Super Mario Odyssey solo habla bien de él y lo pone en un pedestal que ojalá Sony pueda aprovechar. PlayStation viene coqueteando con esto hace años: lo ha hecho con Astro’s Playroom pero también tuvo a Sackboy: A Big Adventure (2020) hace pocos años. Ojalá que el excelente trabajo de Team Asobi sea ahora la prueba definitiva que necesita Sony para apoyar este proyecto y convertirlo en algo mucho más grande. Sin dudas, Astro Bot no es el juego que queríamos pero sí el que necesitábamos. No estamos acostumbrados a que PlayStation desarrolle este tipo de propuestas, pero cuando lo hacen con este nivel de maestría nos acordamos porque es una de las marcas top en la industria del entretenimiento.

9 El juego que necesitábamos Continuista y perfeccionista, todo a la vez. Astro Bot es uno de los mejores plataformas en 3D de los últimos años. Ojalá haya mucho más de esta franquicia en desarrollo. Revisado en PlayStation 5 Plataformas: PlayStation 5