‘La vida secreta de tus mascotas’, ’Pie Pequeño’ y más: repasamos las películas animadas en Prime Video

Captura del tráiler oficial de Pie Pequeño

Pie Pequeño

Los Croods

La vida secreta de tus mascotas

Dentro de Prime Video, encontramos una interesante selección de producciones animadas, como Batman: el enmascarado (Batman: Caped Crusader) e Invincible. Además, la plataforma tiene en camino Secret Level, una antología que explorará diferentes juegos clásicos de la industria, desde Armored Core hasta PAC-MAN, ofreciendo una experiencia única en cada episodio para los amantes de los videojuegos. Esta variedad de títulos demuestra el compromiso de Prime Video por ofrecer contenido diverso que abarca tanto el cine como la cultura del videojuego.

En esta ocasión, sin embargo, nos alejaremos de las series y pondremos el foco en los largometrajes animados disponibles en la plataforma. Hemos seleccionado tres películas que son ideales para disfrutar en familia, ofreciendo entretenimiento para todas las edades. Estas producciones destacan no solo por su calidad de animación, sino también por sus historias cautivadoras y personajes entrañables, garantizando una experiencia cinematográfica memorable para todos los espectadores.

Pie Pequeño - Smallfoot (Dir. Karey Kirkpatrick y Jason Reisig)

En 2018, Warner Animation lanzó una encantadora película animada titulada Pie Pequeño (Smallfoot), dirigida por Karey Kirkpatrick (Mi papá y nuestro mundo fantástico) y Jason Reisig (Bug Therapy). Este film nos presenta una aventura llena de humor y ternura, donde los personajes enfrentan desafíos inesperados que los llevan a cuestionar todo lo que creían saber. Con una animación vibrante y un guión que mezcla comedia con reflexiones sobre la amistad y el descubrimiento, Pie Pequeño se convierte en una experiencia entretenida para toda la familia.

La historia sigue a Migo, un joven yeti que descubre algo que su comunidad creía inexistente: un humano. Este hallazgo pone patas arriba todo lo que los yetis habían aprendido y desata una serie de eventos que llevan a Migo y sus amigos a embarcarse en una misión para descubrir la verdad. Con un elenco de voces que incluye a Channing Tatum (Parpadea dos veces, Magic Mike), Zendaya (Euphoria, Desafiantes), y Danny DeVito (Matilda), la película no solo ofrece un relato divertido y conmovedor, sino también actuaciones vocales que dan vida a personajes memorables y entrañables.

Basada en el libro Yeti Tracks de Sergio Pablos, Pie Pequeño no solo se destaca por su historia, sino también por su mensaje de apertura y comprensión entre diferentes culturas. La película es un recordatorio de la importancia de la curiosidad y la valentía para desafiar lo establecido para descubrir nuevas verdades.

Los Croods - The Croods (Dir. Chris Sanders y Kirk DeMicco)

Captura del tráiler oficial de Los Croods

Continuamos con Los Croods, una producción animada que se convirtió en un éxito instantáneo al ser lanzada en 2013. Este proyecto fue producido por DreamWorks Animation (Shrek) y dirigido por Chris Sanders (Robot salvaje, Lilo y Stitch) y Kirk DeMicco (Krakens y sirenas: Conoce a los Gillman). Durante su travesía, los Croods descubren un mundo lleno de maravillas y peligros, lo que los obliga a adaptarse y evolucionar para sobrevivir en su nuevo entorno.

La película fue un éxito tanto crítico como comercial, recaudando más de 587 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. La trama sigue a Grug, el patriarca de la familia, mientras guía a su clan a través de un entorno cambiante, enfrentándose a criaturas extrañas y peligros naturales.

En cuanto al elenco de voces, contó con un impresionante reparto encabezado por Nicolas Cage (Longlegs) junto a Emma Stone (Pobres criaturas, La La Land), Ryan Reynolds (Deadpool), Catherine Keener (¿Quieres ser John Malkovich?) y Clark Duke (El club de las madres rebeldes). Debido al éxito de la película, en 2020 se lanzó una secuela titulada Los Croods 2: Una nueva era (The Croods: A New Age), que continuó las aventuras de la familia en su nuevo hogar.

La vida secreta de tus mascotas - The Secret Life of Pets (Dir. Chris Renaud)

En último lugar, dentro de Prime Video encontramos La vida secreta de tus mascotas (The Secret Life of Pets), una película animada lanzada en 2016 bajo la dirección de Chris Renaud, conocido por su trabajo en Mi villano favorito. Este largometraje explora lo que realmente hacen nuestras mascotas cuando no estamos en casa, presentando un mundo lleno de aventuras inesperadas y situaciones cómicas.

Con respecto al elenco, la película cuenta con un gran reparto de voces, incluyendo a Louis C.K. (Lucky Louie), Eric Stonestreet (Modern Family), Kevin Hart (Jumanji: En la selva), Jenny Slate (Romper el círculo) y Ellie Kemper (The Office). Estos actores dan vida a una variedad de personajes, desde un perro leal llamado Max hasta un conejo rebelde llamado Snowball. La vida secreta de tus mascotas combina humor y ternura, ofreciendo una perspectiva divertida y conmovedora sobre la vida de los animales domésticos.