Game Pass: Microsoft anuncia los juegos que llegarán durante la primera semana de septiembre

Age of Mythology: Retold, de World’s Edge y Forgotten Empires.

Con la llegada de septiembre, nos adentramos en el último cuatrimestre de este 2024, y el mundo del gaming se prepara de a poco para lo que suele ser su época más intensa del año. Lentamente se acercan las fiestas, y muchos lanzamientos aprovechan ese período para tratar de llegar al mayor público posible. Sin embargo, todavía siguen saliendo algunos juegos interesantes, y uno de ellos encabeza el listado de juegos que se sumarán al servicio de suscripción de Xbox Game Pass en esta primera mitad del mes.

El que sin dudas busca ser el título insignia de septiembre para el servicio de Microsoft es Age of Mythology: Retold. El juego, que llega a Game Pass hoy 4 de septiembre, mismo día de su lanzamiento, busca atrapar tanto a los jugadores de antaño como a las nuevas audiencias con su ya icónica jugabilidad de estrategia en tiempo real. Desarrollado por los estudios World’s Edge y Forgotten Empires, el título combinará las mecánicas más queridas de la franquicia a lo largo de sus años, junto con modernizaciones tanto estéticas como en materia de jugabilidad para hacer la experiencia lo más entretenida posible. El juego hace las veces de una versión remasterizada de Age of Mythology, y los desarrolladores lo describieron como “el título que los jugadores siempre imaginaron”.

Riders Republic, de Ubisoft.

Este título estará acompañado de otros tres juegos. El 5 de septiembre llegará a Game Pass Expeditions: A MudRunner Game, de los creadores de SnowRunner, juego que nos propone realizar diferentes misiones de investigación manejando varios vehículos de todo terreno y gestionando nuestro campamento. El 11 de septiembre se suma Riders Republic, un juego de Ubisoft ideal para los fanáticos de los deportes extremos, que brinda diferentes actividades como snowboarding en un ambiente online de hasta 50 jugadores. Finalmente, el 17 de septiembre llega Train Sim World 5, disponible en Game Pass el mismo día de su lanzamiento. Como su nombre lo indica, esta es la entrega más reciente de la popular franquicia en la que los amantes de trenes pueden recorrer ciudades icónicas sobre las vías.

Al igual que todos los meses, algunos juegos dejarán de estar disponibles en el servicio. El 15 de septiembre Ashes of Singularity: Escalation, FIFA 23, Payday 3, Slime Rancher 2, SpiderHeck y You Suck At Parking abandonarán Game Pass.