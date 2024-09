Hopoo Games se une a Valve y detiene el desarrollo de su nuevo proyecto

Risk of Rain Returns, de Hopoo Games.

Hopoo Games, el estudio independiente conocido por títulos populares como Deadbolt y Risk of Rain, ha anunciado que varios de sus desarrolladores, incluidos los cofundadores Paul Morse y Duncan Drummond, se han unido a Valve para trabajar en un nuevo proyecto. Este movimiento implicaría la pausa indefinida de su próximo juego, conocido como Snail, que actualmente estaba en desarrollo.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde el estudio expresó su entusiasmo por colaborar con Valve. “Hoy, tenemos una emocionante actualización: Duncan y Paul, junto con muchos otros miembros talentosos de Hopoo Games, ahora trabajarán en el desarrollo de juegos directamente en Valve”, expresaron en las redes. “Estamos increíblemente agradecidos con Valve por sus asociaciones en la última década y estamos entusiasmados de continuar trabajando en sus increíbles títulos. Sin embargo, esto significa que estamos deteniendo la producción de nuestro juego no anunciado, ‘Snail’”.

En otro mensaje del estudio se puede leer: “Han sido 12 años emocionantes y transformadores. Nos sentimos afortunados por las oportunidades que hemos tenido y agradecemos profundamente tanto a nuestro equipo como a nuestros fanáticos que nos han apoyado a nosotros y a nuestros juegos. Nos encanta hacer juegos, y seguiremos haciéndolo durante años por venir. Estamos emocionados de trabajar lado a lado con la gente talentosa de Valve. Pero por ahora, duerme bien, Hopoo Games”.

El equipo había vendido la propiedad intelectual de Risk of Rain a Gearbox Software en 2022, lo que les permitió centrarse en nuevos proyectos. Su último trabajo en la saga fue Risk of Rain Returns, mientras que Gearbox Software ha lanzado recientemente la expansión Seekers of the Storm para Risk of Rain 2, que ha recibido fuertes críticas por sus problemas técnicos.

Por ahora, no se han revelado detalles sobre el proyecto en el que están trabajando dentro de Valve, pero la colaboración entre ambos estudios ya comienza a generar entusiasmo en la comunidad.