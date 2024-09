Septiembre en el cine: ‘Transformers Uno’ y ‘La sustancia’ lideran los estrenos del mes

Captura del tráiler oficial de 'Beetlejuice'

Beetlejuice Beetlejuice

Kill: Masacre en el tren

No hables con extraños

Transformers Uno

La sustancia

El aroma del pasto recién cortado

Hellboy: The Crooked Man

Arranca un nuevo mes, y con ello, una oleada de películas esperadas desembarcan en la gran pantalla para deleitar a cinéfilos de todas las edades. Entre los estrenos más destacados se encuentra una nueva entrega de la franquicia de Transformers, ampliando el universo ya conocido de estos icónicos robots. Pero no solo los amantes de la animación tendrán motivos para acudir al cine: el inquietante body horror que fascinó al público en el Festival de Cannes también hará su debut. Con Demi Moore y Margaret Qualley encabezando el reparto, esta cinta titulada La sustancia (The Substance) promete llevar a los espectadores a un viaje perturbador lleno de tensión y emociones intensas. A continuación, repasaremos algunos de los estrenos más esperados que, sin duda, renovarán la cartelera y capturarán la atención del público.

Beetlejuice Beetlejuice (Dir. Tim Burton - Estreno 05 de Septiembre)

Captura del tráiler oficial de Beetlejuice Beetlejuice

En primer lugar, comenzamos con uno de los títulos más esperados del mes: Beetlejuice Beetlejuice, la secuela que nos sumerge de nuevo en el inquietante y peculiar universo de Beetlejuice bajo la dirección de Tim Burton. Desde su estreno original en 1988, este clásico ha dejado una marca innegable en la cultura pop con su combinación única de humor oscuro y elementos sobrenaturales. En esta nueva entrega, el cineasta nos promete una mezcla de nostalgia y frescura, al retomar el relato de los excéntricos personajes que tanto fascinaron a la audiencia décadas atrás.

En esta segunda entrega, la historia sigue a Lydia, la joven que en la primera película estaba cautivada por el mundo paranormal. Ahora, Lydia sigue siendo perturbada por Beetlejuice, cuyo impacto continúa resonando en su vida. La trama se intensifica cuando su hija adolescente, Astrid, descubre en el ático la famosa maqueta de la ciudad, desencadenando una serie de eventos que renovarán la influencia del fantasma en su familia.

Esta secuela contará con el esperado regreso de Michael Keaton (Batman, Birdman), Winona Ryder (Stranger Things, El joven manos de tijera, Inocencia interrumpida) y Catherine O’Hara (Schitt’s Creek, Mi pobre angelito). Además, se suman al reparto nuevos talentos como Jenna Ortega (Merlina, Scream 6), Justin Theroux (The Leftovers), Willem Dafoe (El hombre araña, Pobres criaturas, El faro) y Monica Bellucci (El apartamento), prometiendo una combinación de rostros familiares y nuevos que revitalizarán la franquicia.

Kill: Masacre en el tren - Kill (Dir. Nikhil Nagesh Bhat - Estreno 05 de Septiembre)

Kill (Créditos: BF Paris)

En segundo lugar, encontramos una película que promete acción desbordante: Kill: Masacre en el tren. Este thriller de origen indio sigue a un pasajero que, durante su viaje en un tren con destino a Nueva Delhi, se ve inmerso en un sangriento conflicto. La situación se descontrola rápidamente cuando comandos altamente entrenados deben enfrentarse a un grupo de bandidos armados que invaden el tren, convirtiendo el vagón en un escenario de combate implacable y mortal.

Bajo la dirección de Nikhil Nagesh Bhat, reconocido por su trabajo en Brij Mohan, el inmortal, Kill: Masacre en el tren promete mantener a los espectadores al filo de sus asientos. Con un guión que combina acción frenética, peleas intensamente coreografiadas y una atmósfera de peligro constante, la película es un deleite para los fanáticos del cine de acción. La tensión y el suspenso se sienten en cada escena, a medida que el protagonista lucha por sobrevivir en un espacio cerrado y hostil, donde cada rincón puede esconder una amenaza.

No hables con extraños - Speak no evil (Dir. James Watkins - Estreno 12 de Septiembre)

James McAvoy en 'No hables con extraños' (Universal Pictures Spain)

A continuación, tenemos un thriller de terror con No hables con extraños (Speak no evil). Esta cinta es el remake estadounidense de la aclamada película danesa dirigida por Christian Tafdrup (A Horrible Woman). En esta nueva versión, James Watkins, director de La dama de negro (Woman in Black), toma las riendas para traer a la vida esta inquietante historia, garantizando una atmósfera de tensión y misterio que mantendrá a la audiencia en vilo desde el primer momento.

La trama sigue a una familia que acepta la invitación de unos conocidos para pasar un fin de semana en una casa de campo aislada. Lo que comienza como una prometedora escapada para relajarse se convierte rápidamente en una pesadilla psicológica. A medida que la familia intenta mantenerse cortés frente a situaciones cada vez más perturbadoras, comienza a quedar en claro que la cortesía podría costarles muy caro. Esta producción cuenta con un elenco de primer nivel, encabezado por James McAvoy (Fragmentado), Mackenzie Davis (Terminator: destino oculto), Aisling Franciosi (Stopmotion), y Scoot McNairy (Mátalos suavemente, Narcos: México).

Transformers Uno - Transformers One (Dir. Josh Cooley - Estreno 19 de Septiembre)

Captura del tráiler oficial de Transformers Uno

Después de repasar los estrenos del mes que abarcan comedias, thrillers y películas de terror, es momento de enfocarnos en un largometraje animado de acción que busca darle un nuevo aire a la icónica saga de Transformers. Este título, una colaboración entre Paramount Animation y Hasbro, explorará los orígenes de la legendaria rivalidad entre Optimus Prime y Megatron. Este filme se centra en los primeros días de estos personajes, cuando aún eran amigos, y cómo las circunstancias y decisiones los llevaron a convertirse en enemigos en lados opuestos del conflicto.

Dirigida por Josh Cooley, conocido por su trabajo en Toy Story 4 e Intensamente, la película cuenta con un gran elenco de voces que incluye a Chris Hemsworth (Misión de rescate, Thor: Amor y trueno, Furiosa: de la saga Mad Max), Brian Tyree Henry (Tren bala, Atlanta), Scarlett Johansson (Black Widow, Del otro lado de la luna), Steve Buscemi (Fargo, Perros de la calle), Laurence Fishburne (Apocalypse Now, Matrix) y Jon Hamm (Mad Men, Baby: el aprendiz del crimen).

La sustancia - The Substance (Dir. Coralie Fargeat - Estreno 19 de Septiembre)

(BF Distribution)

La Sustancia (The Substance) ha captado la atención del público y la crítica tras su exitoso paso por el Festival de Cannes. La película, adquirida por MUBI y BF Paris para su estreno en cines, se destaca como una sátira de body horror. La trama sigue a Elisabeth Sparkle, una antigua estrella de fitness que enfrenta un abrupto despido de su programa. Desesperada por recuperar su juventud, se siente atraída por una misteriosa droga que le ofrece la posibilidad de rejuvenecer temporalmente.

La película, dirigida por Coralie Fargeat (conocida por Venganza del más allá), ofrece una crítica mordaz a la cultura de la belleza tóxica a través de una fábula que advierte sobre los peligros de desear demasiado. El elenco incluye a Demi Moore (Ghost: la sombra del amor, Una propuesta indecente), Margaret Qualley (Pobres criaturas, Había una vez en Hollywood) y Dennis Quaid (El novato, El día después de mañana), quienes aportan profundidad y carisma a esta intrigante historia.

El aroma del pasto recién cortado (Dir. Celina Murga - Estreno 19 de Septiembre)

Imagen de 'El aroma del pasto recién cortado'

El aroma del pasto recién cortado, conocida internacionalmente como The Freshly Cut Grass, es una coproducción ambiciosa que reúne talentos de Argentina, Estados Unidos, México, Uruguay y Alemania. Este largometraje hizo su debut en el Festival de Tribeca en junio de 2024, y presenta una narrativa que explora las complejidades de las relaciones amorosas fuera del matrimonio. La historia sigue a Pablo, un profesor universitario en Nueva York que inicia un romance con una alumna, mientras que Natalia, también profesora universitaria, se encuentra en una situación similar con uno de sus estudiantes. La película examina las tensiones y desigualdades que surgen en el entorno académico debido a estas dinámicas.

Dirigida por la talentosa cineasta argentina Celina Murga, conocida por Una semana solos y La tercera orilla, y producida por el renombrado Martin Scorsese (El lobo de Wall Street, Taxi Driver), el filme cuenta con un elenco destacado que incluye a Joaquín Furriel (El jardín de bronce), Marina de Tavira (Roma), Alfonso Tort (Un pájaro azul), Emanuel Parga (La sociedad de la nieve) y Verónica Gerez (Cómo funcionan casi todas las cosas).

Hellboy: The Crooked Man (Dir. Brian Taylor)

Hellboy: The Crooked Man ofrece una nueva y escalofriante aventura del icónico personaje creado por Mike Mignola. Bajo la dirección de Brian Taylor, conocido por Ghost Rider (2011), la película sitúa a Hellboy en una atmósfera cargada de misterio y terror en los años 50 en los Apalaches.

Tras un accidente que lo lleva a esta remota región, Hellboy y un joven agente se encuentran en medio de una comunidad rural que sufre bajo la opresión de cultos oscuros. En su investigación, descubren que el líder de estas fuerzas es el temido Crooked Man, un demonio que guarda un vínculo perturbador con los orígenes de Hellboy.