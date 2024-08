Gamescom 2024 - Atari presentó su nueva consola: Atari 7800+

El nuevo Atari 7800 se une a iconos del diseño atemporal como las hombreras, los crop tops y las gafas de sol de aviador. Inspirada en el diseño original de los 80, esta versión reducida se adapta a los salones de hoy en día y se conecta fácilmente a los televisores modernos a través de HDMI. Es compatible con cartuchos de juegos 2600 y 7800 e incluye el nuevo mando inalámbrico CX78 Gamepad, una recreación sin ataduras del mando radical que Atari lanzó con el 7800 en Europa en los años 80. Utiliza su potencia de juego de dos botones para viajar a través de Bentley Bear's Crystal Quest, la nueva secuela en cartucho de Crystal Castles.

Atari es un nombre legendario dentro de la industria de los videojuegos. Desde la década de 1970, la marca es reconocida por consolas extremadamente populares como la Atari 2600 y por llevar juegos icónicos como el Pong o el Tetris desde las recreativas a la comodidad de nuestros hogares. Durante los últimos años, la compañía parece estar enfocada en revivir sus éxitos, con el lanzamiento de la Atari 2600+ en 2023, y ahora en 2024 trayendo de regreso la Atari 7800+, un sistema que revive el clásico del ´86, pero con muchas novedades.

Durante nuestro paso por la Gamescom 2024 tuvimos la posibilidad de probar la Atari 7800+. También pudimos conocer sus características claves y mantener una breve pero interesante charla con David Lowey, Director de Comunicaciones, y Matthew Burnett, el Vicepresidente de Operaciones Estratégicas de Atari, para conocer los planes de la compañía de cara al futuro. Particularmente hablamos acerca de la publicación de nuevos videojuegos y de la reciente adquisición de Intellivision.

Presentación de la Atari 7800+ en Gamescom 2024.

En cuanto a la consola, Lowey nos explicó que al igual que hicieron con la Atari 2600+, la idea para la Atari 7800+ era replicar el diseño y elementos del sistema original con la mayor fidelidad posible. El diseño se basa en la versión europea, presentando una banda arcoíris sobre una suerte de placa metálica que luce exquisita. Eso sí, esta nueva consola es bastante más pequeña, aunque no lo suficiente como para perder ese toque retro que se pretende imprimir. Además, de comprimirse demasiado, algunos elementos podrían llegar a ser bastante problemáticos como, por ejemplo, la ranura donde colocar los cartuchos.

Respecto a las grandes novedades, se incluyen los clásicos conectores de 9 pines y dos tipos de controladores. Por un lado, los joysticks CX78+ de dos botones, que cuentan con una cruceta direccional y una palanca desmontable. Por el otro, tenemos el CX40+, que es una recreación del clásico mando de palanca con un botón. Ambos sistemas de control son inalámbricos (por lo que podemos olvidarnos de los cables) y, lo mejor, es que son compatibles con los sistemas de antaño. Por otra parte, la fuente de alimentación ahora es del tipo USB-C y cuenta con una salida HDMI que nos permite jugar en televisores HD con total comodidad y calidad.

Hablando con Matthew Burnett, nos comentó que el software de la Atari 7800+ está basado en el de la Atari 2600+, pero cuenta con un firmware ligeramente mejorado. Esto se debe a que Atari quiere brindar un soporte aún más amplio para juegos no oficiales hechos por fanáticos que se lanzaron hace varios años atrás. De hecho, este nuevo sistema es compatible con los cartuchos de la Atari 2600 y Atari 7800. La calidad de la emulación es excelente, por lo que podemos dar nuevo uso a todos esos videojuegos que se encuentran decorando nuestras estanterías, o juntando polvo en un sótano.

Esto último es particularmente interesante, puesto que Atari nos ofrecerá la posibilidad de disfrutar de los títulos clásicos sobre los que se cimentó la industria de los videojuegos, pero aprovechando las bondades actuales. Además, Burnett nos comentó que también lanzarán nuevos títulos para ampliar el catálogo de la consola. La diferencia es que en lugar de desarrollar nuevo software, se están enfocando en adquirir los derechos de desarrollos homebrew y añadirlos oficialmente al catálogo de la consola. Un claro ejemplo de ello es Bentley Bear’s Crystal Quest, una secuela no oficial de Crystal Castles, publicada en 2014.

Además, Atari anunció otros 9 nuevos cartuchos. Bentley Bear’s Crystal Quest y otros 5 juegos serán exclusivos para la Atari 7800+. Entre ellos encontramos Asteroids Deluxe , la secuela de Miner 2049er Bounty Bob Strikes Back, una nueva versión de Berzerk y su secuela arcade Frenzy, y una versión actualizada de Space Duel. En cuanto a los otros 4 juegos, tenemos Caverns of Mars, Epyx Game Collection, M Network Collection y la RealSports Collection, que también se podrán jugar en la Atari 2600+. De todas formas, la compañía seguirá buscando aquellos desarrollos no oficiales que cuenten con la suficiente popularidad y calidad, para publicarlos de forma oficial, por lo que el catálogo continuará expandiéndose.

Durante la conversación, también aprovechamos a preguntar a Matthew Burnett acerca del catálogo y la marca Intellivision. Todavía no tienen muy en claro qué es lo que harán en este sentido. Por ahora, parece que se buscará expandir la distribución digital y física de los juegos de Intellivision, una movida excelente para mantener los títulos retro en manos modernas. Además, podría ayudar a regular los precios del mercado retro, algo que afecta particularmente a los títulos de Atari. También es probable que, al igual que hicieron con The Anniversary Celebration, Digital Eclipse tome las riendas de un proyecto documental y de preservación del gran rival que tuvo la Atari 2600 en 1979.

Por último, aprovechamos a preguntar acerca del relanzamiento de los títulos más emblemáticos de la compañía, cómo Asteroids, Pitfall o River Raid. En este sentido, entienden que dichos juegos todavía continúan teniendo vigencia en el mercado y son bastante fáciles de conseguir. Finalmente, y a sabiendas de la respuesta que íbamos a obtener, consultamos con Matthew la posibilidad de traer una nueva versión de E.T. the Extra-Terrestrial (juego al que se le adjudica el crash de la industria en 1983). Obviamente, no hay ninguna intención por parte de Atari de hacer esto posible, lo cual suena bastante lógico. De todos modos, no perdíamos nada por preguntar.

La Atari 7800+ se pondrá a la venta el próximo 29 de noviembre. Está claro que la consola está pensada para un público en concreto, por lo que es de esperar que cuente con un precio accesible. De este modo, como si fuera 1986, Atari nos permitirá disfrutar de videojuegos clásicos cuya única pretensión era la de divertir. Además, la adición de nuevos cartuchos al catálogo también habla del compromiso de la marca por ofrecer a los usuarios nuevas experiencias. Por supuesto, es un producto de nicho, pero hecho con sentimiento y amor que nos permitirá regresar, con las bondades de hoy día, a aquellos días en que éramos felices con muy poco.