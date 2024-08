El exorcista: Mike Flanagan comparte su visión para la nueva película de la franquicia de terror

El exorcista es una película de terror sobrenatural estadounidense de 1973, dirigida por William Friedkin, con un guion escrito por William Peter Blatty

La nueva trilogía de El exorcista en manos de Blumhouse y Universal tuvo un comienzo a puros tropiezos. El año pasado llegó a las salas El exorcista: creyente (2023), una película que iba a funcionar como secuela directa y reinicio del clásico de terror de 1973. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados: la crítica la destruyó y los fans de la saga se sintieron decepcionados. Esto no solo puso en duda a su ya anunciada secuela, sino que tuvo como resultado la salida de su director, David Gordon Green.

Pocos meses después se conoció que el proyecto se había reiniciado por completo y que ahora estaban desarrollando una película dentro del universo de El exorcista con Mike Flanagan como director. La llegada del cineasta trajo algo de tranquilidad. En primera instancia, Flanagan tiene como carta de presentación varias joyas del terror moderno que incluyen series como La maldición de Hill House y películas exitosas como Oculus (2013), Hush (2016) y Ouija: El origen del mal (2016).

Si bien todavía no hay detalles concretos sobre el argumento de esta nueva entrega, como gran fan del clásico de William Friedkin, Mike Flanagan adelantó que su largometraje no buscará crear conexiones innecesarias al filme original. A su vez, adelantó que tiene como misión honrar el legado de El exorcista creando una película igual de terrorífica, adaptada a nuestros tiempos.

Mike Flanagan (Foto: Cortesía Netflix)

“El Exorcista original es una película formativa para mí. Sólo una vez en mi carrera he sentido esa sensación de adentrarme en la sombra de un monolito”, reconoció en un panel que tuvo lugar en FanExpo Canadá. “Puede que el público moderno no conecte necesariamente con la película de la misma manera ahora, así que mi misión para esto es intentar convertirla en la película más aterradora de nuestra época. Si lo consigo, espero que la gente logre conectar con ella”, completó Flanagan.

La nueva película de El exorcista todavía no tiene un título definido y se encuentra en instancias de desarrollo. Aun así, Universal y Blumhouse ya tienen una fecha reservada para ella en el calendario de estrenos: el viernes 13 de marzo de 2026.

Mike Flanagan reveló nuevos detalles sobre ‘La vida de Chuck’

Poster promocional de 'La vida de Chuck' - Imagen obtenida de la página oficial de Mike Flanagan (https://mikeflanaganfilm.com)

Aunque todavía faltan casi dos años para que lo nuevo de El exorcista, Mike Flanagan tiene varios proyectos en camino. Entre ellos, se encuentra La vida de Chuck, una nueva adaptación de Stephen King que será presentada en el Festival de Toronto el próximo mes. Durante su paso por el panel, el director también adelantó que esta película forma parte de uno de sus trabajos favoritos hasta la fecha. Sin embargo, Flanagan aprovechó la oportunidad para advertirles a los aficionados al terror sobre este proyecto.

Según el realizador, esta adaptación de King es mucho más cercana a proyectos como Cuenta conmigo (1985) y Sueños de libertad (1994), que a historias escalofriantes como Carrie o It. “Lo que puedo decir de La vida de Chuck es que no es una historia de terror. Y eso es lo más importante que quiero que la gente sepa. Está basada en la historia de Stephen King, y soy yo, así que es muy razonable suponer que daría miedo. Pero no lo es”, adelantó.

“Quiero que la disfruten, pero creo que deberían dejar sus expectativas en la puerta si esperan que les dé miedo, porque se llevarán una gran decepción. Si esperan algo que celebre la alegría de vivir, la existencia y la mortalidad, serán muy felices”, completó Flanagan. La vida de Chuck está protagonizada por Tom Hiddleston y cuenta con un reparto estelar que incluye a Mark Hamill, Karen Gillan, David Dastmalchian, Matthew Lillard, Heather Langenkamp y Kate Siegel, entre otros.