‘El juego de Gerald’, ‘La maldición de Hill House’ y más: un repaso al universo de Mike Flanagan en Netflix

Mike Flanagan (Foto: Cortesía Netflix)

Ouija: El origen del mal

El juego de Gerald

La maldición de Hill House

La maldición de Bly Manor

Misa de medianoche

La caída de la casa Usher

En los últimos años, Mike Flanagan se ha consolidado como uno de los directores más destacados del terror. Sus proyectos en Netflix han capturado la atención de millones de espectadores, convirtiéndose en piezas imprescindibles para los amantes del género. Desde películas escalofriantes hasta series que exploran lo sobrenatural, la obra del cineasta ofrece una experiencia única que no solo asusta, sino que también invita a reflexionar sobre los miedos más profundos del ser humano.

Hoy en Malditos Nerds exploraremos algunas de las películas y series más destacadas de Mike Flanagan disponibles en Netflix, comenzando por los largometrajes Ouija: El origen del mal y El juego de Gerald, hasta La caída de la casa Usher. ¡Acompañanos en este paseo por el Flanaganverso!

Ouija: El origen del mal (Ouija: Origin of Evil, 2016)

Ouija: El origen del mal (2016)

Ouija: El origen del mal es una precuela de la película Ouija de 2014. La historia se centra en una madre viuda y sus dos hijas que manejan un negocio de espiritismo falso. Sin embargo, cuando descubren una nueva herramienta para impulsar su negocio terminan desatando una entidad de pura maldad. Mike Flanagan logra transformar lo que podría haber sido una simple película de terror en una experiencia verdaderamente escalofriante y emocional.

La recepción de Ouija: El origen del mal fue sorprendentemente positiva, especialmente en comparación con su predecesora. Los críticos elogiaron la capacidad de Flanagan para crear una atmósfera tensa y aterradora, así como las actuaciones, especialmente la de Lulu Wilson.

El juego de Gerald (Gerald’s Game, 2017)

El juego de Gerald (Gerald’s Game, 2017) Créditos: Netflix

La película El juego de Gerald marcó el primer trabajo de Mike Flanagan para Netflix. Basada en la novela homónima de Stephen King, este largometraje sigue a Jessie, interpretada por Carla Gugino, quien queda esposada a una cama en una casa aislada después de que un juego sexual con su esposo Gerald (Bruce Greenwood) sale terriblemente mal. A medida que lucha por liberarse, esta enfrenta no solo la posibilidad de morir de hambre, sino también los demonios de su pasado.

La cinta de Flanagan para el servicio de streaming recibió críticas muy favorables. Entre sus puntos altos se destacan la actuación de Gugino y la habilidad del realizador para adaptar la obra de King, manteniendo la tensión y el horror psicológico.

La maldición de Hill House (The Haunting of Hill House, 2018)

La maldición de Hill House - Créditos: Netflix

Un año después del éxito de El juego de Gerald, Mike Flanagan lanzaría lo que sería la primera serie de su saga de televisiva de “maldiciones” con La maldición de Hill House (The Haunting of Hill House). Esta reimaginación de la novela homónima de Shirley Jackson superó todas las expectativas y redefinió el género de terror en la pantalla chica.

Su historia sigue a los miembros de la familia Crain, quienes enfrentan los traumas del pasado mientras lidian con los fantasmas literales y figurativos de la casa en la que crecieron. Flanagan no solo dirigió la serie, sino que también escribió y editó varios de los episodios, asegurando una visión cohesiva y aterradora.

La maldición de Bly Manor (The Haunting of Bly Manor, 2020)

Siguiendo el éxito de La maldición de Hill House, dos años más tarde Mike Flanagan presentó La maldición de Bly Manor, otra propuesta de género basada en la obra de Henry James. Si bien esta producción comparte el mismo universo que La maldición de Hill House, ofrece una historia nueva centrada en una joven institutriz contratada para cuidar a dos huérfanos en una mansión aparentemente encantada. La serie explora temas de amor, pérdida y redención, todo envuelto en una atmósfera gótica y espeluznante.

La maldición de Bly Manor fue bien recibida por su enfoque más melancólico y romántico, aunque algunos fanáticos del terror puro encontraron que le faltaba la intensidad de su antecesora. Sin embargo, la serie se destacó por sus actuaciones, especialmente las de Victoria Pedretti y Oliver Jackson-Cohen.

Misa de medianoche (Midnight Mass, 2021)

MIDNIGHT MASS (L to R) HAMISH LINKLATER as FATHER PAUL in episode 101 of MIDNIGHT MASS Cr. EIKE SCHROTER/NETFLIX © 2021

Un año más tarde, Mike Flanagan dio un paso más junto a Netflix con Misa de medianoche, otra miniserie original exclusiva para la plataforma de streaming. La trama se desarrolla en una pequeña comunidad isleña cuya vida cambia drásticamente con la llegada de un joven sacerdote carismático y misterioso. La serie explora temas de fe, fanatismo y redención, todo envuelto en una atmósfera de creciente terror.

La caída de la casa Usher (The Fall of the House of Usher, 2023)

La caída de la casa Usher - Netflix

La caída de la casa Usher representa uno de los últimos trabajos de Mike Flanagan para Netflix. Estrenada el año pasado, esta serie es una adaptación libre del relato corto de Edgar Allan Poe. Su historia se centra en una corrupta familia, cuya empresa farmacéutica los ha convertido en uno de los clanes más ricos y poderosos del mundo. No obstante, el karma se hace presente y sus herederos comienzan a morir de forma espantosa a manos de una misteriosa figura, haciendo que el patriarca se enfrente a su desagradable pasado.

Esta producción vuelve a contar con un reparto de talentos recurrentes en los trabajos del cineasta como Bruce Greenwood, Mary McDonnell, Kate Siegel, Henry Thomas y Carla Gugino.