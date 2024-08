Gamescom 2024 - The Casting of Frank Stone presenta sus mecánicas en un nuevo tráiler

En el verano de 1980, cuatro amigos quieren dejar huella en el cine de terror. Lo que capturan desencadenará lo impensable. Decide su destino, desarrolla sus relaciones y dirige su rodaje de ""Masacre Metalúrgica"", un clásico de culto con una influencia siniestra... En The Casting of Frank Stone, te espera una historia oscura y llena de giros. Tus decisiones escriben el guion, lo único que determina si un grupo de jóvenes cineastas viven o mueren. Altera la realidad con tus elecciones, abre nuevas rutas y descubre qué horrores depara tu montaje final. Las acciones valen más que las palabras y cada movimiento cuenta. Explora la pesadilla cinematográfica y pon a prueba tu ingenio al resolver puzzles y reaccionar a los ""Eventos de acción rápida"". Dirige a tu elenco por lugares terroríficos y busca pistas que revelen la verdad.

A pesar de que la Gamescom 2024 lentamente va llegando a su fin, aún siguen surgiendo varias novedades de este importante evento. Considerando que esta es una de las últimas oportunidades del año para varios estudios de presentar noticias sobre sus títulos, varios desarrolladores lanzan nuevos tráilers y anuncios para sus fans. Y si hablamos de fans, una de las franquicias más populares en el gaming en estos últimos años es, sin dudas, Dead By Daylight, que pronto recibirá un spin-off narrativo bajo el nombre de The Casting of Frank Stone, el cual presentó sus mecánicas con un nuevo tráiler.

Este título está siendo desarrollado por el popular estudio Supermassive Games, considerado por muchos como los expertos en juegos narrativos de terror. Por lo tanto, The Casting of Frank Stone presenta varias mecánicas que van más allá de ser similares a títulos anteriores del estudio, sino que también se sienten como una evolución de las mismas. Una de las más importantes es la llamada Cutting Room Floor, que se desbloquea al completar la historia por primera vez o al comprar la edición Deluxe del juego. Esta mecánica permitirá a los jugadores retroceder a cualquiera de los momentos clave de la historia, ya sea para tomar decisiones diferentes, buscar objetos coleccionables o simplemente rejugar segmentos, sin la necesidad de comenzar una nueva partida desde el principio.

The Casting of Frank Stone, de Supermassive Games.

Siguiendo con esta línea de mecánicas que buscan amenizar la experiencia de los usuarios, The Casting of Frank Stone contará con Plunderer’s Instinct, el cual toma su nombre de una de las habilidades del propio Dead by Daylight. Esta mecánica nos permitirá resaltar cofres con objetos coleccionables en el escenario, para así asegurarnos de encontrar todos aquellos que estén disponibles en un determinado mapa. De manera similar a Cutting Room Floor, la mecánica de Plunderer’s Instinct puede desbloquearse una vez terminada la aventura, aunque también estará disponible desde el principio para aquellos que hayan realizado la precompra del juego.

Al ser un título moderno de Supermassive Games, The Casting of Frank Stone también cuenta con ciertas mecánicas pensadas para jugar con más de una persona. El título ofrece la opción de cambiar de jugador a medida que la historia en sí cambia de personaje principal, con la posibilidad de soportar hasta cuatro jugadores. Además, para aquellos que deseen transmitir su partida en la plataforma de Twitch, el juego cuenta con una opción que permitirá al público influenciar las decisiones que el título presenta a sus jugadores.

The Casting of Frank Stone, de Supermassive Games.

Supermassive Games viene de una racha de exitosos títulos de terror con un enfoque en la narrativa. En el 2015 el estudio lanzó Until Dawn, el primer gran exponente de este nuevo subgénero y el juego que terminó de poner al estudio en el mapa. Desde entonces, los desarrolladores tuvieron la posibilidad de trabajar en nuevas franquicias. En el 2019 el estudio comenzó con The Dark Pictures Anthology, una serie de juegos de terror que a lo largo de sus varias entregas busca abordar diferentes géneros del mismo, y la cual se encuentra a la espera de su quinta entrega que se lanzará el año próximo. Además, Supermassive Games lanzó en el 2022 The Quarry, otra aventura narrativa que muchos consideran como un sucesor espiritual de Until Dawn.

Dead by Daylight, por su parte, viene de festejar su octavo aniversario con varios anuncios de otros proyectos. Además de añadir nuevos modos al juego principal y realizar colaboraciones con franquicias icónicas como Castlevania o el recientemente anunciado crossover con Five Nights at Freddy’s, el estudio Behaviour Interactive lanzó un spin-off en el género roguelite llamado What the Fog, además de haber anunciado un shooter PvE bajo el nombre de Project T en colaboración con Midwinter Entertainment.

The Casting of Frank Stone, de Supermassive Games.

The Casting of Frank Stone estará disponible el próximo 3 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

