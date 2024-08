The Stone of Madness será un nuevo juego de táctica y sigilo de los creadores de Blasphemous

The Stone Of Madness presentó su nuevo tráiler en la Gamescom 2024.

Los creadores del aclamado Blasphemous nos sorprenden nuevamente con un cambio de rumbo radical. The Game Kitchen nos invita a adentrarnos en los oscuros y retorcidos pasillos de un monasterio español del siglo XVIII con su nuevo título, The Stone of Madness.

Este juego de sigilo táctico, desarrollado en colaboración con Teku Studios, nos pone en la piel de cinco prisioneros que buscan escapar de un manicomio. Cada uno de ellos, con sus propias fobias y traumas, deberá trabajar en equipo para superar los desafíos que plantea este siniestro lugar. La salud mental será un factor clave, ya que los personajes pueden sufrir brotes de paranoia o violencia si no se gestiona adecuadamente.

The Stone of Madness, de The Game Kitchen.

Inspirado en la obra de Francisco de Goya, el juego presenta un estilo visual impactante y una atmósfera opresiva que nos sumerge de lleno en la locura y la desesperación de sus protagonistas. Por el lado de su jugabilidad, la combinación de elementos de sigilo, estrategia y rol, junto con una fuerte narrativa, nos recuerda a títulos como Commandos o Desperados III.

The Game Kitchen nos traerá The Stone of Madness a principios de 2025, y arribará en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch y PC mediante Steam y también Epic Games Store.