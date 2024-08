De ‘El Sindicato’ a ‘Arthur’: repasamos las últimas películas de Mark Wahlberg

Un ex agente secreto de habilidades excepcionales se embarca en un viaje junto a su familia con el fin de esquivar a criminales en busca de represalia. (Créditos: Apple TV+)

Mark Wahlberg, el actor estadounidense de 53 años, ha estado presente en una gran variedad de proyectos cinematográficos. A lo largo de su carrera, ha trabajado en destacadas producciones como Boogie Nights, dirigida por Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza, Petróleo sangriento), que marcó uno de sus primeros grandes papeles. Además de su participación en dramas, Wahlberg ha sido parte de importantes franquicias de cine, incluyendo El planeta de los simios (Planet of the Apes), Uncharted y Transformers, consolidando su presencia en el género de acción y ciencia ficción.

En esta ocasión, nos enfocaremos en las producciones más recientes lideradas por Wahlberg. Entre ellas se encuentra una adaptación de una historia real que ha recibido reconocimiento por su representación fiel y emotiva. También veremos una película de acción en la que compartió protagonismo con Halle Berry (John Wick 3, Gatúbela), además de otros proyectos destacados en los que ha tenido un papel central. Estos trabajos recientes reflejan su continua evolución como actor en diversos géneros.

El Sindicato - The Union (Dir. Julian Farino)

Captura del tráiler oficial de El Sindicato

Comenzamos con El Sindicato (The Union), el último largometraje dirigido por Julian Farino, que se estrenó el 16 de agosto en Netflix y ha alcanzado rápidamente los primeros lugares de popularidad en la plataforma. La película sigue a un trabajador de la construcción que, debido a la intervención de su exnovia de la secundaria, se ve arrastrado al mundo del espionaje. A lo largo de la trama, el protagonista se somete a un riguroso entrenamiento y desarrolla habilidades especializadas para convertirse en un experto en el campo del acecho.

El guión es obra de Joe Barton (The Lazarus Project) y David Guggenheim (12 horas para vivir, Designated Survivor). El elenco está compuesto por Mark Wahlberg, Halle Berry, Mike Colter (Luke Cage, Hombres de negro 3, The Defenders), J. K. Simmons (Whiplash, El hombre araña, Invincible) y Jackie Earle Haley (Watchmen, La torre oscura), entre otros. Bajo la dirección de Farino, conocido por La hija de mi mejor amigo, la película aborda temas de espionaje y acción, centrándose en el desarrollo del protagonista mientras se adapta a su nuevo papel y enfrenta los desafíos que conlleva su peligrosa vida.

Arthur (Dir. Simon Cellan-Jones)

Arthur The King

Seguimos con Arthur, una película lanzada en 2024 y disponible en Prime Video. La historia está centrada en Mikael Lindnord, un corredor de deportes extremos que, mientras participa en el Campeonato Mundial de Carreras de Aventura en Costa Rica, se encuentra con un perro maltratado que ha atravesado muchas dificultades. Lindnord y su equipo deciden adoptar al perro, lo que se convierte en una fuente crucial de apoyo emocional para todos durante la competencia. La película explora temas de compasión y superación, mostrando cómo un pequeño gesto puede tener un gran impacto.

La dirección de Arthur fue realizada por Simon Cellan-Jones, conocido por Eroica y Some Voices. El elenco está encabezado por Mark Wahlberg y cuenta con Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), Juliet Rylance (La razón de estar contigo, Siniestro), Nathalie Emmanuel (Game of Thrones), Alí Sulimán (Paradise Now) y Rob Collins (Misión de rescate).

Plan de Familia - The Family Plan (Dir. Simon Cellan Jones)

Fotografía cedida por Apple TV que muestra al actor Mark Wahlberg (i) y la actriz Michelle Monaghan (c) durante una escena de la película "The Family Plan". EFE/Jake Giles Netter/Cortesía Apple TV

Finalmente, abordamos Plan de Familia (The Family Plan), una película estrenada en 2023 que marcó la primera colaboración entre Mark Wahlberg y el director Simon Cellan-Jones, antes de su trabajo conjunto en Arthur. La trama sigue a Dan Morgan, interpretado por Wahlberg, un hombre que lleva una vida aparentemente normal como vendedor de coches y padre de tres hijos. Sin embargo, su tranquila existencia se ve alterada cuando sus antiguos enemigos descubren su paradero. Para proteger a su familia y ofrecerles una escapada inolvidable a Las Vegas, Dan se ve obligado a recurrir a sus antiguas habilidades como criminal de élite, mientras mantiene en secreto su verdadera identidad.

La película mezcla elementos de acción y comedia, destacando la transformación de Dan de un padre familiar a un agente encubierto en una misión para asegurar la seguridad de sus seres queridos. Junto a Wahlberg, el reparto incluye a Michelle Monaghan (Misión imposible 3,Pixeles), Ciarán Hinds (Belfast) y Zoe Colletti (Only Murders in the Building), quienes aportan profundidad a sus respectivos papeles en esta historia de aventuras y secretos familiares.