Entrevistamos a Mikael Lindnord, protagonista de la historia real de la película Arthur the King

Mark Wahlberg as Michael in Arthur The King. Photo Credit: Carlos Rodriguez

Las historias que retratan la amistad entre humanos y animales han emocionado a audiencias de todas las edades a lo largo del tiempo, ya que a través de ellas solemos aprender valiosas lecciones. Estas historias suelen enseñarnos sobre la compasión y cómo pequeños actos de bondad pueden marcar una gran diferencia. La película Arthur the King, estrenada el pasado 4 de abril, lleva esta premisa a un nuevo nivel a través de una conmovedora trama ambientada en Ecuador.

Dirigido por Simon Cellan Jones, el largometraje sigue a un equipo de competidores liderados por Mikael Lindnord. Mientras se abren paso por la exigente selva ecuatoriana, los deportistas se topan con un perro abandonado y malherido. Conmovido por su suerte, Lindnord decide adoptarlo para cuidarlo. Lo que comienza como un acto de compasión, se transforma en algo mucho más profundo que inspira a todo el grupo a seguir adelante contra cualquier adversidad. Tuvimos la suerte de poder conversar con Lindnord sobre su experiencia, para saber cómo fue llevar esta historia a la pantalla grande.

Te invitamos a ver nuestra entrevista en video, o a leer una transcripción.

Romi Pereyra entrevista a Mikael Lindnord, atleta que inspiró a la película Arthur the King y cuyo personaje lo interpreta Mark Wahlberg en la pantalla grande.

—Hola, Mikael, ¿cómo estás? Encantado de conocerte. Mi nombre es Romina Pereyra de Malditos Nerds | Infobae y me encantó la película. Fue muy conmovedora para mí. Tengo muchos gatos. Uno de ellos estaba enfermo en el momento en que vi la película, así que fue muy emocional para mí vivir todo el proceso que hiciste con Arthur y tu viaje personal. Para aquellos que no conocen tu historia, ¿puedes contarnos un poco de qué se trata lo que vamos a ver en Arthur?

Mikael Lindnord: —Si, Arthur the King se basa en el libro que escribí y trata sobre un perro que vive en Ecuador. Y estamos allí compitiendo en el campeonato mundial y tropezamos con este pequeño pueblo y estoy comiendo albóndigas porque tengo que reponer energías debido a la próxima etapa. Estamos viajando por la selva y cuando hago eso, siento que alguien me está mirando y giro mi cabeza hacia la izquierda y puedo ver al perro callejero. Sí, me mira. Y al principio, estaba como, no te acerques a mí, porque estaba en plena carrera y no tenía tiempo. Y no quería... él estaba sangrando por delante, por detrás y todo.

Así que no estaba en buena forma. Y yo estaba como,”okay, no tengo tiempo para esto, ¿sabes?” Pero él se quedó allí. Así que le di algunas albóndigas de las que estaba comiendo. Y luego corrió hacia el escenario a la jungla. Y luego le di… tal vez le di 10 segundos, diez, 15 segundos de atención. Entonces solo corrí hacia la jungla o por el camino. Luego de dos horas más o menos y miramos hacia atrás. Puedes ver ahora que los equipos nos siguen, pero no vimos a los equipos, pero vimos a este perro y no entendí que era el mismo perro al que le estaba dando las albóndigas. Y entonces no… él estaba tan… como, siguiéndonos. Y hablé con él como si fuéramos a la jungla y todo. Sí, pero él estaba solo con nosotros. Y cómo nos perdimos en la jungla y todo.

Y recuerdo que por la mañana me senté en el tronco y pregunté si tenían algo más para comer porque estábamos muriendo de hambre y estábamos como, sin energía. Y luego Simon, el equipo, sacó las patas para estas albóndigas. Lo agarré, lo agarré, le di un mordisco, y luego… Simon… Pero nadie del otro equipo quiso porque detrás de mí estaba Arthur, después de que ya había conseguido el nombre, estaba como acostado y sin siquiera hablar de ello fue más como, “okay, él debería tener, la comida.” Así que le dimos toda la comida y luego continuamos. Casi no lo logramos y luego en realidad lo ves en la película, no quiero arruinar la película, pero fue un gran tramo pavimentado. Entonces, empezamos a montar. Él no se levantó, así que saltó al agua después de nosotros. Así que tuvimos que parar y lo tomé en mi regazo y eso fue como el punto de quiebre, cuando estaba en mi regazo.

Simu Liu as Leo and Mark Wahlberg as Michael in Arthur The King. Photo Credit: Carlos Rodriguez

—Sí, vamos a hablar sobre esa escena después porque fue un momento muy emocional y claramente fue el punto que cambió tu vida para siempre también después. Así que vamos a ir allí. Pero primero, quiero preguntarte, ¿cómo es despertarte un día y darte cuenta de que Mark Wahlberg está interpretándote en una película?

Mikael Lindnord: —Oh, sí. Mark Wahlberg es una persona fantástica, es un fantástico, ¿cómo lo llamaría? Es un actor fantástico. Él es un buen chico al 100%. Y ser interpretado por él es… no puedes ni siquiera tenerlo como un sueño porque es sobre lo que puedes soñar o pensar. Sí, pero esto es una de esas cosas que realmente no suceden. Así que estoy súper agradecido por eso, por supuesto. Y creo que Mark se unió a este proyecto y lo impulsó. Sin él, no tendríamos y no creo que tendríamos una película hoy. Así que estoy súper agradecido de que le gustara la historia y mi vida y el actor. Creo que hizo un trabajo extremadamente bueno. No sé si estás de acuerdo conmigo.

—Me vendió todas las emociones. Estaba allí con él. Estaba viviendo el momento. Estaba viviendo contigo el momento. Pero a través de una obra por tu historia e interpretada por Mark. Y realmente siento también la relación con este personaje que no se llama Arthur se llama Ukai. Porque es muy similar a Arthur y verlo cobrar vida y representar tu relación con él, pero ver eso en pantalla y también en el entorno, ¿cómo te impactó?

Mikael Lindnord: —Fue... para ser honesto, fue como volver a ver a Arthur de nuevo. Y así que algunos de los días cuando especialmente cuando Arthur tuvo su nombre en la película fue súper emocionante para mí, recuerdo que lloraba debajo de mis gafas de sol, así que sí, fue súper emocional para mí estar en el set y ver la película rodar y ver a los actores interpretar esta parte de mi vida. Y fue increíble. Y creo que como interpretaron todo y cómo interpretó a Arthur. Creo que realmente se transmitió para describirlos, especialmente para las personas que conocían la historia de antes. Creo que Arthur se interpretó bien a sí mismo.

Simu Liu as Leo, Nathalie Emmanuel as Olivia, Mark Wahlberg as Michael and Ali Suliman as Chik in Arthur The King. Photo Credit: Carlos Rodriguez

—Tu familia, imagino que cuando vieron la película fue algo así como no solo ver a su papá en la pantalla, sino también ver a Arthur de nuevo. ¿Cómo fue para tu familia volver a verlo?

Mikael Lindnord: —Sí, es que el asunto es que obviamente he visto esto en la película en diferentes formas durante los años, pero verlo en las grandes escenas, en la gran pantalla es totalmente, totalmente algo diferente. Y estoy tan contento de que podamos verlo en la gran pantalla porque ahora podemos sentir las emociones, todo es mucho mejor. Y para nosotros, mis hijos no querían ver nada antes de ver la película en la gran pantalla por primera vez y creo que pasaron como tres o cuatro minutos antes de voltear. Vi a mucha gente empezar a emocionarse y llorar, y creo que eso es lo que pasa con esta película. Es una montaña rusa emocional y si no te conmueve esta película, no sé qué puedes sentir.

—Sí. Creo que incluso si no amas a los animales tanto como lo haces tú y yo, creo que vas a sentir algo. De lo contrario, va a ser como, no sé, estás vacío en tu interior. Dijiste que es una película de deportes, pero también es una película muy emocional. ¿Cuánto estuviste involucrado durante el rodaje? Porque puedes ver que realmente están empujando los límites para hacerte sentir como si estuvieras allí y sentir el lado del deporte, aunque nunca he hecho algo parecido a eso, pero siento la tensión.

Mikael Lindnord: —Sí, esto realmente comenzó meses antes de que comenzáramos a filmar. Tuvimos dos años para obtener el equipo adecuado. Sabes, el equipo tiene muchas de las mismas marcas que solía usar cuando competía e intentamos que fuera lo más cercano posible. Cómo se veía todo y también cómo se vestían, los chalecos son réplicas totalmente al cien por ciento. Y así que creo que eso fue súper importante. Y también el entrenamiento con los actores, para que todos remarán correctamente y anduvieran en bicicleta y corrieran con mochilas y bebieran al mismo tiempo y cosas así. Pero trabajar con esos talentos y actores, fue un placer enorme. Y también en el set trabajar con Simon, el director, y cómo estábamos realmente todos impulsados para obtener la perfección. Fue fantástico.

Ali Suliman as Chik and Mark Wahlberg as Michael, Nathalie Emmanuel as Olivia and Simu Liu as Leo in Arthur The King. Photo Credit: Carlos Rodriguez

—Realmente todos hicieron un buen trabajo en la escena en ese momento. Bueno, no vamos a spoilearlo demasiado, pero fue un momento muy emocional. Estaba llorando. Oí a personas llorar y era la presentación para la prensa. Cuando la prensa va, no se emocionan tanto. Pero todos estaban llorando en ese momento. ¿Crees que la película logró capturar esas emociones crudas que sentiste en ese momento que cambiaron tu vida para siempre y también cambió la vida de Arthur?

Mikael Lindnord: —Sí, 100%. Sabes, el libro y la película no son reales. Es una película. Y el equipo es Estados Unidos. Somos de Suecia y es ficticio. Pero en la vida real, fue en Ecuador. Y si quitas esa parte creo que la película lo logra. Creo que, se logró entender. No sé si estás de acuerdo conmigo. Pero creo que el borde emocional y la mejor parte, las escenas súper cercanas cuando, especialmente cuando Mark tiene esas escenas con Ukai y después, no sé, creo que fue enormemente fantástico. Cuando estaba en el set, estaba llorando todos los días, especialmente cuando veía las escenas del veterinario y cosas así. Así que sí, como dices, esta es una película emocional. Es una película para todos, especialmente para, para es una película para los fanáticos. Deberías llevar a tu familia para esto.

—Así que sí, 100%. Última pregunta y muy rápido, ¿por qué crees que la gente debería ver la película? Ya respondiste a eso. Pero para hacerlo más especial.

Mikael Lindnord: —Sí, creo que hoy, especialmente acá en Europa. Tenemos muchas cosas que suceden aquí en Europa, alrededor de este punto ahora. Y creo que la gente necesita una película de sentirse bien, y Arthur the King es una película de sentirse bien y creo que todos necesitan eso. Entonces, aprovecha la oportunidad de llevar a tu familia, comprar palomitas de maíz, Coca-Cola y pasar esa media hora y pasar un buen rato. Creo que no te olvidarás de ti mismo.