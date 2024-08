Win or Lose: Pixar presenta la fecha de estreno y el primer avance de su serie original

Pickles, ¡acurrúcate! Win Or Lose, la primera serie original de Pixar, estará disponible el 6 de diciembre en Disney . Dirigida, escrita y producida ejecutivamente por Carrie Hobson y Michael Yates, y producida por David Lally, la nueva serie revela lo que se siente al estar en la piel de ocho personajes diferentes -niños inseguros, sus padres helicóptero, incluso un árbitro enamorado- mientras se preparan para un partido de softball de campeonato. Will Forte presta su voz al entrenador.

Pixar es, innegablemente, un pilar importante de la industria de la animación. Desde su fundación, la empresa, que forma parte del extenso catálogo de The Walt Disney Company, nos ha brindado grandes clásicos que siguen resonando en la actualidad. Entre sus destacados se encuentran la icónica franquicia de Toy Story, Intensamente (Inside Out), Cars, Monsters, Inc., Los Increíbles (The Incredibles, 2004), Up: Una aventura de altura y Buscando a Nemo (Finding Nemo, 2003), entre otros. Ahora, Pixar se embarca en un nuevo y emocionante proyecto.

Durante el evento D23, que presentó las próximas producciones de Disney, como el primer vistazo al live-action de Lilo y Stitch y el nuevo avance de Blancanieves, con Rachel Zegler y Gal Gadot como protagonistas, también se mostró el primer adelanto de Win or Lose (que se traduce como Ganar o Perder). Esta será la primera serie original de Pixar y promete explorar las vidas de diversos personajes de diferentes edades, ofreciendo una perspectiva única sobre sus experiencias y desafíos.

Según su sinopsis oficial: “Win or Lose sigue las historias entrelazadas de ocho personajes diferentes mientras se preparan para su gran campeonato de softbol. La serie revela cómo se siente realmente estar en la piel de cada personaje, desde los niños inseguros y sus padres sobreprotectores hasta un árbitro enamorado, ofreciendo perspectivas increíblemente divertidas, emotivas y animadas de manera única”.

Captura del tráiler oficial de Win or Lose

El proyecto fue creado por los directores Michael Yates (Toy Story 4, The Legend of the Flying Tomato) y Carrie Hobson (Elementos, Lightyear). En cuanto al elenco de voces, Win or Lose cuenta con las actuaciones de Will Forte (The Last Man on Earth, Lluvia de Hamburguesas 2, Nebraska), Izaac Wang (Gremlins: Los secretos de los Mogwai), Ian Chen (El dragón de la tetera) y Jo Firestone (Joe Pera Talks with You).

Win or Lose llegará a Disney+ el próximo 6 de diciembre de 2024.