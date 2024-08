De X-Men ‘97 a Marvel Zombies: lo que sabemos sobre las series animadas del UCM que llegarán a Disney+

(L-R): Beast (voiced by George Buza), Storm (voiced by Alison Sealy-Smith), Professor X (voiced by Ross Marquand), Jean Grey (voiced by Jennifer Hale), and Cyclops (voiced by Ray Chase) in Marvel Animation's X-MEN '97. Photo courtesy of Marvel Animation. © 2024 MARVEL.

El universo Marvel continúa expandiéndose no solo en la gran pantalla sino también a través de Disney+ con nuevas series animadas. Si bien Marvel Studios ha tenido éxito con sus proyectos de acción real, producciones como What If…? y, más recientemente, X-Men ‘97 dejaron en evidencia que la animación se ha convertido en un terreno fértil para explorar historias que no siempre encuentran su lugar en la gran pantalla.

Desde Marvel Zombies hasta la próxima serie centrada en Wakanda, a continuación, te contamos lo que sabemos sobre cinco proyectos que verán la luz en los próximos años a través de Disney+.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man (primera temporada)

Spider-Man in Marvel Animation's X-MEN '97. Photo courtesy of Marvel Animation. © 2024 MARVEL.

El trepamuros más querido de todos estará de regreso con Your Friendly Neighborhood Spider-Man, una nueva serie animada que promete retratar los primeros años de Peter Parker . Conocida inicialmente como Spider-Man: Freshman Year esta cuarta serie animada del UCM abordará una vez más la historia de cómo Parker es picado por una araña que le otorga superpoderes, pero con algunos cambios sustanciales.

Según la descripción de la serie, cuyas primeras imágenes se presentaron en la pasada D23, esta seguirá a un “Spider-Man que conoces, pero que tal vez no sea el que esperas”. En esta producción, que llegará a la pantalla de Disney+ el 2 de noviembre, la araña que hará contacto con Peter sería de otro universo y Norman Osborn ocupará un rol de mentor.

Por otra parte, en su idioma original, el elenco de voces cuenta con talentos como Hudson Thames en el rol de Peter Parker mientras que Colman Domingo de Fear the Walking Dead encarnará al padre de Harry Osborn.

X-Men ‘97 (segunda temporada)

X-Men ‘97 regresará con una segunda temporada

Tras el éxito de X-Men ‘97, la serie que continúa la historia de la icónica animación de los 90, Marvel confirmó que una segunda temporada ya está en camino. La primera entrega fue aclamada por mantener la esencia y el estilo de la original, al tiempo que introdujo nuevos personajes y tramas para enriquecer el universo mutante.

Aunque los detalles relacionados sobre el argumento de la nueva entrega siguen siendo escasos, recientemente trascendió que los mutantes vestirán los trajes de la etapa del escritor Grant Morrison, dejando atrás los 90 y entrando ya en los 2000. A su vez, los nuevos episodios presentaran a personajes icónicos como es el caso de Polaris, Warlock, Lady Deathstrike y Apocalipsis, cuya presencia ya se adelantó al final de la primera entrega.

Si bien todavía no tenemos fechas exactas, se espera que la nueva tanda de episodios aterricen en Disney+ en algún momento de 2025.

What If...? (tercera y última temporada)

What if...? se despedirá con su tercera entrega

La serie que ha desafiado las expectativas de los fans con sus historias alternativas llega a su tercera y última temporada. What If...? fue un experimento audaz que permitió a los creativos de Marvel explorar escenarios inusuales y sorprendentes.

La tercera temporada promete cerrar con broche de oro, presentando algunos de los “¿Qué pasaría si...?” más impactantes hasta la fecha e introduciendo nuevos personajes como el Moon Knight de Oscar Isaac. Con la promesa ofrecer un final satisfactorio para sus personajes, esta temporada es un must para quienes han seguido de cerca cada una de sus historias.

Marvel Zombies (primera temporada)

Zombie Scarlet Witch in Marvel Studios' WHAT IF…? exclusively on Disney+. ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.

Luego de preparar el camino con un memorable episodio de la primera temporada de What If…?, Disney llevará el género de terror a un nuevo nivel con la serie animada Marvel Zombies. Como es de esperarse, esta producción retomará la idea de Robert Kirkman de las viñetas y tiene previsto presentar a algunos de los superhéroes conocidos en sus versiones más monstruosas.

Con un enfoque más oscuro y violento que el habitual, Marvel Zombies no será apta para todos los públicos, pero promete ser un deleite para aquellos que disfrutan de las historias más arriesgadas y fuera de lo común. Esta contará de cuatro episodios que eventualmente serán lanzados a través de Disney+ e incluirá a personajes como la Kate Bishop de Hailee Steinfeld, el Shang-Chi de Simu Liu, la Yelena Belova de Florence Pugh, el Guardián Rojo de David Harbour y muchos más.

Eyes of Wakanda

Black Panther en la serie 'What If...?'

Otra esperada producción animada que llegará en un futuro cercano a la pantalla de Disney+ es Eyes of Wakanda. Esta serie nos llevará al corazón de la nación más avanzada del universo Marvel y seguirá a sus diferentes líderes y a las Dora Milaje mientras rastrean artefactos de vibranium a lo largo de la historia.

Según lo anunciado, cada episodio tendrá a lugar en períodos de tiempo muy específicos y no solo ampliará el lore de Wakanda, sino también se conectará con el presente, pasado y futuro del UCM.

Eyes of Wakanda cuenta con la producción de Ryan Coogler, responsable de las dos películas de Pantera Negra y se trata de una creación de Todd Harris.