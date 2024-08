‘Historias del Loop’, ‘Upload’ y más: un vistazo a las series de ciencia ficción en Prime Video

Captura del tráiler oficial de Historias del Loop

Dentro de Prime Video, contamos con un catálogo repleto de grandes producciones seriales como The Boys, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (The Lord of the Rings: The Rings of Power) y Batman: El Enmascarado (Batman: Caped Crusader). También podemos disfrutar de películas como Ricky Stanicky, La Idea de Ti (The Idea of You), y Grandes Espías: Misión Italia (My Spy: The Eternal City).

Sin embargo, en esta oportunidad, vamos a poner el foco en tres producciones de series de ciencia ficción en Prime Video. Exploraremos historias que nos llevan a otras épocas, nos cuentan acerca de robots y sobre la vida en el más allá. Estas series no solo destacan por sus efectos visuales, sino también por sus tramas profundas y personajes complejos que nos invitan a reflexionar sobre el futuro y la condición humana.

Historias del Loop - Tales from the Loop (Disponible en Prime Video)

En primer lugar, tenemos Historias del Loop (Tales from the Loop), una serie estrenada en el año 2020 e inspirada en las evocadoras ilustraciones del diseñador sueco Simon Stålenhag. La trama se desarrolla en una ciudad ficticia situada sobre una máquina conocida como El Loop, diseñada para explorar los misterios del universo. A lo largo de ocho episodios, la serie presenta una colección de historias antológicas (pero interconectadas) que exploran la vida de los residentes locales y cómo estos se ven impactados por los fenómenos inexplicables generados por el Loop. Cada episodio no solo ofrece una narrativa única, sino también una reflexión sobre las emociones humanas y las complejidades de la existencia.

Historias del Loop destaca por su capacidad para fusionar elementos de ciencia ficción con dramas humanos, creando una atmósfera que es a la vez misteriosa y conmovedora. La serie no solo se enfoca en los aspectos tecnológicos y futuristas, sino que también profundiza en las relaciones personales, los dilemas morales y los conflictos internos de sus personajes.

A lo largo de los episodios, Historias del Loop cuenta con las actuaciones de Duncan Joiner (Spirit: Cabalgando libre), Rebecca Hall (Godzilla y Kong: El nuevo imperio, Vicky Cristina Barcelona), Daniel Zolghadri (Eighth Grade), Jonathan Pryce (El problema de los tres cuerpos, Los dos papas) y Paul Schneider (La casa sobre el pantano).

Upload (Creado por Greg Daniels - Disponible en Prime Video)

En segundo lugar, tenemos la serie original de Prime Video titulada Upload, una comedia de ciencia ficción que ha conquistado a los seguidores del género. La serie debutó en mayo de 2020 y actualmente dispone de tres temporadas, ofreciendo una visión satírica y futurista sobre la vida después de la muerte. Con una mezcla de humor y reflexión, Upload explora un mundo donde la tecnología permite a las personas elegir no morir, sino transferir sus mentes a un entorno virtual.

Greg Daniels, el aclamado creador detrás de éxitos como The Office, Parks and Recreation y King of the Hill, es la mente responsable de Upload. A diferencia de otras series de ciencia ficción, este proyecto se centra en un mundo donde la tecnología no solo afecta la vida cotidiana, sino también la vida después de la muerte. En este universo, las personas adineradas tienen la opción de evitar la muerte transfiriendo sus mentes a un lujoso resort digital, donde pueden continuar viviendo con todas las comodidades posibles.

El elenco de Upload cuenta con talentosos actores que dan vida a los personajes principales a lo largo de la serie. Robbie Amell (The Babysitter) interpreta a Nathan, un joven programador que se encuentra en el mundo virtual después de un accidente. Allegra Edwards (Friends from College), Andy Allo (Pitch perfect 3: la última nota), Kevin Bigley (My Left Hand Man), Josh Banday (No estoy muerta todavía) y Owen Daniels (Damas en guerra) completan el reparto, aportando sus partes cómicas y profundidad a la trama.

11.22.63 (Disponible en Prime Video)

11.22.63

En último lugar, tenemos 11.22.63, una miniserie de 8 episodios lanzada en el año 2016 y que actualmente se encuentra disponible en Prime Video. La historia adapta la novela homónima de Stephen King, presentando una fascinante mezcla de ciencia ficción y drama histórico. La trama sigue a Jake Epping, un profesor de inglés que viaja en el tiempo para intentar prevenir el asesinato del presidente John F. Kennedy, enfrentándose a diversos desafíos y peligros en su misión.

La producción ejecutiva de 11.22.63 contó con figuras como J. J. Abrams (Star Trek, Star Wars: El Despertar de la Fuerza), Bridget Carpenter (Westworld) y Bryan Burk (Lost, The Cloverfield Paradox). La serie narra la odisea de Jake mientras intenta cambiar el curso de la historia, lidiando con las complejidades del viaje en el tiempo y las repercusiones de sus acciones.

Con un elenco liderado por James Franco (127 horas, El hombre araña), la miniserie ofrece una intensa exploración de uno de los momentos más significativos de la historia estadounidense, combinando elementos de thriller, romance y ciencia ficción. Junto a Franco, el elenco se completa con Sarah Gadon (El hombre duplicado, Drácula: La historia jamás contada), George MacKay (Capitán Fantástico, 1917), Chris Cooper (Belleza Americana) y Josh Duhamel (Shotgun Wedding).