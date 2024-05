Entrevistamos a Erin Moriarty, Karen Fukuhara y Claudia Doumit, actrices de la exitosa serie The Boys

The Boys | Claudia Doumit, Erin Moriarty y Karen Fukuhara

Starlight, detrás de su “máscara” de superheroína, se llama Annie January, y se presenta como una joven y bondadosa aspirante a superhéroe que obtiene sus poderes de la electricidad. Ella se enfrenta a la corrupción y el lado oscuro de la industria de los superhéroes, luchando contra la misoginia, el acoso y la manipulación corporativa dentro de “Los Siete”, como denominan a este grupo que pertenece a Vought International. Kimiko Miyashiro es una joven asiática con habilidades sobrehumanas, incluida una fuerza y agilidad aumentadas, así como una capacidad de regeneración rápida, presentada como una víctima de experimentos científicos, que la dejaron traumatizada y sin capacidad para comunicarse verbalmente. Por último, Victoria Neuman aparece como la vicesecretaria adjunta de Asuntos Superhumanos del Gobierno de los Estados Unidos y posteriormente es elegida como miembro del Congreso. Neuman es una figura política astuta y ambiciosa que utiliza su posición para abogar por los derechos de los superhéroes y regular su actividad. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y su personaje es mucho más complejo de lo que parece.

Junto a Antony Starr (Homelander) y Chace Crawford (The Deep), las actrices Erin Moriarty, Karen Fukuhara y Claudia Doumit se presentaron en la CCXP de México para promocionar la exitosa serie The Boys, quien tiene como showrunner a Eric Kripke, responsable de otro gran éxito como Supernatural, serie que tuvo 15 temporadas y deleitó a sus fanáticos desde 2005 hasta 2020. The Boys es una adaptación del comic homónimo creado por Garth Ennis y Darick Robertson, conocida por tono de parodia extrema al mundo de los superhéroes clásicos de Marvel y DC, publicada por primera vez en 2006 por la editorial Wildstorm, que luego fue adquirida por DC Comics, y más tarde fue trasladada a Dynamite Entertainment. Desde Malditos Nerds | Infobae, pudimos entrevistar a estas tres actrices, en lo que terminó siendo una divertidísima y entretenida charla.

Lu Agosta, nuestra especialista en cine y series, fue como enviada especial a la CCXP de México y pudo entrevistar a Erin Moriarty, Karen Fukuhara y Claudia Doumit, actrices que son parte del elenco de la serie The Boys

—Hola, chicas. Muchas gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros. En primer lugar, quiero hablar sobre… Pues, The Boys es una de mis series favoritas, realmente, y sé que debe haber escenas que fueron realmente difíciles de grabar. Sé que ustedes realmente graban muchas veces en locaciones, como en lugares reales. Sé que tú Karen grabaste en un tren descalza. ¿Puedes contarme sobre esa experiencia?

Karen Fukuhara: —Me alegra mucho que preguntes… Creo que fue durante la primera temporada, cuando Kimiko escapa de un tren. Hay una escena donde filmamos en las vías del tren abandonadas en el subterráneo de Toronto. Ya no se usan, lo que significa que no hay mantenimiento. Hay ratas, cucarachas. Hay de todo lo que puedas imaginar. Y fue muy gracioso porque me decían “está bien, vas a estar descalza en la escena, pero vamos a hacer estos zapatos que parecen tus pies descalzos.”

Claudia Doumit: —¿Como el Hobbit?

Karen Fukuhara: —Sí, pero se veían tan graciosos. Cada dedo tenía su propio hueco y debías poner el pie.

Claudia Doumit: —¿Te los pudiste quedar?

Karen Fukuhara: —No los usé porque…

Erin Moriarty: —¿Dónde están?

Karen Fukuhara: —No eran cómodos, no eran cómodos. Y terminé estando descalza porque simplemente no se veía bien. Es gracioso que lo menciones porque esta temporada también hay una locación a la que fuimos y… Creo que puedo decir esto. Creo que puedo contarlo, no voy a revelar nada del argumento, pero fuimos a filmar justo al lado de las Cataratas del Niágara.

Claudia Doumit: —¿En serio?

Karen Fukuhara: —Sí. ¡Tú no estabas ahí! ¡No estabas en esa escena! Estábamos justo al lado de las Cataratas del Niágara como a las 2 de la madrugada. Hacía frío, era invierno en Toronto, y yo estaba haciendo una acrobacia para esto. Estaba colgada en cables congelándome al lado de la cascada. Sí, fue… Las locaciones son divertidas. Nos encantan las locaciones.

—¿Pueden ustedes superar una de estas?

Erin Moriarty: —Yo creo que… Esto no es algo de lo que debería hablar, pero…

Karen Fukuhara: —¿Cuál es?

Erin Moriarty: —¡Me estoy muriendo! De acuerdo, estábamos filmando la segunda temporada. Estamos filmando… ¿o no? Sí, la segunda temporada temporada. Estábamos filmando esa escena, esa secuencia donde Hughie y yo estamos en el auto y cantamos…

Claudia Doumit: —Sí, Billy Joel.

Erin Moriarty: —Billy Joel, exactamente. Estábamos en esa… ¿Es la temporada uno o dos? No lo sé. Es la segunda temporada.

Karen Fukuhara: —Creo que es la segunda.

Erin Moriarty: —Es la segunda porque ya estábamos juntos, pero por alguna razón estaba pensando que así comenzaba la historia entre Hughie y Annie. Así que tengo mis cables cruzados, pero sé que esto pasó ahí. En la segunda temporada hacía mucho calor y filmamos en un auto. Yo, Hughie y M.M. Yo vestía muchas capas, ¿cierto? Porque siempre vistes demasiadas capas o muy pocas capas considerando el entorno y la temperatura. Y estaba realmente cansada, mi sistema inmunológico estaba bajo y mis juegos estaban apretados. Yo no estaba en mi súper traje. Estaba solo con ropa de civil, pero recuerdo pensar, “no puedo usar desodorante orgánico hoy”. Esa no es la jugada, no está bien. No voy a someter a todos a mi alrededor a eso. No voy a hacer eso. Entonces dije “dame el de verdad”, con el cual he tenido una reacción alérgica en el pasado.

Así que digamos que, dada la combinación de mi sistema inmunológico suprimido porque no estaba durmiendo muy bien, como uno hace o no hace cuando está en medio de una temporada, filmamos horas realmente largas y las horas son una locura. Estás filmando una escena nocturna y luego una escena de día en la misma semana… Tuve algún tipo de reacción que básicamente causó… Este día muy caluroso donde estaba a punto de desmayarme con todas esas capas. Solo digamos que ese día hizo que algo sucediera allí que llevó a una segunda cabeza...

Claudia Doumit: —¡Ahora lo recuerdo!

Erin Moriarty: —Sí, y eso tuvo que ver con cosas circunstanciales que ocurren en las locaciones. Me sobrecalenté tanto que mi cuerpo simplemente se rebeló. Y eso es todo lo que diré al respecto, porque tengo fotografías…

Claudia Doumit: —Sí, recuerdo las fotos.

Erin Moriarty: —Es como… no puedes voltear, no puedes dejar de verlo. ¡Está sintiendo náuseas!

Claudia Doumit: —Piensa “ya es suficiente”.

Erin Moriarty: —Recuerdo todos esos días que hacía mucho calor o mucho frío. Pienso en eso cuando pienso en locaciones.

—¿Qué hay de tí Claudia? Sé que la sangre es como una parte de tu sistema.

Claudia Doumit: —Eso es lo peor que me sucede a mi. Yo visto con estos pantalones, siempre tengo un buen día. Simplemente camino todo el día con pantalones sexy. Eso es todo, y luego tengo sangre a veces, pero está bien.

Erin Moriarty: —¿Sin cabezas extra?

Claudia Doumit: —Solo eso, muy tranquilo.

—Me encanta. Sé que hay muchos discursos en The Boys. Está el discurso del cumpleaños siniestro de Homelander, el de Hughie… Ustedes han dado muy buenos discursos. ¿Recuerdan algún discurso de The Boys o alguna otra película? Que hayan pensado “creo que voy a usarlo”. Puede ser un monólogo también.

Erin Moriarty: —Voy a elegir el monólogo de “El rey de la comedia” con Robert De Niro. Esa actriz brillante que es una comediante… es una acosadora. No me acuerdo su nombre, siento que necesito saber su nombre para poder responder adecuadamente eso. Pero es uno de los mejores monólogos que ví en mi vida. Ella era una comediante muy icónica, es una comediante muy icónica. Ella interpreta a una acosadora de este famoso presentador de un programa de entrevistas. Y simplemente tiene este monólogo épico que involucra a un acosador atrapando su presa, pero es cómica y está tratando de seducirlo. Es brillante. “El rey de la comedia”. Robert De Niro no puede fallar.

—¿Tienes una Karen?

Karen Fukuhara: —Sí, tengo. Vi “Una buena persona”, de Zach Braff con Florence Pugh, y ella tiene este monólogo donde está en una reunión sobre drogas… ¿Reunión sobre drogas?

Erin Moriarty: —No alcohólicos anónimos.

Karen Fukuhara: —Narcóticos anónimos, sí. Ella hace este monólogo… Rebobino, lo vuelvo a ver, vuelvo a rebobinar. Solo para ver… Es un gran monólogo. Fue increíble, así que sí, ese.

Claudia Doumit: —Se me ocurrió uno. “Anatomía de una caída”. La grabación, cuando van a la escena. Dios mío, la actuación. Es como…

—Y para concluir, sé que en la serie The Deep hace terapia. Pero si pudieras elegir otro personaje que te haga pensar “él o ella necesitan terapia”, ¿cuál sería?

Erin Moriarty: —Creo que es obvio.

Claudia Doumit: —Él necesita terapia.

Karen Fukuhara: —Yo necesito terapia.

Erin Moriarty: —Es decir, Homelander…

Claudia Doumit: —Honestamente, todos en esta serie necesitan terapia. Todos necesitan terapia. Grupal, individual, de pareja, de familia.

Erin Moriarty: —Pongamos a The Seven en terapia grupal.

—Creo que hasta Hughie necesita terapia.

Erin Moriarty: —Lo necesita, pero creo que deberíamos pensar en quién necesita terapia en terapia para hacer del mundo un lugar mejor. Así terminas con terapia grupal a The Seven.

Claudia Doumit: —Yo no creo que Homelander pueda hacer terapia… Mataría al terapeuta.

Erin Moriarty: —Tienes razón, debe ser algo más pequeño, un grupo… Vamos a administrar la terapia grupal de The Seven. Me encanta.

—Finalmente, Erin, mencionaste en una entrevista que una de tus películas favoritas es Relatos Salvajes, una película argentina.

Erin Moriarty: —Sí, ¿sabes el nombre en inglés?

—Creo que es…

Erin Moriarty: —¡”Wild Tales”! Es tan buena, me encanta. Estoy obsesionada, es brillante.

—De acuerdo, luego de esta entrevista te recomendaré otras películas argentinas.

Erin Moriarty: —Por favor, me encanta esa película. Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos.

—Gracias y felicitaciones de nuevo por la serie.