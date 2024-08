Palworld: los desarrolladores aseguran que su próximo juego tendrá un presupuesto modesto

Palworld, de Pocketpair.

A pesar de los impresionantes números en ganancias que ha generado Palworld el CEO de Pocketpair, Takuro Mizobe, ha dejado claro que no tienen intención de seguir la tendencia de los grandes estudios. Desarrollar un juego AAA con el presupuesto que Palworld les ha proporcionado no es una opción viable para la compañía.

En una entrevista reciente, Mizobe relata que en los proyectos de Pocketpair, suelen invertir las ganancias del título anterior para costear el desarrollo del juego actual. Sin embargo, el éxito exagerado que obtuvo Palworld les daría acceso a un presupuesto similar o incluso superior a un juego AAA.

“Si desarrolláramos nuestro próximo juego basado en estos ingresos, como lo hemos hecho en el pasado, no solo la escala superaría a AAA, sino que no podríamos mantener el ritmo en términos de la madurez de nuestra organización, o mejor dicho, no estamos estructurados para algo así en absoluto”, comenta Mizobe.

Por otro lado, el CEO de Pocketpair, asegura que desarrollar títulos con un presupuesto tan robusto no es lo que los motiva como desarrolladores. “Queremos seguir explorando ideas que nos apasionan como creadores indie”. Mientras tanto, Pocketpair continúa trabajando en el desarrollo de Palworld, agregando nuevas características y contenido para mantener a su comunidad activa.

A pesar de que el juego continúa en una etapa de Acceso Anticipado, el estudio asegura que el proyecto todavía tiene mucho por crecer. Recordemos también que la compañía ha establecido una nueva división, Palworld Entertainment, que se encargará de expandir la franquicia a través de licencias y productos derivados.