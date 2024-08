La Casa del Dragón: el spin-off de Juego de Tronos terminará después de la cuarta temporada

La Casa del Dragón (HBO).

El domingo pasado, tanto en HBO como en la plataforma Max, se emitió el episodio final de la segunda temporada de La Casa del Dragón (House of the Dragon), el exitoso spin-off de Juego de Tronos (Game Of Thrones). La serie, basada en la obra de George R.R. Martin, ha llevado a los espectadores al pasado de Westeros, explorando la compleja historia de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower. La conclusión de esta temporada ha dejado a los fanáticos ansiosos por saber qué les depara el futuro a los personajes y cómo continuará la narrativa en el universo de los Targaryen.

En una reciente conferencia de prensa, Ryan Condal (Rampage: devastación, Hércules), el showrunner de la serie, abordó la inquietud sobre la duración futura del drama de fantasía. Aunque había especulaciones sobre si la serie podría extenderse a cinco temporadas, Condal aclaró que la historia está planeada para concluir en la cuarta temporada. El creador reveló que, tras el final de la primera temporada, se trazó un plan detallado para el desarrollo de la trama, lo que confirma que los planes futuros están firmemente establecidos, ofreciendo una dirección clara para el desenlace de La Casa del Dragón.

Ryan Condal también anunció que la producción de la tercera temporada dará inicio a principios del próximo año. Además, anticipó que esta nueva entrega seguirá el formato de la segunda temporada, con una estructura que probablemente constará de ocho episodios.

House of the Dragon - Temporada 2

En la segunda temporada de La Casa del Dragón, con Matt Smith, Olivia Cooke y Emma D’Arcy en los papeles principales, se profundiza en las traiciones y los complejos juegos de poder en Westeros. Lo que alguna vez fue una familia unificada bajo Viserys Targaryen se desmorona, dando lugar a una enemistad que parece irreversible. La temporada culmina dejando a los espectadores a la espera de una gran guerra que se avecina en el futuro de la serie, intensificando la tensión y la intriga.

Ryan Condal, al hablar sobre la preparación para esta épica confrontación, destacó la magnitud del esfuerzo involucrado. Explicó: “Cuando intentas montar el programa, que requiere una enorme cantidad de recursos, construcción, armaduras, vestuario, efectos visuales... estamos tratando de darle a The Gullet [la guerra], que es posiblemente el segundo evento de acción más esperado de Fire & Blood, el tiempo y el espacio que se merece.”

Mientras esperamos un tiempo prolongado para ver cómo continúa esta historia, actualmente podemos disfrutar de las dos primeras temporadas de La Casa del Dragón en Max.