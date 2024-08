Dead By Daylight anuncia una colaboración con Five Nights At Freddy’s para el año próximo

Dead by Daylight, de Behaviour Interactive.

En el mundo del gaming de terror moderno, hay nombres que son prácticamente pilares que mantienen el género a flote. Con sus filosofías de diseño diferentes a lo que los fans más antiguos estaban acostumbrados, juegos como Dead By Daylight y Five Nights At Freddy’s supieron revitalizar un nicho y convertirse en los exponentes más populares de este tipo de juegos. Es por eso, quizás, que los fans de estas franquicias vienen pidiendo y deseando algún tipo de colaboración entre ambas. Parece que esas solicitudes finalmente fueron escuchadas, ya que Dead by Daylight anunció una colaboración con Five Nights At Freddy’s para el 2025.

La noticia se dio a conocer mediante las redes sociales del juego de Behaviour Interactive, donde compartieron una simple imagen con los logos de ambos juegos y una leyenda que expresa “Verano 2025″, lo que equivale al invierno en el hemisferio sur. Por lo tanto, podemos esperar que para mitad del año próximo estas dos icónicas franquicias finalmente se crucen, aunque el estudio no brindó mucha más información que esa. Lo cierto es que se esperaba algún tipo de anuncio por parte de Five Nights At Freddy’s, puesto que el juego celebra esta semana su décimo aniversario. Scott Cawthon, creador de la franquicia, incluso había publicado en sus propias redes sociales que los fans debían estar atentos a las cuentas de otro juego para algún anuncio, aunque previo a la revelación de Dead By Daylight muchos teorizaron que Five Nights At Freddy’s tendría una colaboración con Fortnite.

Por su parte, Dead By Daylight viene de realizar un gran número de diferentes colaboraciones con franquicias de todo tipo. Además de haber agregado contenido de películas icónicas de terror como Halloween, Saw y más, también han llegado juegos emblemáticos del género como Silent Hill y Resident Evil. Con el tiempo, el juego incluso tuvo colaboraciones con franquicias más alejadas del terror, como PUBG, Rainbow Six y hasta Tomb Raider. Si bien se desconoce qué es lo que traerá Five Nights At Freddy’s al juego, es de esperarse que el oso animatrónico que le da su nombre a la franquicia se sume como personaje jugable, ya que el título de Behaviour Interactive permite a los jugadores encarnar a un villano como Asesino para perseguir al resto de los jugadores. Incluso con el nuevo modo donde dos Asesinos se enfrentan a ocho sobrevivientes, la franquicia de Scott Cawthon tiene amplio lugar para sumar contenido.

Dead by Deadlight está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.