De ‘Oppenheimer’ a ‘El juez’: un repaso por las películas protagonizadas por Robert Downey Jr. en Max

Robert Downey Jr como Lewis Strauss en una escena de "Oppenheimer" en esta imagen proporcionada por Universal Pictures. (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP)

El juez

Oppenheimer

Zodiaco

En los últimos años, Robert Downey Jr. ha capturado la atención del público al interpretar al carismático y excéntrico Tony Stark en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Su desempeño como Iron Man no solo ha sido fundamental para el éxito de la franquicia, sino que también ha cimentado su reputación como uno de los actores más icónicos de su generación. A sus 59 años, Downey Jr. no muestra signos de desaceleración, ya que se prepara para regresar a Marvel con un giro sorprendente: interpretará al villano Doctor Doom en las próximas películas Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, bajo la dirección de los hermanos Russo. No obstante, la carrera de Downey Jr. va mucho más allá del UCM, demostrando su versatilidad en una variedad de géneros y roles.

El actor ha mostrado su destreza en la comedia con participaciones memorables en Una guerra de película (Tropic Thunder, 2008), donde su interpretación le valió una nominación al Oscar, y en El cielo se equivocó (Chances Are, 1989), una divertida comedia romántica. Además, su habilidad para abordar personajes complejos y oscuros se refleja en su actuación en Espíritus ocultos: En compañía del miedo (Gothika, 2003) y en su papel en la película de aventuras Dolittle. La versatilidad de Downey Jr. se destaca aún más en Sherlock Holmes, donde brinda una interpretación nueva del icónico detective.

En esta oportunidad, exploraremos tres películas protagonizadas por Robert Downey Jr. que están disponibles en Max.

Robert Downey Jr. en El juez - The Judge (Dir. David Dobkin)

Captura del tráiler oficial de El juez

Empezamos con la actuación de Downey Jr. en El juez (The Judge), una película dramática lanzada en 2014 bajo la dirección de David Dobkin (Los rompebodas, Si fueras yo), mientras que el libreto fue escrito por Bill Dubuque (Ozark, El contador) y Nick Schenk (Gran Torino, La Mula, Narcos). En esta película, el actor interpreta a Hank Palmer, un prestigioso abogado de la gran ciudad que regresa a su pequeño pueblo tras la muerte de su querida madre.

La trama se centra en el complicado reencuentro de Hank con su padre, el juez Joseph Palmer, quien es acusado de un crimen. La relación tensa y conflictiva entre padre e hijo es el corazón de la película, proporcionando a Downey Jr. una plataforma para mostrar su talento en un papel más serio y emotivo. Su interpretación de Hank Palmer es compleja y matizada, permitiéndole explorar las profundidades de un personaje que lucha con sus propios demonios mientras intenta defender a su padre en un juicio que pone a prueba sus convicciones y su lealtad familiar.

Mientras que Robert Downey Jr. lidera el elenco de la película, El juez también cuenta con las actuaciones de Robert Duvall (Apocalypse Now, El padrino), Vera Farmiga (La huérfana, Bates Motel, El conjuro), Vincent D’Onofrio (Daredevil), Jeremy Strong (Succession, La gran apuesta), Billy Bob Thornton (Sling Blade, Fargo) y Sarah Lancaster (Chuck, Blue Ridge), entre otros.

Robert Downey Jr. en Oppenheimer (Dir. Christopher Nolan)

Oppenheimer

Seguimos con Downey Jr. en Oppenheimer, una película estrenada en 2023 y que se convirtió en un éxito rotundo de la taquilla. El film, dirigido por Christopher Nolan y basado en American Prometheus, una biografía de 2005 escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin, narra la historia de J. Robert Oppenheimer y el desarrollo de la bomba atómica. Downey Jr. interpreta a Lewis Strauss, un papel que le permitió explorar una faceta diferente de su talento actoral y que le valió el premio Óscar a Mejor Actor. Su interpretación fue ampliamente aclamada y le permitió superar a otros candidatos de renombre en la categoría.

La película, escrita y dirigida por Nolan, es una de sus obras más ambiciosas y complejas. El realizador, conocido por su habilidad para manejar narrativas intrincadas, ha trabajado en títulos como Interstellar, Memento, Batman: El Caballero de la Noche (The Dark Knight - 2008) y Dunkerque (Dunkirk - 2017).

El elenco de Oppenheimer es otro de sus grandes atractivos, con Cillian Murphy (Peaky Blinders) en el papel principal como J. Robert Oppenheimer, acompañado por Florence Pugh (Midsommar), Emily Blunt (El diablo viste a la moda), Matt Damon (Jason Bourne) y Josh Hartnett (La caída del halcón negro).

Robert Downey Jr. en Zodiaco - Zodiac (Dir. David Fincher)

Captura del tráiler oficial de Zodiac

En último lugar, tenemos Zodiaco (Zodiac), el thriller policiaco lanzado en el año 2007 dirigido por David Fincher (Se7en: Los siete pecados capitales, El club de la pelea) bajo un guión de James Vanderbilt (Boda sangrienta). La película se centra en la búsqueda del asesino del zodiaco que aterrorizó el área de la bahía de San Francisco durante los años 60 y 70. Robert Downey Jr. ofrece una interpretación destacada como Paul Avery, un periodista que se ve atrapado en la intrincada y aterradora investigación del caso. Su actuación añade una capa de profundidad al drama, mostrando su habilidad para encarnar personajes complejos en un relato lleno de tensión y misterio.

Zodiaco cuenta con un elenco de renombre junto a Downey Jr., incluyendo a Jake Gyllenhaal (De amor y otras adicciones, Life: Vida inteligente y Secreto en la montaña), Mark Ruffalo (Pobres criaturas, El precio de la verdad y La isla siniestra), Chloë Sevigny (Psicópata americano) y John Carroll Lynch (Hambre de poder y Fargo).