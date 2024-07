Maika Monroe: la actriz de ‘It Follows’ que brilla en diversos géneros cinematográficos

Captura del tráiler oficial de It Follows

Aunque Maika Monroe, la actriz de 31 años, es ampliamente reconocida por su destacado papel en It Follows, una aclamada película de terror que narra la inquietante historia de una entidad sobrenatural que persigue a su protagonista, su carrera va más allá del género del horror. La película, que recibió elogios por su atmósfera tensa y original, ha sido una piedra angular en la construcción de su reputación en el cine. Sin embargo, Monroe ha demostrado su versatilidad al participar en una variedad de producciones que abarcan diferentes géneros, desde thrillers intensos hasta comedias románticas.

En su trayectoria, la actriz ha explorado una gama diversa de roles que evidencian su habilidad para adaptarse a distintos estilos y narrativas cinematográficas. Por eso, en esta ocasión, vamos a repasar algunos de esos títulos.

Maika Monroe en La quinta ola - The 5th Wave (Dir. J. Blakeson - Disponible en Netflix)

Captura del tráiler oficial de 'La quinta ola'

En primer lugar, destacamos la participación de Maika Monroe en La quinta ola (The 5th Wave), una película de ciencia ficción lanzada en 2016 que adapta la exitosa novela homónima escrita por Rick Yancey en 2013. La historia se desarrolla en un futuro cercano, donde la humanidad enfrenta una serie de devastadoras olas de invasiones extraterrestres que amenazan con exterminar a la raza humana. Monroe, en el papel de Ringer, se une a una trama llena de acción y tensión, aportando su talento a una narrativa que combina elementos de ciencia ficción con un fuerte enfoque en la supervivencia y el drama personal.

La película, dirigida por J. Blakeson (Descuida, yo te cuido, La desaparición de Alice Creed), cuenta con un elenco estelar que complementa a Monroe en esta adaptación cinematográfica. El reparto incluye a Chloë Grace Moretz (Carrie, Kick-Ass, Si decido quedarme) como la protagonista principal, Nick Robinson (Damsel, Yo soy Simón), Alex Roe (Hot Summer Nights), Liev Schreiber (Ray Donovan, X-Men Orígenes: Wolverine) y Maria Bello (Son como niños). Juntos, crean una dinámica intensa que mantiene a los espectadores intrigados mientras siguen el desenlace de quiénes lograrán sobrevivir en este mundo asediado por invasiones extraterrestres.

Maika Monroe en Longlegs: coleccionista de almas - Longlegs (Dir. Oz Perkins - Estreno 29 de agosto)

Maika Monroe en Longlegs (2024) Créditos: NEON

En segundo lugar, Maika Monroe se adentra nuevamente en el género del terror con Longlegs: coleccionista de almas (Longlegs), un proyecto dirigido por Oz Perkins (La enviada del mal) que se estrena en los cines de Argentina el próximo 29 de agosto. En esta película, Monroe interpreta a Lee Harker, una agente novata del FBI que se enfrenta a un complejo caso de asesinatos en serie. A medida que Harker avanza en la investigación, las pistas que encuentra parecen desvanecerse en el misterio, revelando un inquietante vínculo personal con el asesino.

El largometraje, que ha captado la atención tanto de la taquilla estadounidense como de la crítica, cuenta con un elenco destacado que complementa la actuación de la actriz. Entre ellos, se encuentran Nicolas Cage (Arcadian, El hombre de los sueños), Blair Underwood (Causa justa) y Alicia Witt (Urban Legend, Duna).

Maika Monroe en After Everything (Dir. Hannah Marks, Joey Power)

Captura del tráiler oficial de After Everything

Seguimos explorando la versatilidad de Maika Monroe con su participación en el género romántico en After Everything (también conocida como Eternal Love). En este proyecto, Monroe interpreta a un personaje que se enfrenta a un diagnóstico de enfermedad en su pareja, Elliott. La historia sigue el impacto emocional y físico que este diagnóstico tiene en la relación, ofreciendo una mirada profunda y conmovedora sobre el amor y el compromiso en tiempos de crisis.

After Everything no solo se centra en la historia romántica de los protagonistas, sino que también examina los desafíos y la resiliencia de los personajes frente a la adversidad. La narrativa se entrelaza con momentos de introspección y crecimiento, mostrando cómo el amor puede ser una fuente de apoyo y esperanza en medio de las dificultades.

Junto a Monroe, el reparto de After Everything incluye a Jeremy Allen White, conocido por su aclamada interpretación del chef Carmy en El oso (The Bear), la serie ganadora del Emmy. El elenco se completa con actores como DeRon Horton (American Horror Story: 1984), Sasha Lane (Tornados), Dean Winters (Brooklyn Nine-Nine), Gina Gershon (Borderlands) y Marisa Tomei (Spider-Man: sin camino a casa).

Maika Monroe en A cualquier precio - At Any Price (Dir. Ramin Bahrani - Disponible en Prime Video)

Captura del tráiler oficial de 'A cualquier precio'

En último lugar, Maika Monroe aparece en el drama A cualquier precio (At Any Price), una película de 2012 dirigida por Ramin Bahrani (Fahrenheit 451). En esta historia, seguimos a Henry Whipple, un granjero que está desesperado por que su hijo Dean se haga cargo del negocio familiar. Sin embargo, Dean tiene sueños propios y aspira a convertirse en piloto de carreras, lo que crea un conflicto profundo entre padre e hijo. La película explora las tensiones que surgen cuando los deseos individuales chocan con las expectativas familiares y las presiones del entorno, ofreciendo una mirada profunda a la lucha por el éxito personal y la lealtad familiar.

Con respecto al elenco de A cualquier precio (At Any Price), tenemos a Dennis Quaid (El día después de mañana, Juego de gemelas), Zac Efron (Garra de hierro, El gran showman), Heather Graham (Desde el infierno, Boogie Nights) y Kim Dickens (Fear the Walking Dead, Perdida).