El Oso: Hablamos con la actriz Liza Colón-Zayas por el estreno de la nueva temporada en Disney+

“THE BEAR” — “Next” — Season 3, Episode 2 (Airs Thursday, June 27th) — Pictured: Liza Colón-Zayas as Tina. CR: FX.

El mismo día en que “El Oso” (The Bear) batió un nuevo récord histórico como la serie más nominada en las categorías de comedia de los premios Emmy (23 contra las 22 que ostentaba 30 Rock), estrenó en Latinoamérica la esperada tercera temporada. Originalmente una serie de FX, las primeras dos temporadas se transmitieron por Star+ y ahora, después de la fusión de las plataformas, la tenemos disponible en Disney+.

También es la primera vez que Liza Colón-Zayas recibe una nominación como actriz de reparto por su papel de Tina en la serie, uno de los personajes que más evolucionó a lo largo de las dos primeras temporadas. En esta nueva entrega, la dedicada cocinera tiene un episodio exclusivamente dedicado a su historia, así como pasó en temporadas anteriores con los personajes de Richie y Marcus.

El sexto episodio de la temporada, que Tina protagoniza, se titula “Napkins” (Servilletas) y está dirigido por primera vez por Ayo Edebiri, quien el año pasado ganó el Emmy como mejor actriz de reparto por su papel de Sydney en la serie. Ahora Edebiri está nominada a mejor actriz principal, creando la oportunidad perfecta para que Colón-Zayas pueda obtener su merecida nominación en la categoría de reparto.

En una charla exclusiva con la actriz, hablamos sobre el episodio dedicado a Tina y las similitudes con su propia historia, el realismo y la diversidad dentro de la serie, los estándares de producción que la convirtieron en una de las favoritas del público y la crítica, el ambiente de trabajo y la importancia de la historia de Tina para toda una comunidad.

“THE BEAR” — “Next” — Season 3, Episode 2 (Airs Thursday, June 27th) — Pictured: (l-r) Ebon Moss-Bachrach as Richard “Richie” Jerimovich, Ayo Edebiri as Sydney Adamu, Jeremy Allen White as Carmen “Carmy” Berzatto. CR: FX.

—Los episodios sobre personajes individuales en la serie son geniales. Recién vi el tuyo y es maravilloso. ¿Cómo se sintió tener tu propio episodio para contar la historia de trasfondo de Tina?

Liza Colón-Zayas: —Cuando lo leí por primera vez, lloré. Sentí que al fin tenía la chance de ver a Tina de la forma que es. Y que hay muchísimo más. Y eso fue realmente emocionante para mí. Y para el personaje, que representa a tantos, y finalmente tienen lo que merecen: ser vistos y entendidos. Y ver toda la fuerza y los desafíos que hemos atravesado, que hemos aportado en estos espacios por mucho tiempo. Así que me sentí muy orgullosa y emocionada por eso. Sí, es un episodio muy emotivo.

—¿Crees que su historia está representada de una manera realista?

Liza Colón-Zayas: —Sí, creo que es muy realista. Creo que a medida que las mujeres envejecemos, las oportunidades son diez veces más difíciles de encontrar. Creo que se nos pasa injustamente por alto, se nos minimiza y se nos despide, con todos los años de experiencia y sabiduría que podemos aportar.

Y no es tan simple como ir y conseguir otro trabajo. Es difícil. Ahora más que nunca. Así que sí, creo que ella es una guerrera y es fuerte, pero entiendo el dolor y la furia por tratar de sobrevivir en ambientes dominados por hombres.

“THE BEAR” — “Tomorrow” — Season 3, Episode 1 (Airs Thursday, June 27th) — Pictured: Ayo Edebiri as Sydney Adamu. CR: FX.

—¿Experimentaste esto en carne propia, buscando trabajo en la industria?

Liza Colón-Zayas: —Absolutamente. Y lo seguiré enfrentando, sabes. Pero mientras tenga oportunidades como esta para demostrar todo lo que podemos aportar, si realmente queremos contar historias nuevas y auténticas, fuera de lo que vemos siempre, entonces vamos a tener mucho éxito. ¡Ya es hora! Pero va a seguir siendo un desafío, definitivamente.

—Tenemos suerte de que se hagan series como esta. ¿Crees que el streaming ha cambiado en algo los modelos de producción?

Liza Colón-Zayas: —Creo que tiene sus pros y contras. Hay una presión y una tentación de seguir apagando cosas. Incluso en la industria del cine, se estrenan películas que duran una semana en cartel y luego van a streaming. Y ya sabes, puede ser tentador no tomarse el tiempo y los estándares necesarios para hacer un buen trabajo.

Y ojalá haya más proyectos como “The Bear”, con grandes guionistas y un equipo diverso trabajando y pensando de manera original para hacer un gran trabajo, para hacer arte, como esto. Y que no todo sea comida rápida.

—¿Podríamos decir entonces que la serietiene estándares de producción tan altos como la cocina de Carmy?

Liza Colón-Zayas: —La diferencia es que no hay esa toxicidad (risas). Esto también me ha demostrado que puedes tener un set de rodaje y un proyecto donde no necesariamente tiene que haber tiranos y divas. Y todo ese tipo de acoso que hemos llegado a conocer, no tiene por qué ser así.

Hay mucha amabilidad y respeto. No puedo explicarlo, pero se siente la bondad y diversión en el aire.

“THE BEAR” — “Tomorrow” — Season 3, Episode 1 (Airs Thursday, June 27th) — Pictured: (l-r) Jeremy Allen White as Carmen “Carmy” Berzatto, Ayo Edebiri as Sydney Adamu. CR: FX.

—Creo que eso es algo que se transmite y se siente de este lado de la pantalla. Son como una gran familia, y de hecho en esta temporada pudiste trabajar con tu propio esposo (David Zayas).

Liza Colón-Zayas: —Sí. Vino a verme al rodaje un día desde New York, ¡y ya eran sus fans! Y Chris (NdR: Storer, el creador) me preguntó: “¿crees que le gustaría estar en la serie?” Y fue como “¡creo que sí!” (risas)

—Me quedaría hablando todo el día, pero solo tenemos tiempo para una pregunta más. Este episodio fue dirigido por Ayo Edebiri, ¿cómo fue trabajar con ella en ese rol?

Liza Colón-Zayas: —¡Es la mejor! Es inteligente, confiada y se prepara mucho. Y fue algo colaborativo, un regalo atrás de otro. Poder tener a esta mujer joven dirigiendo esto de una manera tan fácil, tan amable. En muchos niveles creo que es un mensaje poderoso. Mujeres de color trabajando juntas. Esta serie refleja lo lejos que hemos llegado y lo que está pasando en esta industria.