Capcom afirma que los juegos físicos no están muertos y que no planean abandonar su producción

Street Fighter 6, de Capcom.

En un mundo donde las ventas digitales dominan la industria de los videojuegos, Capcom, la conocida desarrolladora japonesa detrás de franquicias como Mega Man y Street Fighter, ha hecho una declaración más que esperanzadora para muchos: no tienen planes de abandonar los juegos físicos.

Esta revelación surgió durante la 45ª reunión general ordinaria de accionistas de Capcom, donde se les preguntó sobre su perspectiva sobre el futuro de los juegos físicos en un panorama donde las ventas digitales han experimentado un auge significativo. La respuesta de la compañía fue clara y contundente: “Dado que una gran cantidad de usuarios finales demandan juegos físicos, no esperamos eliminar los productos físicos”.

Monster Hunter World, de Capcom.

Si bien las cifras respaldan la postura de Capcom, lo cierto es que el 90.1% de sus ventas durante el año fiscal 2023 correspondieron a títulos digitales, una tendencia que se espera que continúe creciendo en el presente año fiscal. Sin embargo, la compañía mantiene su compromiso con los jugadores que todavía valoran la experiencia tangible de tener un juego físico en sus manos.

Cabe destacar que Capcom no solo ha mantenido la producción de juegos físicos para sus grandes lanzamientos, como Resident Evil 4 Remake y Street Fighter 6, sino que también ha lanzado algunos títulos más pequeños exclusivamente en formato digital, como Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, publicado este mes.