Spider-Man 4: Kevin Feige confirma un gran cambio para la próxima película de Tom Holland

Spider-Man: sin camino a casa (2021)

No hay demasiadas dudas de que Spider-Man se ha convertido en una de las propiedades más lucrativas de Marvel Studios y Sony Pictures. Su última película, estrenada en 2021, no solo recibió críticas positivas sino que recaudó más de 1.9 mil millones de dólares en todo el mundo, superando con creces a su predecesora. Por tal razón, una cuarta película está entre los planes de ambas compañías y, si bien no llegará pronto, puede que venga acompañada de algunos cambios sustanciales.

Mientras brindaba una entrevista en el marco del estreno de Deadpool & Wolverine, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, habló sobre el regreso del héroe arácnido de Tom Holland en su cuarta entrega en solitario. Si bien, Feige no brindó demasiados detalles sobre el estado de la producción o argumento, adelantó que el director Jon Watts no dirigirá el nuevo proyecto debido a su apretada agenda.

“Nos encanta Jon. Jon hizo tres de las mejores películas de Spider-Man para nosotros. Ahora tiene muchas cosas entre manos. Así que probablemente busquemos a otra persona, sólo porque está ocupado”, reconoció Feige. Los comentarios del ejecutivo están en sintonía con una serie de rumores que apuntaban a que Watts tendría varios títulos para elegir dentro del conglomerado de Marvel Studios, lo que supondría un conflicto de intereses con la saga de Spider-Man.

Zendaya y Tom Holland en "Spider-Man: No way home". (Créditos: EFE/ Matt Kennedy / Sony Pictures/Marvel Studios)

Cabe mencionar que, por el momento, Spider-Man 4 no figura en los calendarios oficiales de ninguna de las compañías, aunque hay varios espacios en blanco en cada una de ellas reservados para “proyectos sin título”. Tom Holland, quien interpretó al héroe en cuestión en las tres películas principales y en otros proyectos del UCM, adelantó previamente que todavía se encuentran en la búsqueda de la historia adecuada.

Marvel Studios regresará a la San Diego Comic-Con

SAN DIEGO, CALIFORNIA - JULY 20: (L-R) President of Marvel Studios Kevin Feige, Director Taika Waititi and Natalie Portman of Marvel Studios' 'Thor: Love and Thunder' at the San Diego Comic-Con International 2019 Marvel Studios Panel in Hall H on July 20, 2019 in San Diego, California. Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney/AFP

Luego de cinco años de silencio desde la conclusión de la Saga del Infinito en 2019, Marvel Studios regresará al pabellón H de la San Diego Comic-Con para exponer sus futuros proyectos. Durante la popular convención, que tendrá a lugar entre el 25 y 28 de julio de este mes, se espera que los aficionados reciban novedades concretas relacionadas con las próximas producciones del UCM como Blade, Thunderbolts, Los cuatro fantásticos, e incluso, sobre el futuro de Spider-Man o los X-Men.