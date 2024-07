‘Deadpool & Wolverine’, ‘Caminos cruzados’ y más, lo que llega al cine en la semana del 25 de julio

Deadpool & Wolverine - Cines - (Créditos: Marvel)

Julio nos brindó una variedad de propuestas en materia cinematográfica que van desde el distópico universo de Un lugar en silencio: día uno hasta el tanque de cine catástrofe de Tornados. Si bien este mes se está aproximando a su final, todavía quedan algunos platos fuertes que los aficionados al cine esperan degustar.

Esta semana la cartelera cinematográfica se renueva con Deadpool & Wolverine, la película con Ryan Reynolds y Hugh Jackman que se presenta como el gran caballo de batallas de Marvel Studios para este 2024. No obstante, el tercer largometraje del mercenario mal hablado no arribará a los cines solo ya que también lo acompaña el drama Caminos cruzados, e incluso, la comedia romántica protagonizada por Dylan Sprouse, Una boda y otros desastres. ¡Acompañanos a repasar los títulos que llegan a las salas esta semana!

Deadpool & Wolverine

Caminos cruzados

Una boda y otros desastres

Deadpool & Wolverine (Dir. Shawn Levy)

Deadpool & Wolverine (Dir. Shawn Levy)

Deadpool & Wolverine, una de las películas más esperadas de este año finalmente llega a las salas a cinco años desde su anuncio. En esta ocasión, el antihéroe de Ryan Reynolds marcará su debut dentro del conglomerado de Marvel Studios, como resultado de la adquisición de Fox (ahora conocida como 20th Century Pictures) por parte de Disney. Esto significa que el sarcástico mercenario podrá interactuar con un amplio abanico de personajes que incluyen a la galería de X-Men.

Entre varios regresos muy esperados se destaca el de Hugh Jackman que volverá de su retiro para calzarse las garras e interpretar, una vez más, a Wolverine como coprotagonista de esta tercera entrega. Con un estilo buddy movie, ambos personajes se enfrentarán a Cassandra Nova, la despiadada hermana de Charles Xavier que amenaza con desencadenar el caos a escala global.

Deadpool & Wolverine, que también supone el reencuentro de Reynolds con Shawn Levy, productor de Stranger Things y director de Free Guy (2021), cuenta con las actuaciones de Emma Corrin (The Crown), Matthew Macfadyen (Succession), Morena Baccarin (Deadpool) y Brianna Hildebrand (Trinkets).

Caminos cruzados – Crossing (Dir. Levan Akin)

Caminos cruzados – Crossing (Dir. Levan Akin)

La segunda propuesta que llega a salas esta semana es Caminos cruzados (Crossing), una película centrada en en Lia (Mzia Arabuli), una maestra jubilada que emprende una búsqueda desesperada para encontrar a su sobrina trans desaparecida, Tekla. La historia comienza en Batumi, donde Lia recibe la ayuda inesperada de Achi (Lucas Kankava), un joven vecino que conoció a Tekla y asegura que ella se ha mudado a Estambul. Juntos, viajan a la ciudad turca, con Achi ofreciendo su conocimiento del inglés como herramienta vital en esta misión. La película destaca no solo la relación entre ambos, sino también la silenciosa pero poderosa lucha por la aceptación y el entendimiento en una sociedad que evita discutir abiertamente temas de identidad de género.

Este drama que llega a la Argentina a través de Maco Cine, cuenta con la dirección de Levan Akin, el director sueco detrás de la aclamada And Then We Danced de 2019.

Una boda y otros desastres – Beautiful Wedding (Dir. Roger Kumble)

Una boda y otros desastres – Beautiful Wedding (Dir. Roger Kumble)

Una boda y otros desastres (Beautiful Wedding) es la última adición a la cartelera de cines de esta semana. Esta película se presenta como una secuela del drama romántico Maravilloso desastre (Beautiful Disaster, 2023) de Roger Kumble protagonizado por Virginia Gardner (Vértigo) y Dylan Sprouse (After: en mil pedazos).

En esta segunda entrega (también inspirada en las novelas de Jamie McGuire), la historia sigue a Abby y Travis, quienes despiertan después de una noche de fiesta en Las Vegas para descubrir que están casados. A raíz de esto, la pareja decide organizar una luna de miel en México con sus seres queridos, pero mientras los desastres se acumulan el matrimonio debe decidir si de verdad quieren estar juntos o es una unión demasiado explosiva.