‘Tornados’, ‘La otra cara de la luna’ y más: lo que llega al cine en la semana del 11 de julio

Tornados (2024) Créditos: Warner Bros.

Esta semana, la cartelera cinematográfica se renueva con una variedad de propuestas. Desde un blockbuster inspirado en un clásico del cine catástrofe noventero hasta una conmovedora historia animada, los estrenos abarcan un amplio espectro de géneros y estilos. Entre las películas más esperadas destacan Tornados (Twisters), La otra cara de la luna (Fly me to the moon), Yuku y la flor del Himalaya (Yuku et la fleur de l’Himalaya) y Blue Lock: Episode Nagi. ¡Acompañanos a repasar cada uno de estos estrenos!

Tornados

La otra cara de la luna

Yuku y la flor del Himalaya

Blue Lock: Episode Nagi

Tornados - Twisters (Dir. Lee Isaac Chung)

Tornados (Twisters) representa un nuevo capítulo en el género del cine catástrofe inspirado en el universo de Twister, el clásico de 1996 a cargo de Jan de Bont. Esta película, ahora dirigida por Lee Isaac Chung (Minari), sigue los pasos de una ex cazadora de tormentas que, luego de enfrentarse a un desastre natural durante sus años de formación, decidió ejercer su profesión detrás de un escritorio. Sin embargo, esa comodidad se ve interrumpida cuando un amigo le propone volver al ruedo para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento de tornados. Esto la lleva a cruzarse con Tyler Owens, un célebre cazador de tornados.

Con una temporada de tormentas que se vuelve más intensa (y mientras se desatan fenómenos climáticos nunca vistos), Kate, Tyler y equipo, se enfrentarán una de las fuerzas más maravillosas y destructivas de la naturaleza.

Además de Daisy Edgar-Jones (Fresh) y Glen Powell (Top Gun: Maverick) en los roles principales, el reparto de Tornados se completa con Anthony Ramos (Transformers: el despertar de las bestias), Kiernan Shipka (El mundo oculto de Sabrina), Brandon Perea (Nope) y David Corenswet (Superman: Legacy). El libreto, por su parte, fue escrito por Mark L. Smith, coautor del guion de El Renacido (The Revenant, 2015) la cinta de Alejandro G. Iñárritu que le consiguió el primer Oscar a Leonardo DiCaprio.

La otra cara de la luna - Fly me to the moon (Dir. Greg Berlanti)

Con clave de comedia dramática, La otra cara de la luna (Fly me to the moon) toma como marco el histórico alunizaje del Apollo 11. Kelly Jones, una experta en marketing, es contratada para arreglar la imagen pública de la NASA. A medida que las chispas saltan en todas direcciones y el presidente de EE.UU. considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones tendrá que organizar un falso alunizaje como plan de apoyo.

Scarlett Johansson (Black Widow) y Channing Tatum (Magic Mike) son los talentos encargados de protagonizar esta película a partir de un guion de Rose Gilroy y la dirección de Greg Berlanti. El reparto se completa con Woody Harrelson (Zombieland), Jim Rash (Community) y Colin Woodell (El Continental), entre otros.

Yuku y la flor del Himalaya - Yuku et la fleur de l’Himalaya (Dir. Arnaud Demuynck, Rémi Durin)

Yuku y la flor del Himalaya (Yuku et la fleur de l’Himalaya) es una nueva producción animada francesa dirigida por Arnaud Demuynck y Rémi Durin. La historia sigue a una pequeña ratoncita llamada Yuku, que emprende un viaje épico en busca de la legendaria flor del Himalaya para salvar a su abuela enferma. En su travesía, Yuku se encuentra con diversos personajes y enfrenta numerosos desafíos que la ayudarán a descubrir el verdadero significado del coraje y la perseverancia. La animación colorida y el mensaje inspirador hacen de esta película una opción ideal para disfrutar en familia.

Blue Lock: Episode Nagi (Dir. Shunsuke Ishikawa)

Esta semana también llega a la gran pantalla Blue Lock: Episode Nagi, el largometraje animado basado en el popular manga de Muneyuki Kaneshiro y Yûsuke Nomura que, a su vez, sirve de spin-off de la exitosa serie de anime disponible en el catálogo de Crunchyroll.

Esta producción dirigida por Shunsuke Ishikawa sigue los pasos de Nagi Seishiro, un joven prodigio del fútbol, mientras compite en el programa Blue Lock, diseñado para encontrar al mejor delantero de Japón. Con intensas escenas deportivas y una narrativa centrada en el crecimiento personal, esta película apunta a ser un deleite tanto para los fans del deporte y como del anime.