Hugh Jackman: antes del estreno de Deadpool & Wolverine, exploramos sus trabajos más relevantes

Hugh Jackman. Wolverine. Logan (Disney)

Estamos a tan solo seis días del estreno de Deadpool & Wolverine, la película que marca la entrada de estos icónicos personajes al universo de Marvel y Disney. En esta esperada entrega, Hugh Jackman (Logan) y Ryan Reynolds (Free Guy) retoman sus papeles como Wolverine y Deadpool, respectivamente. Juntos enfrentarán a Cassandra Nova, la despiadada hermana de Charles Xavier, que posee poderes psíquicos devastadores y amenaza con desatar el caos a nivel mundial. A pesar de sus diferencias, los protagonistas se unirán para detenerla en una épica batalla.

Sin embargo, Hugh Jackman ha demostrado ser mucho más que el intérprete de Wolverine. Su carrera abarca una amplia variedad de géneros, desde dramas y musicales hasta inquietantes thrillers. En esta ocasión, exploramos tres películas destacadas de Jackman fuera de su icónico papel de lobezno, resaltando su versatilidad y talento en distintos roles cinematográficos.

Hugh Jackman en Sr. Link - Missing Link (Dir. Chris Butler)

Sr. Link Credit : Laika Studios / Annapurna Pictures

Missing Link es una divertida película producida por los estudios Laika, conocidos por su innovadora técnica de animación y sus exitosos títulos como Coraline (2009), Kubo y la búsqueda del samurái (Kubo and the Two Strings - 2016) y Los Boxtrolls (2014). Este largometraje nos transporta a una emocionante aventura llena de acción y humor, siguiendo la travesía de un explorador en busca de una legendaria criatura. La habilidad de Laika para combinar la magia de la animación tradicional con una narrativa cautivadora brilla con fuerza en esta producción.

Dirigida por Chris Butler, quien previamente trabajó en ParaNorman, Missing Link emplea la meticulosa técnica del stop-motion, en la que cada movimiento es capturado cuadro por cuadro para dar vida a los personajes y escenarios. Esta laboriosa técnica no solo aporta una calidad visual única, sino que también enriquece la experiencia cinematográfica al ofrecer una textura tangible en la pantalla.

En el elenco de voces de Missing Link, Hugh Jackman presta su voz al valiente Sir Lionel Frost, mientras que Zach Galifianakis (Thelma la unicornio, ¿Qué pasó ayer?), Zoe Saldaña (Guardianes de la Galaxia, Avatar, Star Trek), Stephen Fry (El hobbit: la desolación de Smaug, V de venganza), Timothy Olyphant (Santa Clarita Diet, Hitman) y Emma Thompson (Cruella, Harry Potter y la Orden del Fénix) completan el grupo de actores.

Hugh Jackman en Los miserables - Les misérables (Dir. Tom Hooper)

Captura del tráiler oficial de Los Miserables

La incursión de Hugh Jackman en el ámbito de los musicales alcanzó una destacada expresión con su participación en Los Miserables. En esta adaptación cinematográfica del famoso musical de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, basado en la novela homónima de Victor Hugo publicada en 1862, Jackman interpreta a Jean Valjean, un ex-presidiario en busca de redención en una Francia marcada por la inestabilidad política y social. Aunque Los Miserables precedió a El gran showman (The Greatest Showman - 2017), ambos films destacan la versatilidad de Jackman en el género musical. Su interpretación en este proyecto le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor, resaltando su habilidad para transmitir la profundidad emocional y la complejidad del personaje.

Dirigida por Tom Hooper, conocido por su trabajo en El Discurso del Rey (2010), Cats (2019) y La chica Danesa (2015), el largometraje reúne a un elenco impresionante que incluye a Anne Hathaway (La idea de ti, El diablo viste a la moda), Russell Crowe (Gladiador), Sacha Baron Cohen (Borat), Helena Bonham Carter (El club de la pelea), Amanda Seyfried (Chicas pesadas), Isabelle Allen (Max Cloud) y Eddie Redmayne (La teoría del todo).

El éxito de Los Miserables fue rotundo tanto en términos de taquilla como de reconocimiento crítico. La película recaudó más de 500 millones de dólares a nivel mundial y recibió ocho nominaciones en la ceremonia de los Premios Oscar. Entre los galardones obtenidos se encuentran Mejor Maquillaje, Mejor Mezcla de Sonido y Mejor Actriz de Reparto para Hathaway.

Hugh Jackman en La sospecha - Prisoners (Dir. Denis Villeneuve)

Captura del tráiler oficial de Prisoners

Por último, tenemos la participación de Jackman en el thriller La sospecha (Prisoners), lanzado en 2013. Bajo la dirección de Denis Villeneuve, el realizador de Duna (2021), Blade Runner 2049 (2017), La llegada (Arrival - 2016) y Sicario (2015), esta película sigue la desesperante historia de Keller Dover (interpretada por Jackman), un padre que toma medidas extremas después de la desaparición de su hija. La narrativa explora temas de moralidad y justicia, mientras Keller enfrenta la agonía y la incertidumbre de no saber dónde se encuentra su pequeña.

Junto al actor, el elenco cuenta con las destacadas participaciones de Jake Gyllenhaal (El Duro, Secreto en la montaña, Donnie Darko), Paul Dano (The Batman, Pequeña Miss Sunshine, Petróleo sangriento), David Dastmalchian (Oppenheimer, De noche con el diablo) y Maria Bello (Una historia violenta).