El oso: la tercera temporada de la serie protagonizada por Jeremy Allen White y Ayo Edebiri llegó a Disney+

El oso (Créditos: Star+)

El 26 de junio se concretó la fusión entre Disney+ y Star+, un movimiento estratégico que amplía significativamente el catálogo disponible en la plataforma de The Walt Disney Pictures. Esta unión no solo permite acceder a una variedad de contenido que incluye ESPN, documentales, y populares series como Abbott Elementary, Only Murders in the Building, Grey’s Anatomy y Los Simpsons, sino que también refuerza la oferta para los suscriptores, haciéndola más competitiva en un mercado en constante evolución.

En este contexto, es imposible no mencionar El oso (The Bear), la aclamada serie creada por FX que ha capturado la atención de críticos y espectadores por igual. Su tercera temporada para Latinoamérica llegó finalmente a Disney+ tras una larga espera, con su estreno en Estados Unidos disponible desde el pasado 27 de junio a través de Hulu. La serie, que gira en torno a la vida de un joven chef que regresa a Chicago para manejar el restaurante de su familia, ha sido elogiada por su guión incisivo y su dirección creativa.

En este análisis, exploramos lo que los espectadores pueden esperar de esta nueva temporada, los actores que dan vida a sus entrañables personajes, y el impacto que El oso ha tenido en la cultura televisiva contemporánea.

¿Por qué es El oso es un éxito?

El Oso

El oso (The Bear) es, indiscutiblemente, una de las series más destacadas de los últimos años. Estrenada en 2022 con un perfil bajo y sin mucha publicidad, la serie rápidamente capturó la atención del público y la crítica por su historia. La trama sigue a Carmen Berzatto (conocido cómo Carmy), un chef de prestigio en el mundo culinario que, tras una triste tragedia familiar, regresa a Chicago para hacerse cargo del restaurante en decadencia de su hermano. A lo largo de la serie, se exploran no solo las dificultades del joven para revitalizar el negocio, sino también los complejos desafíos personales y profesionales que enfrenta.

Lo interesante de este proyecto, creado por Christopher Storer (Bo Burnham: Make Happy), es que no solo es una serie que genera grandes momentos de tensión y ansiedad por el caótico mundo que se vive dentro de una cocina de restaurante, sino que también se toma el tiempo necesario para desarrollar cada uno de los personajes secundarios que acompañan a Carmy en esta aventura. A lo largo de la serie, conocemos sus días buenos y malos, su pasado, sus secretos, sus pasiones y sus miserias.

Sin dudas, aunque a menudo esta serie es catalogada como una comedia, el equipo detrás de El Oso nos lleva por situaciones divertidas, tristes y, por momentos, angustiantes. La habilidad de la serie para balancear el humor con momentos de drama intenso es una de sus mayores fortalezas, permitiendo que los espectadores se sumerjan completamente en el mundo de Carmy y su equipo. Esta combinación de elementos convierte a El Oso en una experiencia televisiva única, destacándose por su autenticidad y la complejidad de sus personajes.

¿De qué va a tratar la tercera temporada?

Tras ganar como Mejor Serie de Comedia en los Emmy 2024, "El oso" confirmó el regreso de su tercera temporada en junio. (Créditos: Star+)

Luego de la segunda entrega, que nos presentó un negocio más serio y contó con grandes cameos como Jon Bernthal (The Walking Dead, The Punisher), Bob Odenkirk (Nadie, Better Call Saul) y Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo, Un viernes de locos), nos adentraremos en una tercera temporada aún más caótica.

Según la sinopsis oficial: “Seguiremos a Carmy, Richie y Sydney mientras trabajan para elevar el restaurante que da nombre al programa, que pasó de ser una simple tienda de sándwiches a un destino gastronómico más refinado. Los desafíos diarios de trabajar en el negocio de los restaurantes representan una batalla cuesta arriba para el personal de cocina, y Carmy se vuelve más intenso a medida que su personal intenta igualarlo. La búsqueda de la excelencia culinaria impulsará al equipo a nuevos niveles y pondrá de relieve los vínculos que mantienen unido al restaurante.”

Con respecto al elenco, veremos nuevamente a Jeremy Allen White (Garra de hierro) liderar el proyecto junto a Ebon Moss-Bachrach (Fringe, Los cuatro fantásticos), Oliver Platt (Línea Mortal), Matty Matheson (Dead Set on Life), Abby Elliott (How I Met Your Mother), Lionel Boyce (Loiter Squad), Joel McHale (Community), Liza Colón-Zayas (Amigos imaginarios) y Edwin Lee Gibson (Fuera de prisión), entre otros.

La tercera temporada de "The Bear" abre con un tono introspectivo. (Crédito: FX.)

Sin embargo, uno de los puntos fundamentales de la serie es Ayo Edebiri, la actriz de 28 años que está conquistando la industria y es otra de las protagonistas de este proyecto en el papel de la ambiciosa Sydney Adamu. Edebiri, a quien hemos visto en proyectos como Bottoms o Intensamente 2 (Inside Out 2), no solo lidera el elenco junto a Jeremy Allen White, sino que también debuta como directora en la tercera entrega con el episodio titulado Napkins, que se centra en el personaje de Tina.

Los 10 episodios de la tercera temporada de El oso están actualmente disponibles en Disney+.