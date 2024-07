10 cosas que odio de ti, 500 días con ella y otros clásicos de la comedia romántica en Disney+

Mujer Bonita

La comedia romántica ha sido un pilar fundamental en la historia del cine, ofreciendo una amplia gama de grandes historias y personajes que exploran desde amores apasionados hasta romances imposibles y conmovedoras historias de desamor. En los últimos años, destacan varios títulos que continúan enriqueciendo este género, como La idea de ti (The Idea Of You - 2024), Con todos menos contigo (Anyone but You - 2023), Un asunto familiar (A Family Affair), Ascenso (Upgraded) y muchos más.

En esta oportunidad, vamos a explorar tres clásicos de la comedia romántica perfectos para disfrutar una y otra vez, disponibles en la plataforma de Disney+.

10 cosas que odio de ti - 10 Things I Hate About You (Dir. Gil Junger - Disponible en Disney+)

Heath Ledger y Julia Stiles en '10 cosas que odio de ti'

Arrancamos este breve recorrido por 10 cosas que odio de ti (10 Things I Hate About You), dirigida por Gil Junger, conocido por Una mente canina (Think Like a Dog - 2020) y Al final del día (If Only - 2004). Estrenada en 1999, la película sigue la vida de Kat, una joven ambiciosa y decidida que enfrenta la regla impuesta por su padre: su hermana menor, Bianca, no puede salir con nadie hasta que Kat lo haga primero. La trama se complica cuando Cameron se enamora de Bianca y, con la ayuda de Patrick Verona, un chico rebelde, intenta cambiar las cosas.

El reparto cuenta con estrellas de la industria, siendo la pareja protagonista interpretada por Julia Stiles (Pasión y Baile, Los juegos del destino, Jason Bourne) y el carismático Heath Ledger (Batman: el caballero de la noche, Secreto en la montaña). Junto a ellos, el elenco se completa con Larisa Oleynik (El club de las niñeras), Joseph Gordon-Levitt (El origen, En la cuerda floja), Larry Miller (El Profesor Chiflado) y David Krumholtz (Oppenheimer).

Mujer bonita - Pretty Woman (Dir. Garry Marshall - Disponible en Disney+)

Pretty Woman

Mujer bonita (Pretty Woman), dirigida por Garry Marshall (El diario de la princesa, Dia de los enamorados), es uno de los proyectos más emblemáticos de Julia Roberts, una de las actrices más importantes de Hollywood. Además de su icónico papel en esta película, Roberts ha dejado una marca notable en el cine romántico con películas como La boda de mi mejor amigo (My Best Friend’s Wedding - 1997), Un lugar llamado Notting Hill (Notting Hill - 1999) y Pasaje al paraíso (Ticket to Paradise - 2022).

Lanzada en 1990, Mujer bonita cuenta la historia de Vivian Ward, una mujer que trabaja en las calles de Los Ángeles. Su vida cambia cuando conoce a Edward Lewis, un apuesto hombre de negocios interpretado por Richard Gere (Siempre a tu lado, Novia fugitiva). La trama se desarrolla en los lujosos ámbitos de la ciudad, explorando temas de amor, clase social y transformación personal.

500 días con ella - 500 Days of Summer (Dir. Marc Webb - Disponible en Disney+)

Joseph Gordon Levitt y Zooey Deschanel protagonizan esta historia. (Searchlight Pictures)

Por último, tenemos 500 días con ella (500 Days of Summer), dirigida por Marc Webb (El Sorprendente Hombre Araña 2: La venganza de Electro, Un don excepcional) y estrenada en 2009. Esta película se ha consolidado como una favorita dentro del género romántico desde su lanzamiento, tanto por su historia original como por el debate generado sobre quién tiene razón y quién no en la trama.

La historia de esta película sigue la vida de Tom Hansen, interpretado por Joseph Gordon-Levitt (Snowden, 10 cosas que odio de ti), un joven que trabaja en una pequeña empresa y se enamora profundamente de Summer, interpretada por Zooey Deschanel (Trolls, Yes Man, New Girl). A través de una narrativa no lineal, la película explora los altibajos emocionales y las expectativas no correspondidas de esta relación a lo largo de 500 días. Con un enfoque fresco y un montaje dinámico, el largometraje combina elementos de comedia romántica con una exploración reflexiva sobre el amor propio y las expectativas en las relaciones contemporáneas.